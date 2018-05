Iohannis: Obiectivul Guvernului privind sistemele de e-guvernare, mult prea optimist

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni, la evenimentul Innovation Labs – Demo Day, că obiectivul Guvernului pentru anul 2020, privind sistemele de e-guvernare, este mult prea optimist pentru un procent de 35% din populaţie, în condiţiile în care acum pragul este de 6%.

"Guvernul şi-a propus, şi ar fi cazul să şi facă paşi concreţi în această direcţie, ca până în 2020, 35% dintre cetăţeni să utilizeze sistemele de e-guvernare. Pare un obiectiv mult prea optimist, dacă ţinem cont că noi acum abia am atins pragul de 6%. Antreprenoriatul în domeniul IT suferă, în prezent, de pe urma deficitului de personal calificat. Sistemul de educaţie este deja depăşit de dinamica accelerată a schimbărilor, nereuşind să acopere cererea tot mai mare de specialişti în domeniul IT. Deficitul anual de personal calificat este deja de ordinul miilor", a declarat Klaus Iohannis, la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, în cadrul evenimentului Innovation Labs – Demo Day.

Şeful statului a mai afirmat că industria IT are de gestionat şi lipsa de predictibilitate generată de măsurile "de multe ori neinspirate" ale decidenţilor guvernamentali.

În ultimii ani, zona IT&C se dezvoltă cu o rată medie anuală de peste 15%. În prezent, segmentul IT împreună cu domeniul tehnologiilor comunicării cumulează o pondere de aproape 6% din PIB-ul României.

Preşedintele critică însă digitalizarea scăzută în administraţia publică.

"Dincolo de reuşitele incontestabile ale sectorului IT românesc, avem încă multe de realizat şi ştiu că sunteţi conştienţi de acest lucru. Digitalizarea scăzută a economiei şi a administraţiei publice este o realitate care trebuie să determine guvernul să ia urgent măsuri. Vedem, în statistici, că dispunem de o viteză de conectare ridicată, ceea ce este un lucru bun, fără îndoială. Pe de altă parte, însă, societatea românească nu stă deloc grozav la capitolul competenţe digitale", a mai spus Iohannis.

