Ion Iliescu a transmis, vineri, un mesaj de condoleanţe după decesul fostului ministru al Integrării Europene, Hildegard Puwak, fostul preşedinte al României spunând că a apreciat întotdeauna "seriozitatea demersului ei politic şi intelectual".

Share pe Facebook 511 afişări

Ion Iliescu, după decesul lui Hildegard Puwak: Am apreciat seriozitatea demersului ei politic

"Cu tristeţe am primit vestea morţii celei care a fost Hildegard Puwak, ministru al Integrării Europene în guvernul Adrian Năstase şi economist cu o profundă înţelegere a fenomenului economic, om de stânga şi un om de echipă. Am apreciat, în toţi anii în care am colaborat, seriozitatea demersului ei politic şi intelectual, responsabilitatea sa şi angajamentul neabătut în slujirea interesului public", a scris Ion Iliescu pe blogul personal.

Fostul preşedinte al României evidenţiază contribuţia adusă de Hildegard Pueak la succesul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană şi spune că acesta a fost prea puţin scos în evidenţă.

"A fost întotdeauna un om modest, nu i-a plăcut să fie în lumina reflectoarelor. În acei ani în care acţionam practic contra-cronometru pentru a încheia capitolele de negociere, expertiza sa a fost un avantaj pentru România", a mai transmis Iliescu.

Hildegard Puwak, fostul ministrul al Integrării Europene în Guvernul condus de Adrian Năstase, a decedat, vineri, la vârsta de 69 de ani, anunţul fiind făcut de Maria Manuela Catrina, preşedintele Organizaţiei de Femei din Bucureşti a PSD, pe pagina de Facebook.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.