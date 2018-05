Klaus Iohannis, atac la Guvern de la uzina Dacia: Infrastructura e doar la nivel declarativ 15 km de autostradă într-un an, ridicol de puţin/ Dacă am aduna km promişi, am avea autostrăzi cât China

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la uzina Automobile Dacia de la Piteşti, că este nevoie de un plan coerent pentru infrastructură şi punerea acestuia în aplicare, 15 km daţi în folosinţă într-un an şi jumătate fiind ridicol de puţin.

"Vă invit pe dvs să vă îndreptaţi atenţia către sectorul românesc de IT care se poate afla în avangarda inovării, însă pentru a putea fructifica în mod eficient metodele tehnologice, înainte de toate trebuie să oferim echilibru, să construim autostrăzile de care avem nevoie în mai puţini ani, nu în decenii, cum se prefigurează de ritmul de melc de până acum. În programele guvernamentale infrastructura a fost doar la nivel declarativ şi nu vorbesc doar de ultimii guvernanţi. Dezvoltarea infrastructurii este chiar cheia prosperităţii, iar lipsa e autostrăzi este reclamată deopotrivă de economişti şi cetăţeni. Românii recurg la proteste pentru a atrage atenţia acestor probleme acute. În afară de hărţi colorate şi planuri frumoase lumea se uită şi la rezultate, iar cei 15 km de autostrada daţi în ultimul an şi jumătate înseamnă ridicol de puţin", a declarat Klaus Iohannis, la Piteşti.

Aflat în vizită la uzina Automobile Dacia S.A., preşedintele a mai spus că industria auto reprezintă peste un sfert din exportul României, dar pentru o bună funcţionare e nevoie de strategii pe termen lung.

"Îmi doresc să văd oameni mai responsabili în funcţiile executive care să gândească dincolo de interesul de partid şi în interesul României şi aici cred că pot să lau administraţia locală din Piteşti şi Argeş care dovedesc cu succes cum se pot aborda aceste lucruri. În ecuaţia competitivităţii România trebuie să facă trecerea la argumentul costul forţei de muncă la argumentul capitalului uman. România are un potenţial deosibit în privinţa resursei umane", a mai spus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a mai afirmat că dacă am avea km de autostradă promişi de politicieni, am avea "autostrăzi cât China", însă în realitate situaţia este una gravă, atât pe drumuri, cât şi pe călile ferate.



"Cred că dacă am aduna promisiunile de km de autostradă făcuţi de toţi guvernanţii am avea autostrăzi cât China. Evident că nu avem nici măcar 800 de km de autostrăzi. Noroc că până aici vine una (n.r.: Autostrada Bucureşti- Piteşti). Fondurile europene sunt importante pentru că sunt destinate fondurilor regionale. Marile proiecte de infrastructură au nevoie de o pregătire foarte serioasă. Majoritatea proiectelor aflate în execuţie sunt proiecte fazate, gândite pentru exerciţiul financiar anterior, nu au fost realizare de cei care au avut decizia şi au fost trecute în actualul exerciţiu", a spus Klaus Iohannis, la Piteşti.

Şeful statului a făcut referire şi la transportul pe calea ferată.

" Dacă dumneavoastră transportaţi de la Craiova în Europa de vest automobile noi, în medie până la Curtici transportul e de 24 de ore, iar apoi în Europa de Vest de 12 ore. (...) CFR ne spune că speră, atenţie speră, să înceapă execuţia în 2022. E foarte târziu. Ciclul de finanţare e până în 2020, dar trebuie să se încheie în 2023 ca să fie finanţat din fonduri europene", a mai declarat preşedintele.

"Avem tronsonul Deva Lugoj. Fiecare premier inaugurează câte un metru de autostradă. Oamenii se intreabă de ce nu mergem înainte. Explicaţiile vin greu, dar au venit. Probleme cu mediul -s-a început fără a acordull de mediu", a mai declarat Iohannis, legat de infrastructură.

