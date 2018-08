Lider PSD, îndemn obscen către Klaus Iohannis, Dacian Cioloş, PNL şi USR

Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene (PSD), a adresat şefului statului Klaus Iohannis, fostului premier Dacian Cioloş, precum şi PNL şi USR, un îndemn obscen după mesajul video transmis luni de preşedintele României.

"Bun... deci preocupat fiind până peste cap de revoltele voastre, locatarul de la Cotroceni v-a transmis din şemineu apelul prezidenţial înregistrat (că doar el e cu bicla la munte) la continuarea protestelor. Cu asigurarea că el e cu sufletul alături de voi în piaţă aşa că vă îndeamnă să ieşiţi în continuare (pentru încă un mandat confortabil). USR-ul face mişto de el că e bronzat. Klaus vede un pericol în Cioloş iar Cioloş face ca ori de câte ori îl prinde pe Klaus la cotitura să-i dea în cap. Cei de la PNL sunt ofticaţi că USR iese mereu în faţă, sunt mai isterici şi se disociază de ei inventând alte tâmpenii şi mai mari. Şi în tot circul ăsta, în care doi pitici isterici care se urăsc între ei şi se întrec în cretinătăţi, din cauză doar de Cotroceni şi orgoliile lor mărunte, ei cică sunt de fapt competitori ai PSD", a scris, luni, preşedintele CJ Neamţ, Ionel Arsene, pe contul său de Facebook.

Social-democratul care conduce şi filiala judeţeană PSD Neamţ a adăugat la finalul postării sale un îndemn obscen: "P.S. Bă băieţi, da’ nu vreţi voi să vă muiţi între voi şi să lăsaţi ţara în pace?".

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, într-o declaraţie video transmisă de Administraţia Prezidenţială, că au trecut deja trei zile şi nu există niciun responsabil pentru violenţele din Piaţa Victoriei, precizând că în orice ţară până la această oră ar fi fost cel puţin o demisie.

"Au trecut deja trei zile şi nu există niciun responsabil pentru ce s-a întâmplat vineri în Piaţa Victoriei. În orice ţară responsabilă, oamenii aflaţi la conducere, până la această oră am fi avut cel puţin o demisie. Nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea politică pentru ce s-a întâmplat. De ce am ajuns aici? Pentru că un protest legitim a degenerat în violenţe de stradă, cu manifestări agresive. Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiţia şi lupta anticorupţie şi-au dorit crearea unei tensiuni în societate? Ce se va întâmpla dacă vor recurge la înăbuşirea prin violenţă a vocilor României. În ciuda scorului la alegerile din 2016, PSD a tulburat societatea prin măsuri controversate, o guvernare haotică, atacturi repetate la adresa magistraţilor. Avem acum şi o componentă represivă care ridică serioase semne de întrebare cu privire la ce intenţii are acest PSD cu românii", a declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele a mai precizat că România este o ţară normală, echilibrată, respectată, însă cei din Guvern "fac tot ce pot pentru a distruge această imagine", menţionând că sondajele arată că peste 80% dintre români cred că statul se îndreaptă într-o direcţie greşită.

Şeful statului a adăugat că cei vinovaţi de ceea ce s-a întâmplat la protestul din 10 august trebuie pedepsiţi, indiferent cine sunt ei.

"România traversează o stare gravă de tulburare, din cauza violenţelor de vineri seară. Atitudinea civică a fost aspru pedepsită cu gaze lacrimonege, tunuri de apă şi lovituri aplicate cu exces de zel. Este impresionantă mobilizarea românilor din ţară şi de pretitindeni. Mulţi oameni veniţi din diaspora au participat la manifestări. Nu au fost aduşi cu autocarele, au venit din proprie iniţiativă, revoltaţi de modul cum PSD guvernează şi legiferează, de atacturile la statul de drept din ultimul an şi jumătate. Protestele de sâmbătă şi duminică au arătat tuturor adevărata faţă a celor care ies în stradă de mult timp. Românii ştiu să fie civilizaţi, civici, activi şi corecţi, nu îşi merită etichetele primite din partea unor voci irespondabilie în politică. Violenţa şi reprimarea brutală a cetăţenilor nu sunt acceptabile sunt nicio formă. Atacarea femeilor, a copiilor sunt de neconceput pentru un stat european, iar cei vinovaţi trebuie identificaţi şi pedepsiţi, indiferent cine sunt. Soluţia de a dispersa cetăţenii este condamnabilă şi nejustificată. Intervenţia Jandarmeriei a fost disproporţionată. Condamn la fel de ferm acţiunile instigatorilor la jandarmi, în încercarea de a deturna un protest paşnic", a afirmat Iohannis.

Şeful statului a făcut un apel la membrii PSD de a se delimita de "gruparea care a confiscat partidul" şi să înţeleagă că trebuie să guverneze pentru români şi nu împotriva acestora. Klaus Iohannis a făcut apel şi la societate civilă de a se implica activ în societate. Nu în ultimul rând, preşedintele a îndemnat şi Opoziţia să vină cu soluţii, cu alternative şi să câştige încrederea cetăţenilor.

Jandarmii au intervenit în forţă, vineri seara, cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă, în Piaţa Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflaţi în faţa sediului Executivului. Peste 450 de persoane, între care 35 de jandarmi, au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, vineri, la protestul din Piaţa Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, trei dintre ei având arsuri de până la 15% din suprafaţa corpului.

Mai multe persoane care au participat la mitingul din 10 august s-au prezentat, luni, la Parchetul Militar, pentru a depune plângeri împotriva jandarmilor. Protestatarii acuză forţele de ordine că vineri seară s-au comportat abuziv şi au lovit manifestanţii fără motiv.

Procurorii militari au anunţat că procuror în jur de 30 de protestatari au depus plângeri împotriva jandarmilor, care vor fi reunite într-un singur dosar penal pentru purtare abuzivă şi abuz în serviciu. Procurorii au cerut imagini inclusiv de la victime şi vor începe audierile.

