LIVE | MITING PSD. Piaţa Victoriei este ALBĂ de manifestanţii PSD-ALDE/ Gabriela Firea: Bine aţi venit de bunăvoie la Bucureşti/ Tăriceanu: Simt vânt de libertate/ Dragnea: Albul simbolizează curăţenia şi noi asta facem. Curăţăm ţara de mizeria împrăşitată de aceşti şobolani - LIVE TEXT

Zeci de mii de membri PSD se află sâmbătă seara în Piaţa Victoriei, la cel mai mare miting politic pe care l-au pregătit partidele de guvernământ PSD-ALDE. Primele autocare cu manifestanţi au sosit în Capitală încă de la ora 16.00, unele cu oprirea pe B-dul Aviatorilor, altele la Romexpo, unde social-democraţii au fost coborâţi pentru a ajunge în faţa Guvernului. În acelaşi timp, organizatorii şi-au împărţit sarcinile în Piaţa Victoriei pentru a-i ghida cât mai bine pe colegii lor din judeţe, îmbrăcaţi conform indicaţiilor de la centru în alb, pentru a simboliza puritatea şi a mima o adunare neutră, nu una roşie, în culoarea predominantă a partidului. Manifestaţia este una de protest faţă de "abuzurile din justiţie".

21.34 Liviu Dragnea a urcat pe scenă, după ce a fost prezentat ca persoana care ţine piept abuzurilor. Liderul PSD îndeamnă piaţa să o felicite pe Simona Halep.

Aţi dat dovadă de curaj venind azi aici

V-aţi asumat cu demnitate dreptul la libertăţi şi democraţie. Îi salut dar de astă dată cu milă pe toţi trimişii în piaţă ai statului paralel, civil sau nu, la ordin sau din curiozitate

Suntem mulţi azi aici, mai mulţi decât s-au aşteptat cei care râdeau, ne insultau. Ce trebuie să ştie şi să nu uite niciodată statul paralel e că suntem foarte mulţi, suntem voinţa populară exprimată de lege şi constituţie

Am fost întrebat ce înseamnă statul paralel

Răspunsul e simplu: e exact cum îi spune numele, un sistem care foloseşte instituţiile statului nelegitim, afară şi în paralel cu democraţia, cu voinţa exprimată la vot

Toate aceste lucruri pot fi cuprinse într-un singur cuvânt, securitatea

Au trecut trei ani şi jumătate de când regimul Băsescu a plecat, dar instrumentele lui au rămas

Care sunt instrumentele: Procurorii corupţi au rămas. I-aţi văzut la televizor fabricând dosare

Şefa DNA a rămas. Aţi auzit-o cerând procurorilor capete mari, aţi văzut-o anchetând guvernul, arestând şi umilind zeci de oameni care au fost achitaţi. Generalii au rămas. Ei acţionează prin reţeaua de propagandă securistă. Atacă democraţia prin ONG-uri finanţate ilegal. Ziariştii sub acoperire au rămas, fără să poată unul să spună din ce bani trăiesc

Magistraţii sub acoperire au rămas

A rămas obiceiul de a folosi serviciile secrete şi justiţia în scopuri politice, să-i pună preşedintelui la picioare capete politice

Au rămas 6 milioane de români ascultaţi, şantajul şi ameninţarea

Beneficiarii politici sunt cei care pierd alegerile la urne dar vor să le câştige prin DNA şi SRI

Ei sunt de cele mai multe ori şi prizonierii statului paralel

Să nu-l invidiem pe prietenul dvs Klaus Iohannis . Ce credeţi, când spune că nu vede protocoalele secrete, are o problemă la ochi sau la dosar?

Să nu-l invidiem pe Ludovic Orban pe care vă rog să-l salutaţi. L-a propus pe Iohannis candidat la preşedinţie la 5 zile după ce a fost achitat

Să nu-i invidiem pe ei, care cred că daca stau cu cuvântul anticorupţie în gură vor scăpa. Nu vor scăpa de captivitate şi de răspundere

Sunt de fapt nişte unelte jalnice ale acestor securişti

E o frăţie josnică, o cârdăşie periculoasă, un contract care vrea să scoată democraţia din joc. Acesta e portretul statutului paralel. Putem să-i spunem simplu, Securitatea. Această boală care ne-a făcut să trăim într-o societate măcinată de ură şi invidie, acestă boală care ne-a adus mai rău ca pe vremea vechii securităţi

Nu sunt vorbe propagandistice, sunt realităţi de zi cu zi

Staliniştii securişti vor să ne transforme pe toţi într-un popor de denunţători, suntem şantajaţi să depunem denunţuri împotriva rudelor, prietenilor, a unor oameni pe care nu i-am văzut niciodată

E un plan odios de dezbinare a societăţii româneşti, de insinuare a terorii că oricine oricând poate fi luat, că oricine poate fi transformat in suspect

S-a mers mult prea departe, delaţiunea ajunge să ţină loc de probe, întreaga societate devine prizoniera terorii

Toţi putem fi la un moment dat atinşi de mâna lungă a acestui stat paralel

Priviţi la cel din stânga voastră, din dreapta, cel puţin unul din ei a fost ascultat sau interceptat

E posibil să fi fost amândoi

Chiar tu, probabil, ai fost interceptat sau eşti

E posibil să fii chiar tu printre cei şase milioane de români cărora le-au fost încălcate drepturile şi libertăţile

E mult prea mult, e intolerabil

Şi nici măcar nu contează dacă eşti vinovat sau nu

Important e doar ca statul paralel să ştie ce vorbeşti, ce gândeşti, ce simţi şi ce doreşti. Cu cât ştie mai mult cu atât devine mai puternic şi mai represiv iar noi devenim mai vulnerabili

Tot ce spui vor folosi într-o zi împotriva ta

Să nu vă faceţi iluzii că sunteţi în afara mizei, că nu contaţi, toţi suntem ţinte sau putem deveni ţinte

Nu trebuie să vă faceţi iluzii că doar înalţii demnitari sunt ţinte, sau cei cu funcţii publice. Toţi puteţi deveni ţinte vii ale acestui sistem odios

Hai să vorbim şi de celelalte categorii care credeau că nu sunt ţinte: medicii, dascălii puşi sub urmărire pentru un buchet de flori, la oamenii de afaceri care se tem să mai vorbească chiar şi cu portari pentru a nu fi acuzaţi de trafic de influenţă, oameni simpli luaţi în colimator pentru a da exemplu cât de puternici sunt ei

Nimeni nu e la adăpost. absolut oricine poate fi vizat de un denunţa care să-i aducă o condamnare



Statul paralel trăieşte şi pe picior mare, are cheltuieli uriaşe, toţi hrănim această maşinărie uriaşă cu care se înfrâng destine

Am plătit sute de milioane de euro pe interceptări

E mult prea mult. Nu mai putem accepta, cei care au făcut abuzuri trebuie să răspundă, să plătească din buzunarul lor, nu din buzunarul nostru

De ce vor să saboteze democraţia? Au două motive: guvernarea noastră are succes. Merge atât de bine încât au crescut şi veniturile securiştilor

Am depăşit Grecia la PIB şi vom depăşi Cehia şi Portugalia în acest an

Această evoluţie economică înseamnă voturi pentru noi şi securiştii vor pierde iar alegerile

Democraţia pentru ei e fatală, e iadul pe Pământ

De aceea vor să ne îndepărteze de la putere prin abuz, prin dosare fabricate

Vrem prosperitate, nu securitate, asta e esenţa luptei noastre

Al doilea motiv: este frica. Ştiu bine că suntem aproape să le destructurăm reţeaua, au văzut Parlamentul anchetând abuzurile, serviciile, au văzut că procurorii securişti din DNA încep să fie eliminaţi, judecătorii încep să prindă curaj

Au văzut că nu mai ţine şi s-au îngrozit. Se tem de adevăr ca dracul de tămâie.

Preşedintele Iohannis păstoreşte acest sistem acum. Fără statul paralel, el nu ar fi câştigat procesul pe care toţi ceilalţi primari l-au pierdut. Cu statul paralel în spate, Iohannis îndrăzneşte să ameninţe guvernul, să nesocotească CCRl



Ce ar trebui să facem noi, să stăm cu mâinile în sân? Să-i lăsăm să îşi bată joc de ţara asta? Să tremurăm de frica lor? Să nu mai creştem pensiile şi salariile? Să lăsăm Justiţia aşa cum a aranjat-o Macovei?

Nu mai putem accepta aceste lucruri. Trebuie să spunem stop, gata cu abuzurile, cu denunţurile, cu securitatea, cu anchetele de tip sovietic, cu poliţia politică. Ajunge



Speranţa mea şi a tuturor vine şi din numărul mare în care aţi venit azi aici

Dacă vom fi uniţi, nu vom fi înfrânţi niciodata! Niciodată nicio tiranie nu a câştigat lupta cu propriul popor.

Noi îi ştim foarte bine pe ei. Ei ştiu că au încălcat legea şi constituţia

Ştiu bine că ziua în care vor trebui să răspundă e aproape

Am fost întrebat de ce am ales culoarea alb. Albul simbolizează curăţenia şi noi asta facem. Curăţăm ţara de mizeria împrăşitată de aceşti şobolani. Mi-a spus cineva că parcă suntem brigăzile albe. Suntem şi brigăzile albe dacă e cazul.

Am tot crezut că vor înţelege, că nu va trebui să ducem această luptă şi în stradă. Le-am cerut mereu să nu mai incite la proteste, să nu mai manipuleze oamenii pentru a apăra acest sistem corupt, odios, toxic

Am hotărât să ieşim şi noi şi dacă nu vor înţelege că regimul lor s-a sfârşit, vom veni din nou şi vom veni mai mulţi şi nu vom mai pleca pentru că suntem hotărâţi să mergem până la capăt. Românii s-au trezit din somnul cel de moarte în care-l adânciră barbarii de tirani

Aşa să ne ajute Dumnezeu. Victorie!

21.27 Premierul Viorica Dăncilă le vorbeşte manifestanţilor: Rezultatul votului românilor trebuie respectat. Abuzurile trebuie să fie respinse

21.20 Este invitată în scenă Lia Olguţa Vasilescu

Prezenţa noastră aici demască un sistem obişnuit să lucreze cu manipulare, cu cătuşe. Am venit să vă spun cum arată statul paralel. M-a vizitat acasă, l-am văzut în birourile DNA, de unde am ieşit cu cătuşe. Am fost acuzată de luare de mită, capital de imagine

Am fost umilită, acuzată pe nedrept

Ce am păţit noi se poate întâmpla oricui. Statul paralel înseamnă camere de luat vederi în dormitor, urmărire prin GPS, interceptări prin telefoane, familii traumatizate, umilinţă, încălcarea în picioare a tuturor drepturilor elementare

În spatele lui se ascund securişti, procurori care falsifică probe ziarişti care mint. Uniţi, suntem mult mai puternici. Statul adevărat e statul votat

21:17 Fostul judecător Mariana Rarinca mulţumeşte pentru sprijinul primit din partea oamenilor in perioada cât a fost închisă pe nedrept

21:08 Este invitat să vorbească Matei Brătianu, liderul sindicatului din Poşta Română, fost deputat PSD: ”Sunt aici împotriva abuzurilor. Puterea poate fi exercitată cu bună credinţă şi profesionalism.” El încheie cu bancul cu Dumnezeu şi cel ce se ruga să câştige la Loto, dar nu juca.

20.50 Tăriceanu: Simt vânt de libertate

-Azi e pentru mine o după amiază foarte frumoasă. Sunt mândru de voi şi de România

- Acum câteva zile băiatul meu mijlociu m-a întrebat de ce organizăm acest miting. Mihai dragă, facem acest miting pentru ca tu, când vei fi ca noi, să poţi face miting la fel, pentru libertate

- Am venit să mă întâlnesc cu cei care mai cred că România trebuie să rămână liberă

- Am venit la miting pentru a striga că judecătorii trebuie lăsaţi să hotărească liber, fără protocoale secrete

Cu toţii am greşit crezând că după 1989 am câştigat definitiv dreptul la democraţie şi libertate.

-O democraţie adevărată înseamnă o justiţie corectă, separaţia puterilor în stat, respectarea rezultatului alegerilor libere. Vreţi să trăiţi din nou într-un stat poliţienesc în care unul din trei români sunt supravegheaţi?

Statul paralel e cel mai mare duşman al nostru. Sunteţi duşmanii României? Sunteţi o ameninţare?

Atunci ce a fost în mintea SRI şi DNA să ne transforme pe toţi în ţinte? Cum se explică faptul că Kovesi a devenit mai importantă decât Constituţia? Sunt convins că nu veţi accepta să spuneţi că securitatea nu a murit, ci doar s-a transformat

Ea vrea să fie din nou la putere. Acum nu mai are în spate tancurile sovietice, dar s-a instalat pas cu pas

Din 2008 până azi mii de români au căzut victime ale noii securităţi

Noua securitate are doi părinţi: Traian Băsescu şi Klaus Iohannis

Traian Băsescu a creat noua securitate şi Klaus Iohannis o foloseşte împotriva opozanţilor politici

Sunt convins că nu vă veţi lăsa intimidaţi

Vă promit că ascultările telefoanelor vor înceta

Eu nu vreau răzbunare. Fac un apel către toţi cei care sunt acoperiţi, din presă, justiţie, administraţie. Tuturor le cer curajul să fie parte a schimbării şi reconcilierii

20:45 Deputatul PSD Liviu Pleşoianu împărtăşeşte mulţimii câteva lozinci ”Ludovic, nu fii trist, Tu eşti noul securist!”, ”Werner şi Codruţa / Să-şi facă bocceluţa” sau ”Codruţa Koveşi / Ne va părăsi” şi citeşte un mesaj în engleză pentru presa internaţională

20.30 Discursurile liderilor PSD au început în Piaţa Victoriei. Gabriela Firea: Bine aţi venit de bunăvoie la Bucureşti. Trebuie să ne apărăm libertatea

"Vreau, încă de la început, să lămurim câteva chestii pentru că s-au spus atât de multe minciuni în ultimele zile încât trebuie cu toţii să le dăm o lecţie. Aţi venit de bunăvoie la Bucureşti?Aţi venit cu drag?Vă place la Bucureşti? Aţi venit cu japca la Bucureşti? Nu! V-a plătit cineva? V-a obligat cineva? V-a ameninţat cineva? Bine aţi venit de bunăvoie la Bucureşti", i-a întrebat Firea pe manifestanţii strânşi în Piaţa Victorie.

Edilul Capitalei a declarat pe scena din faţa guvernului că Piaţa Victoriei este a tuturor românilor şi nu mai trebuie să fie "confiscată".

"Dreptul românilor este sfânt, votul românilor este sfânt, nu mai putem accepta în ţara noastră să votăm, să avem alegeri libere, să avem un parlament stabil, să avem un guvern legitim şi alticineva cu geacă roşie, participând la mitinguri ilegale să ne confişte votul românilor. Mitingul nostru este legal, autorizat, noi suntem cei care respectăm legea. Această Piaţă a Victoriei trebuie să fie a tuturor românilor care ştiu ce înseamnă democraţia. Această piaţă nu mai trebuie să fie confiscată de oameni plătiţi de interese contrare ţării nostre", a adăugat Firea.

În finalul discursului, Gabriela Firea a rostit câteva versuri ale poeziei "Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie?" scrisă de Mihai Eminescu.

Foto - Deputatul PSD Andreea Cosma, între manifestanţii din Piaţa Victoriei

20.10 Metrorex închide staţia de metrou Piaţa Victoriei

Metrorex a anunţat că, începând cu ora 20.00, staţia de metrou Piaţa Victoriei va fi închisă, decizia fiind luată la nivelul Direcţiei Generale de Monitorizare a Ordinii Publice.



"Metrorex informează că, la nivelul Direcţiei Generale de Monitorizare a Ordinii Publice, din care fac parte toate instituţiile cu abilităţi în asigurarea ordinii publice, s-a decis ca, astăzi, 9 iunie a.c., începând cu ora 20.00 staţia Piaţa Victoriei sa fie închisă", reiese dintr-o informare transmisă de Metrorex.

Potrivit sursei citate, închiderea staţiei presupune interzicerea accesului călătorilor în subteran şi trecerea trenurilor prin această staţie fără oprire.

Staţia se va redeschide la solicitarea instituţiilor abilitate.

Măsura a fost luată pentru siguranţa călătorilor, în contextul în care Piaţa Victoriei este blocată de manifestanţii care participă la protestul PSD faţă de abuzurile din justiţie.

20.05 SMURD: Peste 20 de susţinători PSD au avut nevoie de îngrijiri medicale

Coordonatorul SMURD Bucureşti, Bogdan Opriţa, a declarat, pentru MEDIAFAX, că 22 de persoane prezente la mitingul PSD au avut nevoie de îngrijiri, patru dintre ele fiind transportate la spital.



Echipajele SMURD şi SAB-IF au intervenit în cazul a 22 de persoane aflate în Piaţa Victoriei, care au avut nevoie de îngrijiri medicale, a explicat Bogdan Opriţa.

Persoanele care au avut nevoie de ajutorul medicilor au făcut hipertensiune, lipotimii şi crize de astm.

Potrivit sursei citate, printre manifestanţii cărora li s-au acordat îngrijiri, a fost şi un copil de 15 ani care s-a lovit la un genunchi după ce a alunecat.

Patru manifestanţi au fost transportaţi la spital, doi la Spitalul Elias şi doi, la Spitalul Floreasca.

19.45 Piaţa Victoriei este ALBĂ. Imagini de sus cu manifestaţia la care s-au strâns zeci de mii de membri PSD

Imagini de sus















19.20 Aproximativ 100 de protestatari #rezist au încercat să intre în Piaţa Victoriei

În jur de 100 de de protestatari #rezist au încercat să pătrundă în Piaţa Victoriei, acolo unde în mai puţin de o oră va începe mitingul PSD şi unde se află zeci de mii de persoane.

Aproximativ 100 de protestatari # rezist au încercat să pătrundă în Piaţa Victorie, unde va începe mitingul PSD.

Jandarmii au intervenit pentru a îi împiedica să participe la manifestarea organizată de Social Democraţi.

Protestatarii scandează "Jandarmeria apără hoţia", "Jos dictatura!", "Nu vrem să fim o naţie de hoţi!".

Ei sunt conduşi de jandarmi pe Calea Victoriei, pentru a îi îndepărta de manifestanţii PSD

19.00 În aşteptarea discursurilor liderilor, susţinătorii ascultă muzică

Fotografie de sus cu Piaţa Victoriei

16.20 Numele Simonei Halep, scandat în Piaţa Victoriei de participanţii la mitingul PSD

Participanţii la mitingul PSD, ajunşi în Piaţa Victoriei, au scandat numele Simonei Halep, după ce aceasta a câştigat primul său turneu de Mare Şlem din carieră, învingând-o în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1 pe americanca Sloane Stephens, în finala turneului de la Roland Garros.

Miile de susţinători PSD, care au ajuns deja în Piaţa Victoriei, s-au uitat la meciul Simonei Halep, care joacă, pentru a treia oară în finala de la Roland Garros.

Organizatorii mitingului PSD au difuzat meciul pe monitoarele amplasate în faţa guvernului.

Liderul WTA, Simona Halep, a câştigat primul său turneu de Mare Şlem din carieră, sâmbătă, după ce a învins-o în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1 pe americanca Sloane Stephens, în finala turneului de la Roland Garros.

17.40 Suţinător PSD: Suntem ca oile. Credem că cel care e în faţă este mai deştept

Zeci de autocare au ajuns în Piaţa Charles de Gaulles, iar sute de susţinători au pornit spre Piaţa Victoriei, mulţi manifestanţi neştiind în ce direcţie trebuie să meargă. De asemenea, în parcarea de la Romexpo, alte câteva sute de persoane cântă imnul României.



Întrebat în ce direcţie merge, un manifestant a spus: "Sincer să fiu, nu ştiu! Noi suntem ca oile! Toţi crede că ăla din faţă este mai deştept decât ăsta din urmă".

"Am venit să ne manifestăm contra abuzurilor pe care le face justiţia română în România", a spus unul dintre manifestanţi

Întrebat ce este statul paralel, bărbatul a răspuns: "Statul paralel? Păi ce să fie? Mă gândesc că este statul şi justiţia care este în paralel cu...ştiţi! Adică, avem două puteri, probabil, nu ştiu cum să mă exprim".

În parcarea de la Romexpo, sute de alţi susţinători, care au venit cu autocarele din toată ţara, cântă imnul României, urmând să se îdrepte cu toţii spre Piaţa Victoriei.

17.20 În aşteptarea mitingului, susţinătorii PSD se uită la meciul Simonei Halep în Piaţa Victoriei

Susţinătorii PSD, care au ajuns deja în Piaţa Victoriei, pot viziona meciul Simonei Halep de la Roland Garros, care este difuzat pe monitoarele amplasate pe scena din faţa guvernului. Zeci de autorcare cu manifestanţi din toată ţara au ajuns în Capitală.



Mii de susţinători PSD care au ajuns deja în Piaţa Victoriei se uită la meciul Simonei Halep, care joacă, pentru a treia oară în finala de la Roland Garros.

Organizatorii mitingului PSD difuzează meciul pe monitoarele amplasate în faţa guvernului.

Recuziata de partid cu care participanţii s-au înzestrat pentru MITING este direct la adresa "statului paralel", dar şi cu trimitere la şeful statului: Iohannis DEMISIA, Jos statul PARALEL, STOP abuzurilor din justiţie

GALERIE-Pancarte PSD





Unii dintre manifestanţi cântă imnul în curtea Romexpo

Imagini de pe B-dul Kiseleff

Social-democraţii protestează, sâmbătă, între orele 20.00 şi 22.00, în Piaţa Victoriei, faţă de abuzurile din Justiţie, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu declarând că vor fi prezenţi între 400.000 şi 600.000 de oameni, de trei-patru ori mai mult decât se estimase iniţial.

Jandarmeria Română anunţă că, pe durata evenimentelor, printre manifestanţi, vor fi şi jandarmi dotaţi cu echipament antitero. De asemenea, Jandarmeria a precizat că are capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona aceste evenimente.

"Va fi şi prezenţa unor jandarmi echipaţi cu echipament antitero. Vor fi prezenţi şi pe parcursul acestei zile. Nu este un temei să ne speriem sau să ni se inducă vreo teamă", a declarat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru, în cadrul unei conferinţe de presă.

Reprezentanţii Jandarmeriei au precizat că sunt pregătiţi să facă faţă acestor eveniment.

"Jandarmeria Capitalei are capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona aceste evenimente, am realizat o dimensionare adecvată a dispozitivelor pentru a putea acţiona corespunzator indiferent de situaţiile care ar putea apărea .Având în vedere că la aceste manifestări va participa un număr important de persoane, pentru ca evenimentele să se desfăşoare întru cadru de legalitate, în conformitate cu legea adunărilor publice există obligaţii care trebuie respectate atât de organizatori cât şi de cei care participă la activităţi", a explicat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache.

Ţinând cont de numărul mare de participanţi, autorităţile au sporit măsurile de siguranţă

"În pregătirea misiunilor de astăzi s-au luat în calcul şi aspectele care au fost vehiculate în spatiul public provenind de la diverse organizaţii sau persoane fizice. Acest tip de reacţii şi provocări în mediul online nu sunt o noutate şi le avem în atenţie pentru a preveni situaţii de risc la adresa sigurantei cetatenilor. Evident că atunci când în spaţiul public există un număr mare de oameni apar şi astfel de riscuri şi tocmai de accea am luat măsuri suplimentare de restricţionare a circulaţiei, de stabilire a unor trasee de deplasare a participantilor , de separare a participantilor la diferite evenimente precum si o prezenta consistentă a jandarmilor în stradă", a adăugat Enache.

Jandarmeria menţionează că organizatorii adunărilor publice trebuie:

c) sa asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtand insemne distinctive,

d) sa delimiteze spatiul de desfasurare a adunarilor publice, iar cand acestea se desfasoara in deplasare, sa ia masuri pentru limitarea spatiului de circulatie ocupat;

f) sa ia masuri ca ocuparea spatiilor destinate desfasurarii adunarilor publice sa aiba loc cu putin timp inainte de ora inceperii activitatilor, iar parasirea lor sa se faca imediat dupa ora-limita stabilita;

h) sa ia masuri pentru indepartarea participantilor care, prin modul de manifestare, tulbura ordinea si linistea publica, iar cand acestia nu se supun, sa ii semnaleze fortelor de ordine;

j) sa interzica participarea la adunarile publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru socuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru actiuni violente sau de tulburare a desfasurarii normale a acestora

Totodată participantii la adunarile publice sunt obligati:

a) sa respecte recomandarile facute de organizatorii adunarilor publice, imputernicitii acestora sau organele de ordine;

b) sa se abtina de la actiuni de natura a impiedica desfasurarea normala a adunarilor publice si sa nu incite la asemenea actiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;

d) sa paraseasca imediat adunarile publice sau locul unde acestea se desfasoara, cand au fost somati de catre organizatori, imputernicitii acestora sau organele de politie;

Art. 14. - Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legatura cu adunarile publice organizate sa se infiltreze in randul demonstrantilor, cu scopul de a tulbura normala desfasurare a acestora.

Social-democraţii protestează în cămăşi albe şi cu lanterne faţă de abuzurile din Justiţie

„Este un miting organizat împotriva abuzurilor care se întâmplă în România de mult timp, este un miting împotriva faptului că democraţia şi statul de drept sunt puse serios sub semnul întrebării, ba putem spune şi mai dur că sunt afectate de câţiva ani buni în România. Facem acest miting pentru a arăta că suntem decişi să mergem până la capăt, pentru ca România să devină o ţară democratică, o ţară unde libertăţile şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor sunt respectate, aşa cum scrie şi în Constituţia României şi toate tratatele internaţionale pe care România le-a semnat", a declarat luni Liviu Dragnea, preşedintele PSD, la finalul reuniunii CExN al formaţiunii.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a afirmat, vineri, că prezenţa va fi de trei-patru ori faţă de cât estimaseră organizatorii iniţial.

”Prezenţa la mitingul de mâine (sâmbătă - n.r.) va depăşi cel puţin de trei patru ori cifrele pe care le-am estimat iniţial”, a declarat pentru MEDIAFAX secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, după ce, iniţial, estimase o prezenţă de peste 150.000 de oameni.

El a mai spus că Piaţa Victoriei şi bulevardele adiacente vor fi blocate sămbătă seara.

”Suntem pregătiţi pentru acest aflux imens de oameni care vor să participe la mitingul de protest împotriva Statului Paralel şi împotriva sistemului securist. Sunt judeţe, cum ar fi Constanţa, Vrancea, Olt, Dolj, Giurgiu, Vâlcea, Argeş, Iaşi şi aşa mai departe, în care lista celor care doresc să participe la miting depăşeşte cu de 20-30 de ori capacitatea noastră de transport”, a adăugat el.

Codrin Ştefănescu a spus că vor să vină la miting nu numai membrii de partid, ci şi oameni care vor să protesteze împotriva abuzurilor din Justiţie.

”S-a depăşit cu foarte-foarte mult tot ce am analizat noi iniţial. Prin urmare, ştirile care apar că PSD cu japca duce lumea la miting sunt o propagandă mincinoasă de tip securistoid. O să punem la dispoziţie după miting lista întreagă a oraşelor şi a zonelor în care cererile au fost copleşitor mai mari faţă de posibilităţile pe care le-am putut organiza. Pur şi simplu, este bătaie pe loc. Pentru fiecare loc îân autocar sau în maşinile care pleacă este o concurenţă şi există discuţii încă la nivel de teritoriu cum se întocmesc aceste liste”, a adăugat Ştefănescu.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri, că aproximativ 20.000 de membri din formaţiunea pe care o conduce vor participa la mitingul de protest împotriva abuzurilor din Justiţie, organizat sâmbătă de PSD.

”Am programat să aducem din toate judeţele din ţară, în funcţie de distanţa la care se situează judeţele de Bucureşti. Cele până în 250 de kilometri vor avea o normă mai mare, cele între 250-500 de kilometri o normă şi ceva mai mică şi cele peste 500 de kilometri vor aduce probabil un număr redus, la nivel de 100 de persoane. Bucureştiul şi Ilfovul au obligaţii mult mai mari, care se cifrează în jurul cifrei de 4.000. Per total, scontăm aproximativ 20.000 de persoane să vină”, a menţionat Tăriceanu.

Potrivit unui document intern al PSD, intrat în posesia MEDIAFAX, participanţii la mitingul de sâmbătă sunt sfătuiţi să fie îmbrăcaţi în haine albe sau costume populare, să aibă la ei lanterne mici sau telefoane mobile cu lanternă şi să vină cu imnul României tipărit, varianta prescurtată.

"Participanţii: vor purta îmbrăcăminte albă (în partea de sus) sau costume populare; vor avea un flyer şi un steguleţ tricolor România (înmânate la urcarea în mijlocul de transport: vor purta în piept un autocolant cu logo-ul în formă de cerc, cu diametrul de 7- 8 cm; vor avea un pachet de mâncare şi apă - asigurat de către organizaţia judeţeană/locală; vor avea lanterne mici sau telefon mobil cu lanternă; să se asigure că au numărul de telefon al şoferului şi al responsabilului mijlocului auto cu care s-a deplasat la Bucureşti, precum şi numărul de înmatriculare; vor avea tipărit imnul României - varianta prescurtată - strofele 1, 2, 4 şi 11", se arată în documentul obţinut de MEDIAFAX.

Fiecare dintre autocarele cu care vor veni participanţii la mitingul de sâmbătă "va avea 6 steaguri cu tricolorul României şi un steag cu Uniunea Europeană (grup 50 persoane - 6 steaguri RO şi 1 steag UE ), precum şi pancarte cu diferite mesaje (modelele de pancarte au fost transmise pe email fiecărei organizaţii judeţene)", potrivit sursei citate.

Acelaşi document cuprinde şi indicaţii cu privire la traseul care trebuie urmat de către autocarele care vin din provincie, două dintre punctele unde se vor strânge acestea fiind Romaero Băneasa şi Piaţa Charles de Gaulle.

