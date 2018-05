Liviu Dragnea a ajuns la sediul instanţei supreme, pentru un nou termen în dosarul în care este judecat pentru fapte de corupţie. Între timp, DNA a răspuns ÎCCJ privind colaborarea cu SRI în cauză, menţionând că sprijinul a constat în furnizarea de informaţii şi suport tehnic.

Sprijinul SRI în dosar a constat în "furnizarea de informaţii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni. Aceste informaţii nu au fost folosite ca probe şi nu au stat la baza actului de sesizare a instanţei de judecată, nefiind aplicabile prevederile deciziei nr. 21/18.01.2018 a Curţii Constituţionale a României" şi "suport tehnic cu punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică", precizează DNA în răspunsul transmis instanţei supreme.

Potrivit DNA, sprijinul acordat de SRI către DNA s-a realizat în baza legii privind organizarea judiciară, a OUG 43/2002 privind înfiinţarea DNA, a codului de procedură penală şi a legii privind organizarea şi funcţionarea SRI.

"Precizăm că demersul UM 0960 Alexandria în calitate de beneficiar secundar a avut în vedere punerea în executarea mandatelor de supraveghere tehnică şi s-a realizat în baza disp. art 14 din Legea 14/1992 şi art 142 alin. 1 Cpp. (..) Potrivit disp. art 14 din Legea nr 14/ 1992, Ministerul Public, de o parte, şi SRI, pe de altă parte, au obligaţia să îşi acorde sprijin reciproc în îndeplinirea atribuţiilor legale. În acelaşi timp, potrivit disp art 142 alin 1 Cpp, procurorul putea pune în excutare măsurile de supraveghere tehnică prin intermediul altor organe specializate ale statului, inclusiv prin intermediul SRI. În baza acestor dispoziţii legale, beneficiarii secundari au fost desemnaţi în vederea acordării suportului pentru punerea în executare a măsurilor de supravghere tehnică. În acest sens, trebuie precizat că SRI avea calitatea de autoritate naţională în domeniul realizării interceptărilor, deţinând Centrul naţional de Interceptare a Comunicaţiilor", se mai arată în document.

Referitor la păstrarea de către DNA sau SRI a unor documente/probe.mijloace de probă suplimentare referitoare la prezenta cauză, instituţia precizează: "Potrivit art 142 alin 6 Cpp"Datele rezultate din măsurile de supraveghere care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau care nu contribuie şa identificarea sau localizarea persoanelor, dacă nu sunt folosite în alte cauze penale potrivit alin. 5, se arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii. Din oficiu sau la solicitarea părţilor, judecătorul ori cumpletul investit poate solicita datele sigilate dacă există noi proble din care rezultă că totuşi o parte dintre acestea privesc fapta ce formează obiectul cercetării. După un an de la soluţionarea definitivă a cauzei, acestea sunt distruse de către procuror, care întocmeşte un proces-verbal în acest sens."

DNA susţine că "la dosarul cauzei au fost ataşate toate mijloacele de probă rezultate din măsurile de supraveghere tehnică, respectiv cele care privesc fapta ce formează obiectul cercetării", menţionând că "restul datelor rezultate din măsurile de supraveghere care nu au legătură cu fapta ce urmează obiectul cercetării şi care privesc viaţa privată a persoanelor vizate de mandatul de supraveghere şi a persoanelor cu care acestea au discutat, nu constituie mijloace de probă şi au fost arhivate la sediul parchetului".

Procurorii au înaintat instanţei toate datele sigilate obţinute în urma supravegherii tehnice, inclusiv cele care nu privesc fapta, respectiv 32 de DVD-uri. De asemenea, au fost puse la dispoziţia instanţei alte 15 DVD-uri şi două Hard Disk-uri, conţinând date din percheziţiile informatice şi domiciliare.

La termenul anterior, avocatul fostei soţii a lui Liviu Dragnea, a cerut înaintarea unei adrese către DNA pentru a oferi lămuriri privind implicarea SRI în această cauză.

Potrivit procurorilor, "în perioada iulie 2006 - decembrie 2012, Dragnea Nicolae Liviu, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv de preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, cu intenţie, a determinat-o pe inculpata Alesu Floarea, la acea vreme director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman să îşi încalce atribuţiile de serviciu prin menţinerea în funcţie şi implicit plata drepturilor salariale pentru două angajate ale aceleiaşi instituţii. În realitate cele două persoane şi-au desfăşurat activitatea la sediul organizaţiei judeţene Teleorman a partidului politic al cărui preşedinte era suspectul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urmă".

Astfel, precizează DNA, persoanele angajate formal au primit în total suma de 108.612 lei, sumă cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman s-a constituit parte civilă în procesul penal. Şi fosta soţie a liderului PSD este judecată în această cauză.

În ceea ce o priveşte pe Bombonica Prodana, procurorii spun că “în perioadele 3 martie - 1 august 2008 şi 3 iulie 2009 – 1 august 2010, în calitate de coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei şi în calitate de şef Serviciu secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, prin încălcarea cu ştiinţă atribuţiilor de serviciu, deşi a cunoscut faptul că două subordonate, încadrate în funcţia de referent la instituţiile pe care le conducea, nu s-au prezentat la serviciu şi nu au respectat prevederile contractului individual de muncă şi fişa postului, nu a întreprins niciun demers de sancţionare a persoanelor respective”.

Inculpat, la ÎCCJ: La DNA mi-au zis că mă trimit în judecată pentru că nu voiam să spun de Dragnea

Rodica Miloş, unul dintre inculpaţii din dosarul DGASPC Teleorman, în care este judecat şi liderul PSD, le-a spus magistraţilor, la termenul de marţi, că în cadrul unei audieri la DNA i s-a spus că va fi trimisă în judecată pentru că nu vrea să dea declaraţii despre Liviu Dragnea.

"Când am fost audiată a doua oară, am fost la DNA degeaba. Am fost chemată pentru lămuriri, dar nu am înţeles. Mi-a fluturat o foaie, a spus: doamnă eu pot să vă dau NUP, dar nu vreau, pentru că nu ştiu cu cine ţineţi. A zis să mă descurc cu justiţia. Spunea că o să mă trimită în judecată, o să mor de foame, pentru că nu voiam să spun de domnul Dragnea. Mi-a spus: ştiţi unde vrem să ajungem. Dar eu nu puteam să spun nimic, nu aveam ce să spun, pentru că cu Liviu Dragnea m-am întâlnit doar în două situaţii, numai profesional", a declarat Rodica Miloş.

