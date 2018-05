Liviu Dragnea: Dacă vor prelua nelegitim guvernarea, vom utiliza toate mijloacele legale şi sociale pentru ca votul cetăţenilor să fie respectat, inclusiv un miting de susţinere a premierului

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că, dacă guvernarea va fi preluată în mod nelegitim, atunci PSD va utiliza ”toate mijloacele legale, constituţionale, publice, sociale pentru ca votul cetăţenilor din decembrie 2016 să fie respectat”, inclusiv un miting de susţinere a premierului.

”În ceea ce priveşte suspendarea preşedintelui, noi tot sperăm că mai există undeva o fărâmă de luciditate ca acest demers (posibila suspendare a premierului Viorica Dăncilă - n.r.) aberant, cel puţin aberant, nu va depăşi linia roşie şi nu va face ca lucrurile să scape de sub control. Deci nu am discutat, nu luăm în calcul suspendarea preşedintelui României, dar, aşa cum am mai spus, nu avem de gând să stăm inactivi, să nu facem nimic dacă vom vedea că lucrurile merg în direcţia care este străvezie, anume de a se prelua într-un mod nelegitim guvernare. Atunci vom utiliza toate mijloacele legale, constituţionale, publice, sociale pentru ca votul cetăţenilor din decembrie 2016, un vot legitim să fie respectat”, a declarat Liviu Dragnea, după şedinţa BPN al PSD.

El a mai spus că ”nu este exclusă” organizarea unui miting de susţinere a premierului Viorica Dăncilă.

”Dacă va fi cazul, îl vom face, dar asta ţine în continuare de evoluţia acestei situaţii”, a precizat liderul PSD.

De asemenea, Dragnea a afirmat că Executivul condus de Viorica Dăncilă are susţinerea coaliţiei de guvernare.

”Colegii noştri susţin în continuare guvernul. Nu există niciun fel de intenţie din partea dnei prim-ministru sau din partea PSD, am observat şi la colegii de la ALDE şi la dl preşedinte Tăriceanu, vreo ezitare în ceea ce priveşte continuarea guvernării. Avem o majoritate stabilă şi încă sperăm că mai există undeva, bine ascunsă, dar mai există o formă de luciditate, responsabilitate şi înţelepciune ca acest demers să nu intre într-o zonă care să scape de sub control şţi România să rămână într-o zonă de stabilitate, care ajută pe toată lumea, inclusiv pe noi, inclusiv pe partyenerii noştri strategici”, a mai spus Dragnea.

