Ludovic Orban: Trebuie să ne gândim la revizuirea Constituţiei, inclusiv la limitarea competenţelor CCR/ Prin toate enunţurile motivării ne întoarcem la perioada sovietică

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că prin conţinutul motivării deciziei CCR, care a constatat existenţa unui conflict între şeful statului şi ministrul Justiţiei şi care îl obligă pe Klaus Iohannis să o revoce pe şefa DNA, România se reîntoarce la perioada sovietică.

"Prin toate enunţurile din cuprinsul acestei motivări ne intoarcem la perioada sovietică. Nu pot să nu reamitesc faptul că poate symbolic preşedintele CCR a făcut o vizită cel putin ciudată la Sankt Petersburg. Ne intoarcem la vremea dinaintea integrării in UE. În primul rând mă voi referi la prevederea constituţională care consacră rolul CSM de garant al independenţei justiţiei. Decizia CCR anulează rolul CSM, în anulează rolul constituţional şi scoate complet din dispozitivul organizării sistemului de justiţiei CSM, lăsând la bunul plac, la cheremul ministrului Justiţiei, toate deciziile asupra procurorilor", a afirmat liderul PNL Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă susţinută joi la sediul partidului.

Acesta a adăugat că motivarea deciziei Curţii Constituţionale care îl obligă pe preşedintele Klaus Iohannis să o revoce pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, nu este doar o chestiune de drept intern, ci trebuie privită şi în contextul apartenţei României la Uniunea Europeană, precum şi al faptului că ţara noastră încă se află sub Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV).

"Sunt împotriva tezei că această soluţionarea a conflictului e o chestiune de drept intern. Să nu uităm că România este încă sub MCV. Poate înţelegem acum de ce CCR a decis să iasă din Mecanismul de Verificare şi Cooperare. Eu nu pot să înţeleg cum CCR face abstracţie de apartenenţa României la UE şi de obligaţia respectării oricăror prevederi din tratate sau regulamente, spunând că această chestiune a independenţei judecătorilor şi procurorilor, invocată în MCV, e o chestiune care ţine de apartenenţa României la UE", a completat Orban.

Liderul liberal a mai precizat că prin decizia CCR şi prin conţinutul motivării Curtea şi-a depăşit atributele constituţionale şi că a rescris Constituţia.

"Consider că prin decizia luată şi prin motivarea prezentată public astăzi CCR îşi depăşeşte atributele sale constituţionale. În conformitate cu Constituţia, CCR e garantul supremaţiei Constituţiei, dar nu e nicidecum adunare constituantă. CCR nu are niciun atribut să rescrie Constituţia şi nu are competenţă de a se substitui deciziilor preşedintleui, ca atare nu poate impune preşedintelui să ia o decizie", a mai spus Ludovic Orban.

CCR a publicat, joi, motivarea, de 133 de pagini, în cazul conflictului preşedinte- ministrul Justiţiei, generat ca urmare a refuzului preşedintelui Iohannis de a o revoca pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef al DNA.

"Una dintre condiţiile realizării obiectivelor fundamentale ale statului român o constituie buna funcţionare a autorităţilor publice, cu respectarea principiilor separaţiei şi echilibrului puterilor, fără blocaje instituţionale. De asemenea, textul art.146 lit.e) din Constituţie nu conferă Curţii Constituţionale atribuţia de a constata doar existenţa conflictelor juridice de natură constituţională, ci pe aceea de a soluţiona aceste conflicte", se arată în motivarea Curţii.

De aici reiese şi decizia CCR de a anunţa şi ce măsuri trebuie luate pentru ca acest conflict instituţional preşedinte- ministrul Justiţiei să nu mai existe, indicând şefului statului revocarea procurorului şef al DNA.

Orban: Trebuie să ne gândim la revizuirea Constituţiei, inclusiv la limitarea competenţelor CCR



Description: Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că ar fi oportună revizuirea Constituţiei, la momentul în care va exista un sprijin popular şi parlamentar în acest sens, demers care să vizeze şi limitarea competenţelor CCR care a devenit "un stat în stat".



Întrebat dacă este oportun demersul organizării unui referendum, după publicarea motivării deciziei CCR care îl obligă pe preşedintele Klaus Iohannis să o revoce pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA, liderul PNL Ludovic Orban a răspuns: "Declaşarea unei proceduri de revizuire a Constituţiei este extrem de complicată, e de lungă durată şi implică un larg sprijin la nivel popular şi al Parlamentului. Sigur că, atunci când va fi posibil, trebuie să ne gândim la o revizuire a Constituţiei, inclusiv la cum funcţionează CCR şi limitarea competenţelor acesteia. Acum Curtea Constituţională funcţionează precum un stat în stat. Nu putem accepta existenţa unei astfel de instituţii care să aibă drept de viaţă şi de moarte. O să ne trezim în curând că o să dea şi ordine prefectului să anuleze acte locale, dacă se generează un conflict de natură constituţională. CCR poate devein factotum şi un organism în Iran care decide tot şi îi oblige pe toţi să ia decizii, ori nu putem accepta o astfel de interpretare sau rescriere a Constituţiei."

El a adăugat că, potrivit Legii Fundamentale preşedintele României, este cel care veghează la respectarea Constituţiei, şi că, în opinia sa, şeful statului trebuie să vegheze la respectarea Constituţiei inclusiv de către CCR.

Orban a precizat mai că nu poate anticipa următoarea mutare a preşedintelui Iohannis, dacă va semna sau nu decretul de revocare a şefei DNA, dar că şeful statului va respecta Constituţia.

"Sunt convins că preşedintele României ştie ce să facă. Să nu anticipăm o decizie a preşedintelui. El a spus că respectă Constituţia României şi independenţa procurorilor. Am încredere că preşedintele ştie ce trebuie făcut. Măcar nu au îndrăznit să îi dea o llimită de timp preşedintelui şi nici nu aveau dreptul constitutional să ia o asemenea decizie şi să impună o asemenea decizie", a mai spus Orban.

Liderul liberal şi-a încheiat conferinţa de presă susţinută joi la sediul PNL trăgând un semnal de alarmă în legătură cu planul coaliţiei de guvernare de a "institui un regim autoritar" şi de a "captura" instituţiile statului.

"Închei trăgând un semnal de alarmă. Asistăm la un plan mai amplu de călcare în picioare a democraţiei, de capturare de către instituţiile statului de către un clan toxic, care atacă valorile care stau la baza democraţiei şi Uniunii Europene şi care parcă încearcă să pună mâna pe toate instituţiile statului, să anuleze orice drept şi libertate fundamentală a cetăţenilor, cu scopul de a institui un regim autoritar, contrar principiilor democraţiei.

