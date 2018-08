Ludovic Orban: Viorica Dăncilă minte în corespondenţe oficiale. Afectează interesele României în UE

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, că este halucinant felul în care premierul Viorica Dăncilă în scrisoarea adresată liderilor Comisiei Europene şi că astfel de mesaje pot afecta grav interesele României în Uniunea Europeană.

„Impertinenţa premierului marionetă Dăncilă, de a minţi în corespondenţe oficiale, afectează fundamental interesele României în Uniunea Europeană. Este halucinant modul în care premierul Viorica Dăncilă îşi permite să mintă într-o corespondenţă oficială, transmisă la Bruxelles, cu privire la situaţia din România, şi este cu atât mai grav faptul că păpuşarii Vioricăi Dăncilă cred că pot dezinforma în acest mod oficialii europeni. Scrisoarea premierului, care nu a fost făcută publică de Guvern, nu face decât să confirme o dată în plus faptul că puterea politică de la Bucureşti este ruptă de realitate şi acţionează cu rea-credinţă, întrucât încearcă să prezinte o versiune vădit falsă asupra evenimentelor recente. În privinţa protestelor din 10 august, soldate cu violenţe şi sute de răniţi, întreaga media europeană a relatat abuzurile forţelor de ordine şi intervenţia total disproporţionată împotriva manifestanţilor paşnici”, a afirmat vineri liderul PNL, Ludovic Orban, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Preşedintele liberalior a susţinut că Viorica Dăncilă este ”incapabilă” să înţeleagă conceptele democratice.

„Desfăşurarea unor manifestaţii politice antiguvernamentale nu echivalează sub nicio formă cu o „lovitură de stat”, iar continuarea unor manifestaţii paşnice de acest tip nu presupune ceva ilegitim. Doar un lider politic cu mentalitate autoritară, precum Liviu Dragnea, poate considera contrariul. Regimul constituţional românesc oferă doar două posibilităţi de înlăturare a unui Guvern, prin demisia premierului sau prin retragerea încrederii de către o majoritate parlamentară. Or, protestele antiguvernamentale pot doar influenţa decidenţii politici să opteze pentru o cale sau alta, existând şi varianta actualului Guvern de a se face că nu aude vocea cetăţenilor. În acelaşi timp, dreptul la protest paşnic este garantat de Constituţie şi orice încercare de a-l îngrădi de către o putere vizată de respectivul protest reprezintă un act abuziv cu tendinţe dictatoriale. Aşadar, în urma represiunii din 10 august, orice apel faţă de protestatarii paşnici de a nu se lăsa intimidaţi şi de a nu-şi cenzura convingerile este pe deplin legitim. Bineînţeles că Viorica Dăncilă este incapabilă să înţeleagă conceptele democratice, de vreme ce abia înţelege ceea ce i se pune în faţă să citească. Incultura politică de care premierul dă dovadă atentează grav la interesele României şi la democraţia de care, încă, se bucură cetăţenii acestei ţări. Modul în care îşi permite să mintă cu neruşinare în documente oficiale arată o dată în plus că această marionetă, executantă a unor ordine antidemocratice, trebuie să plece”, a completat Orban.

Premierul Viorica Dăncilă a trimis o scrisoare preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi prim-vicepreşedintelui CE, Frans Timmermans, despre protestele din 10 august, ea precizând că s-a încercat prin violenţă înlăturarea Guvernului, iar Klaus Iohannis a făcut apel la continuarea protestelor.

Comisia Europeană a confirmat, vineri, primirea scrisorii premierului Viorica Dăncilă. "Confirmăm că a fost primită o scrisoare şi un răspuns va veni într-un timp cât mai scurt", a precizat un purtător de cuvânt al CE, la solicitarea agenţiei de presă MEDIAFAX.

Prim-ministrul mai susţine că preşedintele Klaus Iohannis nu a jucat rolul mediator, prevăzut în Constituţie, ci dimpotrivă a făcut apel la continuarea protestelor, potrivit scrisorii postate pe pagina de Facebook a europarlamentarului Siegfried Mureşan. "Vă confirm ca prim-ministrul Dăncilă a trimis o scrisoare instituţiilor europene. Citiţi mai jos câte neadevăruri spune. Nu am văzut niciodată în viaţa mea un prim ministru care să spună atâtea neadevăruri despre propriul popor", scrie Mureşan în postarea căreia i-a ataşat şi scrisoarea premierului către liderii Comisiei Europene.

Jandarmii au intervenit în forţă, pe 10 august, cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă, în Piaţa Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflaţi în faţa sediului Executivului. Peste 450 de persoane, între care 35 de jandarmi, au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, vineri, la protestul din Piaţa Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, trei dintre ei având arsuri de până la 15% din suprafaţa corpului.

Aproximativ 1.000 de jandarmi au acţionat la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei, a anunţat Laurenţiu Cazan, cel care a comandat intervenţia forţelor de ordine la miting, precizând că au fost solicitate întăriri şi din alte regiuni ale ţării.

Până în prezent, în acest dosar au fost înregistrate 211 de plângeri penale şi au fost audiate 92 de persoane. Parchetul General a anunţat că Secţia Militară a instituţiei a preluat ancheta privind violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei, pentru a uni toate denunţurile într-un singur dosar, fiind avute în vedere şi plângerile depuse împotriva ministrului de Interne şi a prefectului Capitalei.

