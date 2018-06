Marian Cucşa (ALDE): Românii au dreptul să iasă în stradă să protesteze împotriva protocoalelor SRI-DNA

Vicepreşedintele Comisiei de control SRI, Marian Cucşa, a declarat, vineri, în contextul mitingului PSD, că toţi românii au dreptul să iasă în stradă să protesteze împotriva protocoalelor SRI-DNA care au subordonat justiţia statului paralel.

Share pe Facebook 67 afişări

”Toţi românii au dreptul să iasă în stradă să protesteze împotriva protocoalelor SRI-DNA care au subordonat justiţia statului paralel. Este un drept democratic care nu poate să fie contestat nici măcar de preşedintele României. Pe 9 iunie, sunt alături de zeci de mii de români în stradă pentru a spune STOP abuzurilor, STOP statului paralel, nedreptăţilor care s-au comis în România. Îi aştept pe toţi românii care îşi doresc o Românie în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor sunt respectate să vină alături de noi”, a declarat, păotrivit unui comunicat de presă, deputatul ALDE marian Cucşa, vicepreşedinte al Comisiei de control SRI.

El mai arată că manifestarea publică a opiniilor este un principiu de bază al unui stat democratic, în care dreptul la liberă exprimare funcţionează.

”Pe 9 iunie, a venit în sfârşit vremea decontului pentru abuzurile care au avut loc în România ultimilor ani. Aşa cum am promis, guvernarea PSD – ALDE a început procesul de reformare al justiţiei, de asigurare a unei independenţe reale a justiţiei din România. Acum, vinovaţii pentru toate excesele care s-au petrecut în România trebuie să plătească. Vrem să realizăm promisiunea pe care am făcut-o românilor încă din 2012: dreptate până la capăt! E momentul să punem capăt sistemului opresiv, statului paralel care a fost construit de Băsescu şi de gaşca din jurul său. Românii trebuie să spună într-un glas STOP abuzurilor, STOP interceptărilor abuzive şi STOP dosarelor fraudate şi cercetării oamenilor pe nedrept”, a adăugat Cucşa.

Deputatul ALDE a făcut referire şi la anul 2018, care are o însemnătate deosebită pentru poporul român, fiind anul în care celebrăm Centenarul Marii Uniri.

”Însă, tot 2018 este şi anul în care am început reforma reală a sistemului de justiţie în România, este anul în care protocoalele secrete au fost scoase la suprafaţă, în care am început destructurarea sistemului paralel. Pilonii sistemului corupt care a afectat România în ultimii mai bine de 10 ani au căzut rând, pe rând. Dacă nu mergem înainte, dacă nu facem reforma sistemului de justiţie până la capăt, dacă nu ne asigurăm că avem o Românie puternică, o Românie în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor sunt respectate, atunci răul împotriva căruia am luptat în toţi aceşti ani se va întoarce. Nu cred că sunt români, chiar şi printre cei care azi o protejează pe Kovesi, care vor să ne întoarcem în perioada Securităţii, a anilor în care oamenii erau luaţi de pe stradă doar pentru că erau împotriva sistemului. Pe 9 iunie, facem un nou pas în lupta noastră cu abuzurile. Dezvăluirile din ultima perioadă cu privire la abuzurile şi excesele care au avut loc au generat în rândul cetăţenilor nemulţumire. Este vremea că aceste nemulţumiri să fie exprimate şi în stradă, în văzul tuturor, atât al celor din ţară, cât şi din exterior. Sâmbătă se va vedea cu adevărat că numărul românilor care vor o justiţie corectă, o justiţie curată, un stat de drept autentic sunt mai mulţi decât apărătorii sistemului opresiv din care face, încă, parte Codruţa Kovesi şi din care a făcut partea şi Coldea”, a conchis Marian Cucşa.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.