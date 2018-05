Meleşcanu: Nu sprijin desecretizarea memorandumului privind mutarea ambasadei din Israel

Ministrul de Externe Teodor Meleşcanu a declarat joi, după discuţia cu Liviu Dragnea, de la Parlament, că nu sprijină desecretizarea memorandumului privind mutarea ambasadei din Israel, aşa cum a propus liderul PSD în şedinţa Biroului Naţional al formaţiunii.

"Nu am discutat cu problema asta. A fost o idee, eu personal nu sprijin iniţiativa, dar e o hotărâre pe care o va lua premierul", a declarat, joi, Teodor Meleşcanu.

Ministrul de Externe a mai afirmat că analiza pe această temă va fi gata în circa o lună.

"Cel mult o lună. Noi am cerut de la toţi să ne prezinte poziţii scrise pe această temă. Toate ministerele. Am abordat, în primul rând, problemele de securitate. Acum lucrăm în Ministerul de Externe la problemele juridice pe care le implică şi, în paralele, am solicitat de la ministerele cu activităţi economice o evaluare şi din partea lor, după care ne vom întâlni şi vom face materialul ca atare", a mai spus Meleşcanu.

Acesta susţine că după ce se va termina evaluarea, documentul va fi trimis preşedintelui, Parlamentului, prim-ministrului pentru a se putea lua o decizie comună.

Propunerea de desecretizare a memorandumului semnat în şedinţa de Guvern, în luna aprilie, a fost făcută de Liviu Dragnea în şedinţa de partid.

„Am discutat, într-adevăr, în Biroul Naţional Permanent. Domnul preşedinte Dragnea a pus această problemă s-o studiem. Şi, dacă se poate face, cred că ar fi bine să ştie tot poporul ce discutăm în guvern, că nu e nicio problemă, n-avem secrete“, a declarat vicepremierul Paul Stănescu, pentru Digi24.

