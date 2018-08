Ministru: Şi-a asumat cineva protestul? Nu. De ce? Pentru că ştia că vor fi violenţe?

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ştefan Radu Oprea, a scris, pe Facebook, că nimeni nu şi-a asumat protestul Diasporei din 10 august, pentru că ştia că vor fi violenţe, iar vinerea trecută „cineva” a încercat „prin forţă dărâmarea unui mecanism care funcţionează”, respectiv guvernarea PSD.

„Guvernarea Partidului Social Democrat a adus o creştere economică record. Pe cine deranjează? Guvernarea Partidului Social Democrat a dus o creştere semnificativă a salariilor şi pensiilor. Pe cine deranjează? Guvernarea Partidului Social Democrat a lansat programe pentru toţi românii care vor să devina antreprenori, din ţară sau din diaspora. Noi am dat Start-Up naţiunii. Suntem deja în cursă: locuri de muncă, dezvoltare, competitivitate. Pe cine deranjează? Doctrina Partidului Social Democrat pune accent, în primul rând, pe principiile statului de drept, pe protecţia socială a cetăţeanului şi pe distribuirea corectă a resurselor statului. Pe cine deranjează? Dreptul la vot şi dreptul la liberă exprimare sunt garantate de Constituţie. Şi votul şi protestul sunt forme de manifestare ale democraţiei. Dar democraţia înseamnă respectarea legii, nu anarhie”, transmite senatorul PSD, Ştefan Radu Oprea, într-o postare făcută duminică pe Facebook.

În opinia acestuia, cei care au greşit la protestele din 10 august trebuie să răspundă în faţa legii, însă „cineva” este deranjat că României îi merge mai bine în perioada guvernării PSD.

„Ziua de 10 august va rămâne ca referinţă nu doar prin prisma manifestării publice. Ziua de 10 august este ziua în care 'cineva' a încercat prin forţă dărâmarea unui mecanism care a demonstrat că funcţionează. 'Cineva', îmi poţi spune ce îţi doreşti în loc? 'Cineva', te deranjează ca românii au început să o ducă mai bine? 'Cineva' se pronunţă, susţinut de voci 'independente' ale presei că jandarmii au înăbuşit în gaze şi pumni vocea poporului. Şi tot 'cineva' se antepronunţă asumându-şi rolul de judecător. Asta mă deranjează pe mine. Cine a greşit va plăti. Şi aici trebuie să se pronunţe justiţia şi nu 'cineva'. Cine a acţionat în afara legii, va suporta rigorile legii, indiferent că e civil sau militar. Legea este cea care ne guvernează şi este atotputernică. Când 'cineva' se pronunţă trebuie să o facă în interiorul şi nu în afara legii”, a completat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Ştefan Radu Oprea mai susţine că „cineva” a fost complice în încercarea de dărâmare a Guvernului social-democrat şi ştia că manifestaţia va degenera în violenţe de stradă, dar a tăcut cu bunăştiinţă.

„Suntem la momentul când 'cineva' încearcă să nege evidenţa. Şi-a asumat 'cineva' protestul? Nu. De ce? Pentru că ştia că vor fi violenţe? 'Cineva' ştia şi a tăcut! Grupuri violente împrăştiate printre oamenii paşnici au acţionat toată ziua. 'Cineva' poate gândeşte că aşa e normal şi că reacţia Jandarmeriei a fost brutală şi imediat a cerut Parchetului o anchetă de urgenţă pentru a condamna abuzurile. 'Cineva', prin anumite (aceleaşi) canale şi voci, transformă poziţii personale în sancţiuni instituţionale. Ei, şi asta mă deranjează. Noi, se pare că deranjăm pentru că ne-am aplecat mai mult asupra cetăţeanului, asupra a ceea ce îl doare. Că ne-am întors spre tineri, spre cei care vor să se dezvolte odată cu ţara. Mă încearcă sentimentul că în An Centenar 'cineva' este deranjat că României îi merge mai bine", a adăugat social-democratul.

Acesta face o trecere în revistă a realizărilor guvernării PSD, precum stabilitatea macroeconomică, somajul care este la un minim istoric sau creşterea nivelului de trai în ţara noastră.

„Am înregistrat progrese remarcabile, am perceput actul de guvernare drept ocazia de a aplica politici de dezvoltare economică şi socială, care să aibă ca efect reducerea decalajelor faţă de statele din Europa de Vest. Datele arată creşterea nivelului de trai, stabilitate macroeconomică, o datorie publică sustenabilă, cel mai mare ritm de creştere a PIB din UE, şomaj la un minim istoric şi creşterea exporturilor într-un ritm mai mare decât cel al creşterii importurilor – o premisă bună pentru schimbarea tendinţelor în balanţa comercială. Ne concentrăm pe continuarea şi consolidarea acestor tendinţe, pe atragerea investiţiilor private şi pe derularea proiectelor de mare infrastructură, dat fiind că am intrat în a doua jumătate a cadrului financiar al UE. Pe scurt, o guvernare competitivă. Din punctul meu de vedere, rezultatele concrete în plan economic vor duce la o astfel de limitare a tensiunilor sociale, in pofida eforturilor 'altora'", a conchis Ştefan Radu Oprea.

Ministrul Apărării Naţionale, senatorul PSD Mihai Fifor, a apreciat, duminică, pe Facebook, că „trebuie constituită de îndată” o comisie parlamentară de anchetă a protestelor violente din 10 august, care să răspundă la întrebări precum „Cui foloseşte dărâmarea prin violenţă a Guvernului?”.

Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a apreciat, sâmbătă, că este necesară înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru că declaraţiile lui Klaus Iohannis despre acţiunea Jandarmeriei la protestul din 10 august "denotă dorinţa evidentă de a stimula şi mai mult violenţele existente".

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, pe 13 august, că au trecut deja trei zile de la protestul violent din Piaţa Victoriei şi nu există niciun responsabil, precizând că în orice ţară până la această oră ar fi fost cel puţin o demisie. Şeful statului a adăugat că cei vinovaţi de ceea ce s-a întâmplat la protestul din 10 august trebuie pedepsiţi, indiferent cine sunt ei.

Jandarmii au intervenit în forţă, pe 10 august, cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă, în Piaţa Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflaţi în faţa sediului Executivului. Peste 450 de persoane, între care 35 de jandarmi, au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, vineri, la protestul din Piaţa Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, trei dintre ei având arsuri de până la 15% din suprafaţa corpului.

Aproximativ 1.000 de jandarmi au acţionat la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei, a anunţat Laurenţiu Cazan, cel care a comandat intervenţia forţelor de ordine la miting, precizând că au fost solicitate întăriri şi din alte regiuni ale ţării.

Procurorii au înregistrat, până în prezent, 257 plângeri depuse de către protestatari împotriva jandarmilor, aceştia fiind acuzaţi ar fi intervenit într-un mod abuziv la mitingul din 10 august. Totodată, procurorii au efectuat 119 audieri. Parchetul General a anunţat că Secţia Militară a instituţiei a preluat ancheta privind violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei, pentru a uni toate denunţurile într-un singur dosar, fiind avute în vedere şi plângerile depuse împotriva ministrului de Interne şi a prefectului Capitalei.

