Miting PSD. Marian Neacşu: Mizez pe responsabilitatea liderilor #rezist/ Cum îşi promovează PSD protestul pe Facebook: "Să spunem stop dosarelor fabricate"

Secretarul general al PSD, Marian Neacşu a declarat că speră ca mitingul de sâmbătă să fie unul paşnic şi mizează pe responsabilitatea liderilor #rezist, cei care au protestat luni de zile în Piaţa Victoriei. În spaţiul online au apărut şi filmuleţe de promovare a protestului PSD.

"Deşi mitingul este într-adevăr organizat de PSD, au fost invitaţi să participe toţi cei care susţin cauza noastră. Colegii de la ALDE şi-au anunţat, şi ei, participarea. Mulţi români din Bucureşti, dar şi din alte oraşe şi sate vor fi prezenţi în piaţă. Am stat de vorbă, ieri, cu oameni din Botoşani, care nu sunt membri PSD, dar mi-au spus că ţin să fie în Piaţa Victoriei. Deci nu e vorba doar despre un miting al PSD pentru că noi nu apărăm doar cauza unui partid, ci valorile democratice şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, indiferent de apartenenţa lor politică", a declarat Marian Neacşu, secretar general al PSD, pentru MEDIAFAX.

Cât priveşte acuzaţiile preşedintelui Kaus Iohannis şi a liderilor Opoziţiei cu privire la iniţiativa PSD de a ieşi în stradă, secretarul general al PSD spune că formaţiunea pe care o reprezintă nu organizează un miting pentru a apăra "putere obţinută nedemocratic".

"În decembrie 2016, au avut loc alegeri, iar PSD a ajuns la guvernare în mod democratic. PSD guvernează România în mod democratic. Nedemocratică este acţiunea permanentă împotriva votului popular, abuzul de putere al unor instituţii de forţă. Împotriva acestor abuzuri noi am decis că este cazul să protestăm acum. Mitingul nostru este un exerciţiu al libertăţii de întrunire şi al libertăţii de exprimare. Acestea sunt categoric drepturi democratice", mai susţine Marian Neacşu.

Protestatarii #rezist au anunţat, în urmă cu două zile că vor merge la rândul lor sâmbătă în Piaţa Victoriei, acolo unde au protestat luni în şir. Ulterior, Jandarmeria şi Primăria Capitalei au anunţat că aceştia nu au autorizaţie de protest pentru sâmbătă. La scurt timp, pe o altă pagină pe care se organizează proteste, Corupţia Ucide, a apărut un mesaj prin care se arată că protestul va avea loc duminică tocmai pentru a nu se suprapune cu PSD. Şi tot sâmbătă, câteva ore mai devreme, are loc, în Piaţa Victoriei, protestul comunităţii LGBT.

"Mitingul LGBT este organizat legal. Este dreptul lor să-şi exprime propriile valori şi convingeri. În ceea ce priveşte protestul rezist, din câte ştiu el nu este organizat legal. PSD nu a intervenit niciodată, în nici un fel, faţă de protestele rezist, nici măcar atunci când n-au fost legale. Am făcut acest lucru tocmai pentru că am considerat că libertatea de exprimare este un lucru important, chiar dacă PSD a fost, de fiecare dată, vizat în mod direct prin atacuri dintre cele mai dure. Ca organizatori ai mitingului de sâmbătă, avem o responsabilitate privind desfăşurarea în bună regulă a evenimentului. Dorim să avem un miting paşnic. Mişcarea rezist trebuie să înţeleagă că este şi rândul nostru să ne exprimăm convingerile, este dreptul nostru s-o facem. Acesta este un lucru fundamental în orice democraţie. Nu vom răspunde provocărilor, dacă ele vor exista. Mizez şi pe responsabilitatea liderilor mişcării rezist", transmite Neacşu.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi că se încearcă infiltrarea printre manifestanţi a unor persoane, care să declare ulterior televiziunilor că au fost forţate sau plătite să vină la miting.

"Există numeroase forme prin care se poate încerca compromiterea mitingului. Domnul Dragnea a enumerat doar câteva. De câteva zile, asistăm la o campanie negativă împotriva a ceea ce este în mod firesc un drept al nostru. Ne aşteptăm şi la alte acţiuni. Vreau să fac însă următoarea precizare. Nu doar că participanţii vor veni din toate colţurile ţării şi din proprie voinţă, dar în partid şi, de asemenea, în rândul susţinătorilor noştri există o solidaritate reală. Nu vom putea fi sub nici o formă distraşi de la scopul acţiunii noastre", a mai afirmat Neacşu, pentru MEDIAFAX.

Mitingul PSD va avea loc sâmbătă, începând cu ora 20.00, în Piaţa Victoriei. Mai multe filmuleţe, distribuite şi de lideri politici PSD, circulă în mediul online, mesajele fiind: "Au făcut din Justiţie un instrument politic şi noi i-am lăsat", "Ne-au ascultat telefoanele şi noi am acceptat", "Să spunem stop dosarelor fabricate, să spunem Nu statului paralel".

Totodată, în filmuleţe apare Mircea Negulescu, fost procuror DNA Ploieşti, care este înregistrat în timp ce spune că "a paradit" pe cineva, Claudiu Manda, şef al Comisiei SRI, care vorbeşte de interceptarea a şase milioane de oameni, lucru negat de Serviciul Român de Informaţii.

Într-un filmuleţ apare actualul şef de stat Klaus Iohannis, care cere demisia Guvernului Dăncilă, dar şi fostul preşedinte Traian Băsescu, în momentul în care anunţa reducerea salariilor şi pensiilor, în anul 2010.

