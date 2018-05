Nicolae Bănicioiu demisionează din PSD

Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătăţii în guvernarea Ponta, a anunţat că demisionează din PSD şi va trece la formaţiunea nou-înfiinţată în care se află şi Victor Ponta.

Share pe Facebook 6000 afişări

"Am luat decizia de a fi alături de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare cu care am făcut multe lucruri bune. Supărarea mea faţă de conducerea de acum a PSD e cunoscută, deprofesionalizarea continuă. Nu pot să fiu părtaş cu lucrurile induse de domnul Dragnea, distruge PSD, unii prevedeau asta. Stânga românească trebuie să rămână reprezentată de oameni profesionişti. Ce se întâmplă în PSD nu are legătură cu PSD", a declarat Nicolae Bănicioiu, la Antena 3.

Acesta a mai reproşat conducerii PSD că ia decizii contradictorii, cum ar fi cea legată de Pilonul II de Pensii.

"Cred că stânga trebuie să aibă în continuare existenţa într-o formă să nu ne facem de râs. Aceasta este de exemplu Pro România", a mai spus Bănicioiu.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.