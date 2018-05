Olguţa Vasilescu, despre plângerea lui Orban: Dacă nu se întâmpla şi în 2015 ar fi fost chiar penibil

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, joi, după ce Ludovic Orban a anunţat că a făcut plângere penală împotriva Vioricăi Dăncilă şi a lui Liviu Dragnea, că este un atac "penibil" şi similar cu cel din 2015, când Iohannis a cerut demisia premierului de la acea vreme, Victor Ponta.

Share pe Facebook 165 afişări

''Dacă citim cu atenţie articolul din Codul penal pe care s-a făcut această plângere sau mai nou, sesizare, că şi-au dat seama şi ei probabil că nu au niciun fel de argument ca să depună o plângere, o să vadă acolo că trădare este atunci când este o provocare de război contra ţării (...), o subminare a economiei, subminarea politică sau a capacităţii de apărare a statului, aservirea faţă de o putere sau de o organizaţie străină, ajutarea unei puteri sau a unei organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi împotriva securităţii naţionale. Dacă nu ar fi o situaţie atât de gravă şi din păcate nu ar mai fi fost acest scenariu în 2015 chiar ar fi fost penibil'', a declarat Olguţa Vasilescu la Antena 3, respingând totodată toate acuzaţiile la adresa premierului.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.