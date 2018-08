Orban despre o alianţă electorală: E important să avem o strategie care să permită câştigarea alegerilor

Preşedintele liberal Ludovic Orban a declarat, referitor la o posibilă alianţă PNL-USR-PMP şi Mişcarea România Împreună, partidul condus de Dacian Cioloş, că este important să fie pusă în practică o strategie care să ducă la câştigarea alegerilor şi la formarea unui guvern.

Întrebat, luni seară la o emisiune difuzată de TVR 1, dacă vede din toamnă sau în perspectivă formarea unui alianţe de tipul D.A., compusă din PNL-PMP-USR şi fostul premier Dacian Cioloş, care să îl aibă candidat unic la prezidenţiale pe Klaus Iohannis, liderul liberalilor a răspuns: „Important e să punem în practică acea strategie care să permită câştigarea alegerilor şi formarea unui guvern care să ducă România într-o direcţie bună. (...) Vom identifica cea mai bună strategie pentrua permite garanţia câştigării alegerilor. Această strategie este greu de stabilit acum. Prima oară sunt alegerile europarlamentare, după aceea urmează alegerile prezidenţiale. La alegerile europarlamentare participăm pe liste proprii pentru că suntem parte a PPE şi acolo nu merge amestecătura cu alţii. Alegerile prezidenţiale, PNL are o decizie clară de susţinere a preşedintelui Klaus Iohannis”.

Chestionat dacă PNL va câştiga singur alegerile şi dacă partidul este capabil de acest lucru, Ludovic Orban a replicat: „PNL are capacitatea de a câştiga alegerile, de a bate PSD. PNL a bătut PSD, dar puţină lume a remarcat. La alegerile locale am bătut PSD, i-am bătut şi ca număr de voturi. Iar în mometul de faţă nu există o percepţie reală a prăbuşirii PSD. PSD s-a prăbuşit literalmente. PSD nu mai are nicio şansă să câştige alegerile. Noi nu am comandat sondaje. Eu nu mă îmbăt cu apă rece. În schimb, am văzut sondaje de opinie, care au fost comandate de alţii, care sunt sondaje obiective şi care au fost asumate de casele de sondare care au dat şi comanditarii acestor sondaje. Aici e vorba de comanditari serioşi ca Institutul Republican Internaţional”.

Totodată, întrebat dacă Dacian Cioloş este din ce în ce mai aproape de PNL sau mai departe, Orban a spus: „Am avut o colaborare bună cu Dacian Cioloş. De altfel, Dacian Cioloş îşi datorează aproape toate funcţiile publice pe care le-a obţinut de-a lungul carierei sprijinului PNL. Sunt convins că e mai aproape de noi decât de PSD. Nu am nicio îndoială în privinţa asta”.

Un îndemn la crearea unui front comun împotriva PSD a fost lansat de preşedintele Klaus Iohannis, la începutul săptămânii, şeful statului încurajând Opoziţia să vină cu alternative şi cu soluţii prin care să câştige încrederea cetăţenilor.

"Un ultim apel vreau să îl adresez Opoziţiei şi politicienilor care se află în Opoziţie faţă de actualul Guvern. Alternativa nu vine de la sine. Doar lucrând cu determinare şi înţelepciune, se poate ajunge în situaţia de a obţine încrederea oamenilor. Stă şi în mâinile Opoziţiei responsabilitatea de a asigura stabilitatea ţării şi menţinerea României pe drumul normalităţii. Este nevoie, fără îndoială, de un dialog susţinut între toate forţele de Opoziţie. Oamenii politici responsabili ştiu să lase deoparte interesele mărunte şi orgoliile şi să pună mai presus interesul ţării. Iar interesul românilor este de a opri abuzurile actualei majorităţi. Cu înţelegere între partidele de Opoziţie se obţine ceea ce spuneam mai devreme: alternativa aşteptată de români", a spus Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă susţinută luni seară la Palatul Cotroceni.

Referitor la acest subiect, Ludovic Orban a declarat că nu se simte vizat de îndemnul preşedintelui Iohannis, deoarece PNL a avut mereu o colaborare parlamentară cu celelalte partide din Opoziţie, adăugând că partidul a adoptat "Principiile bunei guvernări liberale", care este o alternativă la actuala putere.

"Eu nu mă simt în niciun fel vizat de acest apel. Preşedintele se referea la dialog, la construirea unei alternative. De altfel, PNL a început să iniţieze documente care să profileze alternativa la actuala putere. Am votat în Consiliul Naţional liberal, la care a participat şi preşedintele României, am adoptat “Principiile bunei guvernări liberale”. Document care arată cam cum am vrea noi să guvernăm, cu totul şi cu totul altfel de cum guvernează PSD-ALDE. Avem dialog de o bună bucată de vreme. Vă readuc aminte că iniţiativa de convocare a sesiunii extraordinare a fost o iniţiativă comună. Moţiunea de cenzură a fost depusă de toate partidele din Opoziţie. Majoritatea moţiunilor simple, a sesisărilor la CCR au fost depuse de partidele din Opoziţie, împreună. Există dialog, există colaborare, există forme de sprijin atunci când este necesar", a explicat Ludovic Orban, luni seară la TVR 1.

Până în prezent, singurul partid din Opoziţie care este dispus să susţină candidatura lui Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat la Cotroceni este PMP, Eugen Tomac declarând, pentru MEDIAFAX, că formaţiunea pe care o conduce va avea acest demers, dacă asta ar fi alegerea majorităţii Opoziţiei.

"PMP, în turul doi al alegerilor prezidenţiale din 2014, l-a susţinut pe preşedintele Iohannis. Primul pas e să creăm acest pol şi apoi să stabilim celelalte obiective, pentru că sunt şi alegerile europarlamentare şi, bineînţeles, sunt extrem de importante alegerile prezidenţiale. Acest pol politic trebuie să aibă un singur candidat la prezidenţiale, un candidat comun", a explicat Tomac, pentru MEDIAFAX.

