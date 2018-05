Orban, despre plângerea împotriva lui Dăncilă: M-am consultat doar cu oameni apropiaţi de mine, nefiind necesară consultarea cu PNL

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la plângerea penală depusă împotriva premierului Viorica Dăncilă, că s-a consultat doar cu apropiaţii lui, nefiind necesară consultarea cu partidul pe care îl conduce, sesizarea fiind depusă în calitate de simplu cetăţean.

''Este un demers făcut de mine în calitate de cetăţean al României, acest demers l-am făcut după ce m-am consultat cu apropiaţi ai mei care au cunoştintele necesare şi care mi-au arătat chiar ei nevoia de a face această sesizare. M-am consultat doar cu oameni apropiaţi de mine, unii dintre ei care nici nu sunt în partid şi în al căror puncte de vedere am încredere.(..) În toate deciziile politice ale PNL m-am consultat cu ceilalţi colegi cum nu s-a consultat niciun alt preşedinte, în ceea ce priveşte demersul acesta pe care l-am făcut ca cetăţean al României, nu era necesară o astfel de consultaţie, eu am încredere în dorinta PNL de a se lupta cu toate forţele pentru a îndepărta această coaliţie toxică de la guvernare'', a spus Ludovic Orban în cadrul unei conferinţe de presă a Partidului Naţional Liberal.

Ludovic Orban a mai precizat că va continua lupta împotriva coaliţiei PSD-ALDE şi a liderului PSD, Liviu Dragnea şi că nu se va lăsa intimidat de propaganda declanşată împotriva lui.

''Nu fac niciun pas înapoi, nu mă las intimidat de toată propaganda declanşată împotriva mea cu nişte teme care sunt complet ieşite din realitate şi merg înainte până la capăt, obiecticul pe care îl am e de a scăpa România de Dragnea. (...) Nu mă sperie nici mitingul anunţat pe care vrea sa îl facă în susţinerea lui. Inchei intervenţia mea prin a spune că nu numai că este un drept constituţional şi legal pe care îl am ca cetăţean să sesizez atunci când constat încălcarea legii, ci este o obligaţie morală să fac acest lucru. Ce să fac dacă nişte hoţi intră în apartamentul vecinului, să ma uit la televizor în continuare? Conduita normală este să chem poliţia. Ce să fac dacă constat că se realizează încălcări flagrante ale Consituţiei şi ale legii aşa cum a săvârsit Dragnea şi colegii săi? Este normal să mă adresez celor care au atribuţii legale să cerceteze acest lucru'', a mai precizat liderul PNL.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a dispus, joi, trimiterea plângerii depuse de Ludovic Orban contra premierului Viorica Dăncilă structurii de parchet competente, respectiv DIICOT, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

Liderul PNL îi acuză pe Dragnea şi Dăncilă de „difuzarea de informaţii cu caracter secret, uzurparea de funcţie şi refuzul de informare a Preşedintelui României" în cazul memorandumului privind mutarea Ambasadei Israelului.

