Orban despre plângerea lui Cataramă: E problema lui. Delictul de opinie e pedepsit conform statutului

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, referitor la plângerea penală pe care a anunţat că o va face împotriva sa Viorel Cataramă că este "problema lui" şi că acesta fost pedepsit prin excludere conform statului, pentru că a comis "delict de opinie" prin atacurile sale împotriva colegilor.

Întrebat luni seară la o emisiune difuzată de TVR 1 ce diferenţă este între plângerea penală anunţată de Viorel Cataramă împotriva preşedintelui PNL şi a încă 15 liberali, şi plângerea sa depusă împotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, şi a premierului Viorica Dăncilă, Ludovic Orban a răspuns: "Eu cred că există o diferenţă totuşi. Sesizarea pe care am făcut la Parchet împotriva lui Dragnea şi Dăncilă, am făcut-o urma unei decizii a Guvernului care excede clar cadrul constituţional. Elaborarea memorandumului. Nu l-am văzut, pentru că el are character secret. Dragnea a difuzat conţinutul lui".

Acesta a adăugat că decizia în BEx de a îl exclude pe prim-vicepreşedintele PNL Sector 2, Viorel Cataramă, a avut la bază "delictul de opinie", atacurile repetate împotriva conducerii partidului şi a colegilor la diferite posturi de televiziune.

"E problema lui (plângerea penală - n.r.). Delictul de opinie este pedepsit conform statutului, atunci când un membru care nu respect deciziile, care atacă sistematic deciziile partidului. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar da liber la înjuratul liderului partidului? Nimeni nu este inpiedicat să se exprime în cadrul partidului. Păi dacă te duci pe televiziuni ca să îţi ataci colegii de partid, să ataci orice decizie a partidului, înseamă că nu te simţi bine în aprtidul respectiv. Aşa e normal (să fie exclus - n.r.)", a explicat Ludovic Orban, luni seară la TVR 1.

Pe 7 august, Viorel Cataramă anunţă că va depune plângere penală pe numele liderului PNL Ludovic Orban şi a altor 15 liberali, din forurile de conducere ale formaţiunii, pe motiv că au încercat excluderea sa din partid şi au falsificat rezultatul votului privind nominalizarea viitorului premier propus de PNL.

"Voi înainta o plângere penală împotriva domnilor Ludovic Orban, George Ionescu şi Dinu Gindu pentru fraudarea şi falsificarea rezultatului votului din data de 11 martie din Consiliul Naţional, privind desemnarea candidatului partidului pentru funcţia de premier", a declarat Viorel Cataramă, pentru MEDIAFAX.

De asemenea, pe 15 august, prim-vicepreşedintele PNL, Viorel Cataramă a depus o cerere la Tribunalul Bucureşti prin care solicită instanţei anularea mai multor articole din Codul Etic şi din Statutul PNL care ar încălca prevederile constituţionale, deoarece îngrădesc dreptul la liberă exprimare, stipulat în Legea fundamentală.

"Voi continua lupta pentru modernizarea şi reformarea PNL. Am cerut Tribunalului Bucureşti (Dosar 27799/3/2018) să constate nulitatea unor articole din documentele programatice ale partidului. Este tragic să conştientizam, că partidul liberal, care ar trebui să apere drepturile fundamentale ale oamenilor, câştigate cu sânge în 1989, înţelege, prin conducerea sa actuală, să cenzureze şi să îngrădească dreptul la liberă exprimare, consfinţit prin Constituţie! Numai renunţând la practici totalitare, aparţinând unor epoci apuse, vom reuşi să câştigăm încrederea oamenilor!", a declarat Viorel Cataramă, pentru MEDIAFAX.

Comisia de arbitraj PNL Bucureşti a stabilit că decizia de excludere a lui Viorel Cataramă din PNL este nulă, având în vedere că mai multe puncte din statutul partidului nu au fost respectate, inclusiv articolul ce prevede anunţarea din timp a persoanelor vizate de excludere şi dreptul la apărare.

Viorel Cataramă l-a atacat în repetate rânduri pe Ludovic Orban, spunând că acesta trebuie înlăturat de la şefia PNL pentru lipsa de comunicare, deciziile pe care le ia fără să se consulte cu ceilalţi liberali şi pentru faptul că a "predat" guvernarea la începutul anului, atunci când a mers la consultările de la Cotroceni fără vreo propunere de premier.

