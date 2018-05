Organizaţiile PSD fac scut în jurul Vioricăi Dăncilă în urma plângerii lui Orban: Se urmăreşte intimidarea premierului

Preşedintele PSD Hunedoara, Laurenţiu Nistor, a declarat că prin plângerea penală depusă de liderul PNL, Ludovic Orban, se urmăreşte intimidarea premierului, care nu a executat ordinul de demisie al lui Iohannis, fapt ce ar putea duce la ''haos''. Reacţii au venit şi de la alte organizaţii.

''Prin gestul lui Ludovic Orban se urmăreşte intimidarea premierului Viorica Dăncilă, după ce nu „s-a executat” când Klaus Iohannis i-a cerut demisia. Premierul României nu poate renunţa la mandatul primit din partea românilor şi validat de Parlamentul României doar pentru că strategia electorală a candidatului Klaus Iohannis are nevoie de o ruptură pe care să o speculeze.Acuzaţiile de înaltă trădare, uzurparea funcţiei publice (...) şi prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte preşedintelui României în scopul ascunderii săvârşirii unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului demonstrează neseriozitatea unui demers care poate arunca ţara în haos'', a spus Laurenţiu Nistor într-un comunicat de presă remis de MEDIAFAX.

Preşedintele PSD Hunedoara susţine că Ludovic Orban nu are experienţă de lider politic şi demersul făcut joi este absurd, orice student la drept putând să observe acest lucru. De asemenea, Nistor a declarat că Guvernul îşi va duce în continuare planurile, indiferent de obstacolele întâmpinate.

''Românii încep să simtă efectele măsurilor luate de Guvernul PSD-ALDE, economia este una dintre cele mai perfomante, salariile şi pensiile au crescut, iar nivelul investiţiilor este, de asemenea, în creştere. Guvernul României trebuie să ducă mai departe programul de guvernare pentru care românii au votat în proporţie covârşitoare la alegerile din 2016'', a precizat acesta.

Şi Organizaţia PSD Bihor condamnă "tentativa ticăloasă de preluare a puterii de stat exercitată la comanda Preşedintelui Klaus Werner Iohannis de către liderul penibil al Partidului Naţional Liberal, fost partid istoric al României transformat, din păcate, în partid marionetă. PNL se compromite total şi renunţă să mai fie o alternativă politică democratică în România. Se transformă, în schimb, în exponentul unui sistem de putere nedemocratic şi al unui mod periculos de încercare de preluare a puterii politice, fără alegeri libere şi democratice, în dispreţ pentru opţiunea suverană exprimată în alegeri de români. Acuzaţia de înaltă trădare adusă Primului Ministru al României de către măscăriciul Ludovic Orban este un gest disperat şi ridicol, în acelaşi timp", se arată într-o postare pe Facebook a lui Ioan Mang, preşedinte PSD Bihor.

Reacţii de susţinere a premierului Dăncilă au venit joi din partea organizatiilor PSD din Cluj sau Iaşi.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a dispus, joi, trimiterea plângerii depuse de Ludovic Orban contra premierului Viorica Dăncilă structurii de parchet competente, respectiv DIICOT, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

