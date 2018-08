Ovidiu Raeţchi, despre mitingul de vineri: Situaţia este de o gravitate de nivelul unei moţiuni de cenzură

Deputatul PNL, Ovidiu Raeţchi, a declarat că, în cazul în care moţiunea simplă pe care o vor depune liberalii împotriva ministrului de Interne Carmen Dan va fi respinsă, atunci se impune o moţiune de cenzură pentru demiterea Guvernului, în contextul agresiunilor de la protestul din 10 august.

„Noi lucrăm de acum la ea dar aşteptăm aprobarea celor de la PSD şi vom încerca să îi convingem pe cei din PSD să îi pună măcar pe unii responsabili cum e doamna Carmen Dan să facă pasul înapoi. Categoric faptul că am văzut cetăţeni români cărora organe de forţă ale statului le cereau să dispară din peisaj deşi nuameninţau pe absolut nimeni, faptul că am văzut cetăţeni români cu mâinile ridicate care erau loviţi cu bastoane de cauciuc peste faţă deşi nu ameninţau pe nimeni, faptul că am văzut cetăţeni români care primeau gaze peste faţă deşi erau din nou cu mâinile ridicare şi de la o distanţă de câţiva centimetri care este inacceptabilă pentru siguranţa lor, ne face să credem că e o situaţie de gravitate de nivelul unei moţiuni de cenzură", a afirmat deputatul PNL, Ovidiu Raeţchi, luni la Parlament.

De asemenea, liberalii vor mai cere audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, şi a şefului Jandarmeriei, Sebastian Cocoş, în Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a afla cine sunt vinovaţii pentru violenţele de la mitingul de pe 10 august din Piaţa Victoriei.

„Noi la comisia de apărare a Camerei Deputaţilor avem şansa să avem prevăzută o şedinţă chiar mâine. Am discutat cu colegul meu din USR şi vom solicita chiar astăzi o întâlnire a Biroului de conducere al Comisiei şi emiterea de invitaţii pentru şedinţa de mâine, pentru conducerea MAI, doamna Carmen Dan, pentru secretarii de stat care au în coordonare domeniul Jandarmeriei şi domeniul intervenţiilor de urgenţă de tip ISU, tot ce înseamnă conducerea Jandarmeriei, Broigada specială şi de asemenea, sigurm, mâine e greu dar în perspectiva unei alte întâlniri, manifestanţi care au devenit victime ale violenţelor şi care trebuie să îşi povestească experienţele în faţa Parlamentului", a spus Raeţchi, vicepreşedinte al Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor.

La rândul său, senatorul PNL, Marcel Vela, preşedinte al Comisiei pentru apărare a forului superior al Parlamentului a anunţat că va solicita Biroului permanent aprobarea desfăşurării activităţii Comisiei pentru audierea lui Carmen Dan şi a conducerii Jandarmeriei.

„Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat va solicita Biroului permanent al Senatului aprobarea desfăşurării activităţii comisiei, astfel încât să desfăşurăm aceste proceduri de audiere, de dezbatere şi de analiză a ceea ce s-a întâmplat în seara de vineri în Piaţa Victoriei. Persoanele pe care le vom invita sunt cele care pot da detalii, amănunte, tot ceea ce ţine de desfăşurarea mitingului din 10 august. O să începem cu prefectul Capitalei, apoi cu şeful dispozitivului de jandarmi din Piaţa Victoriei, evident urmate şi de conducerea Jandarmeriei şi în final cu doamna ministru Carmen Dan", a explicat senatorul Marcel Vela, preşedintele Comisiei pentru apărare din cadrul Senatului.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, sâmbătă, că intervenţia jandarmilor la protestul de vineri din Piaţa Victoriei a fost una justificată şi că acţiunile forţelor de ordine au fost un exemplu de restabilire a ordinii publice practicat în orice alt stat democratic.

„Acţiunea nu a fost o dispută între jandarmi şi cetăţenii paşnici care au dorit să protesteze. Cei care s-au împotrivit aseară nu au avut nimic de-a face cu diaspora. Vorbim de huligani periculoşi. (...) În orice alt stat european, unde astfel de conflicte violente au loc mult mai frecvent ca în România, statul intervine în forţă pentru restabilirea ordinii şi siguranţei publice. Toţi cetăţenii au avut ocazia să vadă cum se desfăşoară astfel de intervenţii de restabilire a ordinii publice în orice alt stat democratic. Orice om normal care a urmărit eveniementele de aseară a putut constata că intervenţia în forţă a fost justificată de provocările şi violenţele acelor huligani", a declarat Carmen Dan.

Jandarmii au intervenit în forţă, vineri seara, cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă, în Piaţa Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflaţi în faţa sediului Executivului. Peste 450 de persoane, între care 35 de jandarmi, au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, vineri, la protestul din Piaţa Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, trei dintre ei având arsuri de până la 15% din suprafaţa corpului.

