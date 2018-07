Petre Daea, după comparaţia privind efectele Holocaustului şi cele ale pestei porcine: Am exprimat doar durerea sufletească, nu am jignit pe nimeni

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, referitor la comparaţia nefericită din urmă cu câteva zile dintre efectele Holocaustului şi cele ale pestei porcine, că nu a vrut să jignească pe nimeni, ci să descrie durerea sufletească a fermierilor.

Ministrul Petre Daea îşi cere scuze public pentru cele prezentate în cadrul unei emisiuni televizate, se arată într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

”Îmi declar respectul pentru toţi membrii comunităţii evreieşti şi fac precizarea că am vrut să prezint situaţia deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noştri, cât şi cei care gestionează această criză. Doamne fereşte, nu am jignit pe nimeni în viaţa mea, îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească şi sper să fiu înţeles!”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Ministrul Agriculturii a făcut, zilele trecute, o comparaţie între victimele Holocaustului şi porcii incineraţi, în ultima periodă, din fermele româneşti din cauza pestei porcine.

"Trebuie să sacrificăm, din nefericire, 45.000 de capete la Carniprod şi avem o veste proastă, că virusul ar fi şi în alt complex-care înseamnă 17.000-18.000 de capete. (...) Nu există antidot, nu există vaccin, nu există medicamente ca să uşureze boala. Singura metodă este sacrificarea. Porcii aceştia toţi se incinerează (...), e o muncă extraordinară, acolo este că la Auschwitz, domnule. Gândiţi-va că acolo sunt efective de porci care pleacă de aici, se asomează, trec dincolo în partea cealaltă şi se pun pe foc. Alţii se izolează. Procedura o fac medicii veterinari, care sunt la limita rezistenţei psihice, ca să stai cu 2-3000 de porci pe zi să îi omori, se află în faţa unei situaţii greu de explicat, dar mai ales greu de ţinut ", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Antena 3.

Reprezentanţii Opoziţiei i-au cerut demisia ca urmare a acestor afirmaţii.

