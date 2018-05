Plângere PENALĂ făcută premierului Dăncilă de Ludovic Orban, pentru memorandumul privind mutarea ambasadei României/ Dragnea: Este o prostie

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Orban despre plângerea împotriva premierului Dăncilă: Am depus sesizarea în calitate de cetăţean

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

Liderul PNL îi acuză pe Dragnea şi Dăncilă de „difuzarea de informaţii cu caracter secret, uzurparea de funcţie şi refuzul de informare a Preşedintelui României" în cazul memorandumului privind mutarea Ambasadei Israelului.

Orban spune că Dragnea şi Dăncilă sunt „un clan” care ”dinamitează relaţiile externe ale României”

"Este evident că nu pot accepta ca un clan certat cu legea, cu bunul simţ şi interesele ţării să dinamiteze relaţiile externe ale României pentru interesele de clan", a mai spus Ludovic Orban.

Anterior, surse politice anunţau că preşedintele PNL Ludovic Orban a depus plângere la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă, după ce Guvernul a adoptat memorandumul privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

Preşedintele PNL cere cercetarea tuturor detaliilor legate de adoptarea memorandumului privind mutarea ambasadei din Israel. Potrivit sesizării la Parchetul General, măsura a adus grave prejudicii ţării.

Întrebat despre demersul preşedintelui PNL, Liviu Dragnea a declarat că este o prostie.

"Ce pot să comentez la prostia asta? Totuşi e Ziua Eroilor. Nu mă puneţi să vorbesc despre oameni care nu au nicio legătură cu eroii", a răspuns Liviu Dragnea, la Buzău.

