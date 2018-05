Ponta, memoriu către Toader, CSM şi procurorul general cu toate încălcările de lege din dosarul Turceni-Rovinari în care a fost achitat . Uncheşelu, dat în judecată

Victor Ponta a anunţat că va trimite, săptămâna viitoare, un memoriu cu toate încălcările de lege din dosarul Turceni-Rovinari, în care fostul premier a fost achitat de către ÎCCJ, în primă instanţă, pe care îl va trimite Ministerului Justiţiei, CSM şi procurorului general al României.

"Am făcut un memoriu împreună cu avocaţii mei în care am scris care au fost încălcările de lege din dosarul meu, le voi înainta săptămâna viitoare către MJ, CSM, procurorul general al României. După care vrem să-l dăm în judecată, eu şi cu alţii, în civil pe procurorul de caz, Uncheşelu, vreau să plătească din buzunarul lui. Dacă instanţa îl va pune să plătească salariul meu de premier, al altor directori, avocaţii, atunci data viitoare se va gândi de două ori, băi am probe, dacă n-am probe ăştia o să vină după mine. Dacă nimeni nu plăteşte, data viitoare un alt procuror va face la fel. Să ştiţi că în SUA, Germania se întâmplă asta, domnule aţi acuzat pe nedrept pe cineva îi luaţi banii", a declarat Victor Ponta, la România Tv.

Acesta a adăugat că nu este interesat de răzbunare, ci de îndreptarea lucrurilor şi că, în baza răspunsurile primite de la ministrul Justiţiei Tudorel Toader, procurorului general Augustin Lazăr şi reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se va duce să se adreseze Parlamentului.

"Eu voi depune nişte documente care nu au caracter politic cu articole din Codul penal şi de procedură penală care au fost încălcate. Sincer, eu nu cred că vor minţi şi îmi vor spune da, s-a încălcat articolul acela sau acela. De exemplu, procurorul a minţit când s-a dat comunicatul de presă. Eu voi arăta nişte fapte la care procurorul, Pe baza acelor răspunsuri o să mă duc în Parlament şi o să le spun, colegi le-am zis în trecut oamenilor votaţi-ne oameni bun că vom adopta o lege prin care procurorul plăteşte pentru nedreptăţi făcute, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. (...) Sigur răzbunarea e dulce, dar nu mă interesează, ci să îndrept lucruri", a completat Ponta.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, în primă instanţă, achitarea lui Victor Ponta şi a lui Dan Şova în dosarul Turceni-Rovinari. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată de DNA.

Fostul premierul Victor Ponta a declarat, joi, după ce a fost achitat în primă instanţă în dosarul Turceni Rovinari, că nu are niciun sentiment negativ faţă de toţi cei care timp de trei ani s-au bucurat de răul său, deşi ştiau ce este nevinovat. El şi-acerut scuze mamei sale, soţiei, Daciana, precum şi celorlalţi din familia sa, care ”au avut cel mai mult de suferit din cauza activităţii sale politice”.

În cazul fostului premier Victor Ponta, judecătorii au decis achitarea pentru fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Fostul ministru Dan Şova a fost achitat pentru complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani.

