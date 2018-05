Premierul Dăncilă: Pilonul II de pensii nu se va desfiinţa. Nu exclud faptul că vom încerca să găsim soluţii pentru Pilonul I/ Pot să duc guvernarea până în anul 2020

Premierul Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită la Bacău, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că Pilonul II de pensii nu va fi desfiinţat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Viorica Dăncilă a spus că se va încerca găsirea unor soluţii pentru Pilonul I de pensii.

”Ceea ce pot să vă spun cu certitudine este faptul că nu vom desfiinţa Pilonul II de pensii, dar nu exclud faptul că vom încerca să găsim soluţii pentru Pilonul I. Nu am date referitoare la Pilonul II în acest moment, dar se va face o analiză la Ministerul Muncii şi vom vedea. Încă o dată vă spun clar că Pilonul II de pensii nu se va desfiinţa", a declarat premierul.

Viorica Dăncilă a făcut luni o vizită în judeţul Bacău, alături de Corina Creţu.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că nu există nicio decizie în Guvern sau Coaliţie privind desfiinţarea Pilonului II de pensii, aşa cum au apărut informaţii în spaţiul public. Totuşi, Dragnea a spus că ar putea exista o suspendare dacă analiza care se efectuează va arăta necesitatea.

În replică, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, minte când spune că nu se va atinge de Pilonul II de pensii, precizând că partidul pe care îl conduce va pregăti o moţiune de cenzură.

''Chiar şi când i-am prins cu mâna în buzunarul cetăţeanului român contribuabil la Pilonul II de pensii, Dragnea şi ai lui nu recunosc că atentează la banii românilor din Pilonul II de pensii, minţind cu neruşinare cetăţeanul, deşi documentele Comisiei de prognoză arată negru pe alb documente care au fost date publicităţii de colegul meu, vicepreşedintele PNL Florin Cîţu, ca şi declaraţiile anterioare ale ministrului Finanţelor, Teodorovici, ale fostului premier Tudose, ale ministrului Muncii, legate de desfiinţarea Pilonului II de pensii. În ciuda acestor declaraţii, Dragnea minte cu neruşinare în continuare spunând că nu atentează la Pilonul II de pensii'', a spus Ludovic Orban, în cadrul unei conferinţe de presă a Partidului Naţional Liberal (PNL).

Dăncilă: Pot să duc guvernarea până în anul 2020

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Bacău, că poate să ducă guvernarea până în anul 2020 şi nu îşi va da demisia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Întrebată dacă îşi va da demisia, Viorica Dăncilă a răsăuns: ”Exclus. Sunt susţinută de coaliţia majoritară, este exclus ca să-mi dau demisia. Dimpotrivă, ştiţi cum se spune în România, ceea ce nu te ucide te face mai putenic. Consider că pot să duc guvernarea până în anul 2020”.

Dăncilă a spus, legat de faptul că ar fi cerut să renunţe la funcţie, că informaţia este falsă: ”Categoric nu. Dacă aş fi vrut asta, aş fi cerut acest lucru. Dar am reiterat că sunt un om puternic şi îmi voi duce la capăt mandatul până în 2020”.

Întrebată, de asemenea, despre plângerea făcută de Ludovic Orban împotriva sa, Dăncilă a spus că ”este un act deplasat să faci plângere penală pentru înaltă trădare premierului României”.

”Sunt convinsă că Justiţia va găsi ridicolă această plângere care este complet ruptă de realitate. Sunt însă îngrijorată de faptul că un politician român, liderul celui mai mare partid de opoziţie, a găsit nimerit să alăture înalta trădare de un act diplomatic prietenos cu statul Israel. Acest lucru mă îngrijorează”, a adăugat premierul.

Dăncilă a afirmat că a aflat de alte plângeri şi consideră că ”s-a instituit instituţia denunţătorilor”, existând ”o bătaie pentru a se înscrie în această instituţie”.

”Eu cred că deja la un moment dat acest lucru nu ne face cinste şi nu le face cinste celor care au un astfel de comportament. Pe mine nu mă interesează acest lucru, mă interesează să vin şi să pun în aplicare programul de guvernare şi îl voi îndeplini până la capăt. Asta aşteaptă românii de la noi, nu ceartă, nu scandal, nu denigrare, nu cuvinte urâte”, a spus Dăncilă, adăugând, răspunzând la o întrebare, că nu îi este uşor să se confrunte cu jignirile.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie.

”Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", spunea Orban.

