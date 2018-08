Premierul Dăncilă: Rectificarea bugetară este pozitivă – aproape 6 miliarde de lei în plus; Ne vom încadra în limita de deficit bugetar/ Declaraţii de presă, în premieră, de la ora 19.00

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi, în debutul şedinţei de Guvern, că prima rectificare bugetară din acest an este pozitivă şi că proiectul va fi adoptat de Executiv în a doua jumătate a lunii august. Prim-ministrul va prezenta, joi, la ora 19.00, la Palatul Victoria, detaliile rectificării bugetare, potrivi unui anunţ al Guvernului.

Dăncilă: Rectificarea bugetară este pozitivă – aproape 6 miliarde de lei în plus

„Avem o rectificare bugetară pozitivă. Avem venituri în plus la bugetul general consolidat per sold de aproape 6 miliarde de lei. Ordonanţa de rectificare va fi adoptată în a doua jumătate a lunii august", a declarat Dăncilă.

Premierul a adăugat că va prezenta, joi seară, de la ora 19.00, detaliile rectificării bugetare.

Joi, la Palatul Victoria, liderii coaliţiei de guvernare - Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu- au discutat cu premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Finanţelor despre prima rectificare din acest an.

Discuţii pe acest subiect au avut loc şi la începutul acestei săptămâni.

"Investiţiile au crescut în primele şase luni. Ne vom încadra în limita de deficit bugetar"

Premierul Dăncilă a declarat, joi, în debutul şedinţei Executivului, că investiţiile publice pe primele şase luni ale anului 2018 au ajuns la 9,1 miliarde lei, comparativ cu 6 miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului trecut.



„Investiţiile publice pe primele şase luni ale anului 2018 au ajuns la 9,1 miliarde lei, comparativ cu 6 miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului 2017. Vorbim, aşadar, despre o creştere foarte importantă, cu aproximativ 50%. Investiţiile străine directe au crescut, de asemenea, în primul semestru al acestui an, la 2,21 miliarde euro, comparativ cu 1,93 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului trecut”, a declarat prim-ministrul.

Potrivit premierului Dăncilă, în primele şase luni ale anului au intrat în economie 6,9 miliarde lei din fonduri europene - plăţi efectuate, cu aproape 22,8% mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2017.

„Am văzut cum imediat după publicarea execuţiei bugetare pe prima jumătate a anului, mulţi s-au grăbit să facă scenarii îngrijorătoare cu privire la deficitul bugetar. Aş vrea să-i liniştesc. Suntem un Guvern responsabil cu prezentul şi cu viitorul României. Ne vom încadra în limita de deficit bugetar de 3% din PIB", a adăugat premierul.

Dăncilă: Vedem cu dezamăgire că necazul oamenilor este folosit în lupta politică

Premierul Viorica Dăncilă a spus, joi, referindu-se la ploile abundente din ultima perioadă, că ”necazul oamenilor este folosit în lupta politică” şi a făcut apel la politicieni să lase deoparte ”interesele mărunte şi să-şi concentreze energia în ajutorarea cetăţenilor”.



”Am traversat una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere meteorologic. Potrivit ANM, lunile iunie şi iulie au fost cele mai ploioase din ultimii opt ani. Aşa cum am anunţat, încă de la debutul ploilor abundente, am declanşat o amplă operaţiune de evaluare a pagubelor produse de inundaţii pentru a putea interveni în sprijinul populaţiei. Din păcate, vedem cu dezamăgire că necazul oamenilor este folosit în lupta politică. Fac apel către cei tentaţi de această abordare lipsită de etică să lase deoparte interesele mărunte şi să-şi concentreze energia în ajutorarea cetăţenilor. Guvernul României a avut şi are, în continuare, în atenţie situaţia din întreaga ţară, iar sprijinul pe care îl oferim nu ţine cont de opţiunile politice”, a spus premierul Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern.

Ea a mai spus că a intervenit prompt şi a acordat periodic în şedinţele de Guvern, în funcţie de evaluările din teritoriu, ajutoare financiare din fondul de intervenţie al Guvernului pentru refacerea infrastructurii din localităţile afectate de inundaţii.

”Numai în luna iulie am acordat sprijin financiar în valoare totată de peste 320 de milioane de lei pentru toate comunităţile din judeţele afectate. De asemenea, am sprijinit autorităţile locale atât cu forţe de intervenţie şi utilaje pentru îndepărtarea aluviunilor şi scoaterea apei din gospodării cât şi cu necesarul de carburant pentru utilajele folosite în teren. (...) Menţionez aici acordarea a peste 57 de milioane de lei pentru realizarea investiţiei amenajare râu Cracău la Slobozia, în judeţul Neamţ, din fondurile Ministerului Muncii am acordat sume de bani şi pentru sprijinirea familiilor şi a persoanelor singure care se aflau în situaţii de necesitate ca urmare a inundaţiilor”, a adăugat premierul.

Ea a afirmat că Executivul va continua să sprijine financiar comunităţile, astfel încât ”viaţa tuturor celor care au trecut prin momente dificile să revină la normal”.

”Cer, din nou, autorităţilor publice locale şi instituţiilor centrale să conlucreze pentru identificarea zonelor de risc, asfel încât să intervenim din timp prin investiţii care să ţină oamenii la adăpost îm faţa furiei naturii”, a conchis şeful Executivului.

Deputatul PNL Ionel Palăr a criticat Guvernul, la sfârşitul lunii iulie, susţinând că banii pentru inundaţii au fost alocaţi în funcţie de apartenenţa politică a primarilor şi că ”dacă primarul nu are carnet roşu, nevoile oamenilor nu există”.

