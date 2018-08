Preşedintele USR cere DEMISIA ministrului Carmen Dan: „Pseudoraportul” despre 10 august este o muşamalizare

Preşedintele USR Dan Barna i-a cerut, duminică, ministrului de Interne, Carmen Dan, demisia din funcţie pentru încercarea de "muşamalizare" a evenimentelor violente din 10 august prin prezentarea unui "pseudoraport".

403 afişări

„Există răspundere politică pentru represiunea din 10 august şi aceea e la dumneavoastră, Carmen Dan! Carmen Dan este doar un propagandist jalnic al lui Liviu Dragnea, nu ministrul de Interne al României. Carmen Dan îi minte şi îi dispreţuieşte pe români prin încercarea de a muşamaliza, într-un pseudoraport, responsabilitatea Jandarmeriei pentru gazarea şi brutalizarea manifestanţilor paşnici şi pentru eşecul de a înlătura persoanele violente. Este inadmisibil să arunci vina pentru ce s-a întâmplat asupra manifestanţilor paşnici, sa acuzi victimele represiunii!", a scris liderul USR, Dan Barna, duminică pe Facebook.

Potrivit acestuia, Carmen Dan a avut un „moment de sinceritate când a spus că legea nu se aplică egal pentru toţi".

„Carmen Dan a scormonit pe FB să găsească manipulări, dar nu a criticat niciun moment minciunile şi manipulările puse în circulaţie chiar de Jandarmeria Română, încă din noaptea de 10 august şi de presa obedientă? Pentru ca odată ce e spusă sau asumată de partid minciuna devine adevăr? A avut şi Carmen Dan un moment de sinceritate, când a spus că legea nu se aplică egal pentru toţi, jandarmi şi manifestanţi. Remarc şi faptul că din ficţiunea prezentată de Carmen Dan ca raport nu reiese aberaţia PSD că se pregătea înlăturarea guvernului, dar timpul pentru noi manipulări nu e trecut. Un singur lucru mai adaug după prestaţia revoltătoare a lui Carmen Dan: demisia!", a adăugat Barna.

Ministrul Afacerilor Interne a anunţat, duminică, că, în urma violenţelor de la mitingul din 10 august, au fost deschise 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut. Carmen Dan a anunţat că sunt cercetate 20 persoane, dintre care trei au fost arestate şi două sunt sub control judiciar.

Citeşte şi: Ministrul de Interne prezintă un raport despre mitingul din 10 august: Sunt deschise 21 de dosare penale, 3 cu autor necunoscut/ În MAI se face verificare internă: Au fost depistate 5 situaţii de comitere a unor ABUZURI/ Carmen Dan atacă serviciile

"Astăzi mi-a fost prezentat raportul privind evenimentele din data de 10 august, pe care l-am solicitat tuturor strcuturilor ministerului. Vreau să fie foarte clar de la bun început, acest raport nu are rolul de a stabili vinovăţii. Noi nu suntem o instanţă de judecată. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor acelora care au avut de suferit, fie civili, fie jandarmi militari. Nu am nicio ezitare să prezint acest raport comisiilor de apărare din Parlament sau în CSAT. Dacă s-a vorbit zilele acestea despre convocarea mea la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, vă spun că nu am primit nicio invitaţie până în prezent, dar sunt dispusă să particip", a declarat ministrul Afacerilor Interne.

Carmen Dan a precizat că au fost deschise nu mai puţin de 21 de dosare penale până în acest moment.

"Au fost deschise 21 de dosare penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar două puse sub control judiciar. Poliţia şi Jandarmeria vă asigur că au lucrat în toate aceste zile pentru identificarea persoanelor violente, însă au avut la dispoziţie doar două zile. Luni vom merge la Parchet cu alte informaţii şi date obţinute în aceste zile. Este vorba de aproximativ doi terabiţi de filmări", a completat Dan.

Acesta a mai anunţat că la nivelul ministerului a fost declanşată o verificare internă, în urma căreia au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis violenţe. Carmen Dan a anunţat că toate datele obţinute vor fi transmise Parchetului.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.