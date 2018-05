Purtătorul de cuvânt al PNL: Dacă sesizarea lui Orban ar fi lipsită de temei, coaliţiei PSD-ALDE nu i-ar mai fi frică

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a transmis, vineri, că dacă sesizarea lui Ludovic Orban împotriva premierului Dăncilă nu ar avea justificare, celor de la PSD-ALDE nu ar mai avea de ce să le fie frică.

Share pe Facebook 319 afişări

''E panică mare la PSD. Şi nici ALDE nu stă mai bine. Simt că sfârşitul lor la guvernare este aproape. Teama celor din PSD şi ALDE este că demisia lui Dăncilă ar fi prea puţin pentru că, dacă sesizarea lui Ludovic Orban ar fi lipsită de temei, nu ar avea de ce să le fie frică. Reacţia virulentă a liderilor PSD arată că nu de o lovitură de stat sunt ei speriaţi ci de o eventuală cercetare a faptelor lor lui Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă'', a scris purtătorul de cuvânt PNL pe Facebook.

Ionel Dancă susţine că premierul Viorica Dăncilă şi liderul PSD, Liviu Dragnea trebuie să răspundă despre faptele efectuate în legătură cu memorandumul cu privire la relocarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, când au prezentat informaţii cu caracter secret, acesta ironizând greşelile gramaticale ale premier.

''Viorica Dăncila şi Liviu Dragnea trebuie să răspundă pentru modul în care au uzurpat funcţia de reprezentare a statului român şi au divulgat informaţii cu caracter secret sau pentru neinformarea sau dezinformarea cu rea-credinţă a preşedintelui României şi trebuie să-şi dea demisia imediat. (...) Până la urmă, aşa cum spunea Viorica Dăncilă, ”Orice om îi este teamă de o plângere penală”, mai ales atunci când ştie că a încălcat legea", a mai afirmat Ionel Dancă.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

În replică, Liviu Dragnea a declarat, joi, că plângerea penală împotriva premierului Dăncilă este "o tentativă de lovitură de stat" şi a acţiune "violentă, nedemocratică a lui Iohannis şi a celor care îl susţin.

"Este o plângere penală a lui Klaus Werner Iohannis. Orban este o unealtă jalnică. Nu mintea lui a hotărât asta, ci este operaţionalizarea ameninţării domnului Iohannis la adresa doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă. Când eu am spus luni că este o ameninţare de tip mafiot, m-a contrazis. Realitatea dovedeşte că am avut dreptate. Nu faci ce ţi se spune, îţi facem plângere penală şi te trimitem la Poliţia Politică. Ce vreau să spun deocamdată este că acesta este un demers care înseamnă o tentativă de lovitură de stat şi anume preluarea puterii într-un mod nelegitim, pentru că asta a urmărit tot timpul. Domnul Iohannis, având experienţă cu cele şase case, vrea să ia şi Palatul Victoria în folosinţă proprie", a spus Liviu Dragnea.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.