Răspunsul lui Ludovic Orban după ce a fost întrebat ce va face PNL dacă Iohannis va decide să respecte decizia CCR şi să o revoce pe Codruţa Kovesi

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică, la Mediaş, în judeţul Sibiu, că partidul va fi alături de preşedintele României în decizia pe care acesta urmează să o ia referitoare la şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Întrebat cum se va raporta PNL la decizia preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la revocarea Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de şef al DNA, Ludovic Orban a răspuns că „PNL va fi alături de preşedintele României”.

„PNL va fi alături de preşedintele României. Suntem convinşi că preşedintele va lua deciziile cele mai bune pentru România. Am spus din capul locului că nu există nicio prevedere constituţională prin care CCR, de fapt o majoritate politică din CCR, să poată să dea un ordin preşedintelui. Preşedintele este deţinătorul de putere cel mai legitim din România, care are în spate jumătate plus unu din voturile cetăţenilor şi nu poate fi, conform Constituţiei, forţat să facă sau să nu facă ceva. Decizia, din punctul meu de vedere, nu îi este opozabilă. Curtea nu poate să forţeze preşedintele să facă ceva”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat ce va face PNL dacă Iohannis va decide să respecte decizia Curţii Constituţionale şi să o revoce pe Laura Codruţa Kovesi, Orban a răspuns că trebuie „să lăsăm timpul să curgă”

„Să lăsăm timpul să curgă. Preşedintele va anunţa public după publicarea motivării”, a spus liderul PNL.

Curtea Constituţională a României a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi.

Curtea Constituţională a arătat, în comunicatul oficial privind decizia de existenţă a conflictului instituţional între preşedinte şi ministrul Justiţiei, că şeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi.

"Preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Preşedintelui României, prim-ministrului Guvernului României şi Ministrului Justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul Curţii Constituţionale.

