REACŢII DURE după plângerea penală împotriva premierului Dăncilă | Firea: Cine ridică sabia, de sabie va pieri/ Vicepreşedintele PSD: E o tentativă de lovitură de stat

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, joi, la debutul şedinţei CGMB, referitor la plângerea depusă de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă, că acesta pare un demers individual al preşedintelui PNL, transmiţând "cine ridică sabia, de sabie va pieri".

"Suntem într-o situaţie politică extrem de tensionată, sunt convinsă că dacă această situaţie va degenera, prima victimă a crizei politice va fi Capitala, în afară de alte proiecte importante din ţară, pentru că, aşa cum v-am informat, în ultimele luni de zile, în timpul mandatului doameni premier Viorica Dăncilă, proiectele Capitalei care necesitau o intervenţie guvernamentală au fost dinamizate, mare parte au fost rezolvate, iar altele sunt pe cale de a fi într-o procedură de rezolvare. Pentru multe municipii din ţară, ca şi pentru Bucureşti, guvernarea catuală a fost de bun augur pentru că s-au relansat foarte multe proiecte", a declarat, joi, Gabriela Firea, la începutul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

Primarul general al Capitalei a reamintit proiectele pentru care a beneficiat de sprijin guvernamental, printre care a enumerat şi terenul primit de la Executiv pentru construirea Spitalului Metropolitan.

"Sunt fapte, şi nu vorbe. Pentru noi, ultimele luni au fost frcutuoase pentru toţi bucureştenii, ceea ce s-a întâmplat la guvernare a însemnat doar fapte bune, fapte pozitive, concrete. Poate nu întâmplător astăzi (joi -n.r.), avem parte cu toţii de o sincronizare şi de o aşa zisă coincidenţă, dar oamenii maturi nu cred în coincidenţe, o nouă cerere de demisie a premierului din partea preşedintelui ţării şi , simultan, tot astăzi (joi -n.r.) depunerea unei plângeri penale pentru o aşa-zisă înaltă trădare, din partea preşedintelui PNL. Am citit în presă că nu toţi liberalii au fost consultaţi, pare mai degrabă un demers personal, individual al preşedintelui PNL. Dacă nu ar fi şi uşor hilar, ar fi chiar de plâns pentru că nu mai există greutate în cuvintele exprimate de oameni în stat, nimic nu mai contează, niciun prncipiu, nici Constituţia, nici legile ţării atunci când avem de-a face cu propriul interes şi cu o campanie electorală demarată de o astfel de manieră violentă. Eu nu voi înceta să le transmit bucureştenilor pierderile majore pe care le vom suferi dacă acest conflict va escalada şi, de asemenea, se află din nou într-o situaţie de instabilitate politică, cu pierderi în special în ramura economică şi ramura socială. Dar românul este înţelept, de obicei, şi românul simplu spune «Cine ridică sabia, de sabie va pieri »", a conchis Firea.

Preşedintele PNL Ludovic Orban a depus plângere la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă, potrivit unor surse politice, după ce Guvernul a adoptat memorandumul privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit surselor citate, preşedintele PNL cere cercetarea tuturor detaliilor legate de adoptarea memorandumului privind mutarea ambasadei din Israel. Potrivit sesizării la Parchetul General, măsura a adus grave prejudicii ţării.

Dacă nu se întâmpla şi în 2015 ar fi fost chiar penibil

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, joi, după ce Ludovic Orban a anunţat că a făcut plângere penală împotriva Vioricăi Dăncilă şi a lui Liviu Dragnea, că este un atac "penibil" şi similar cu cel din 2015, când Iohannis a cerut demisia premierului de la acea vreme, Victor Ponta.

''Dacă citim cu atenţie articolul din Codul penal pe care s-a făcut această plângere sau mai nou, sesizare, că şi-au dat seama şi ei probabil că nu au niciun fel de argument ca să depună o plângere, o să vadă acolo că trădare este atunci când este o provocare de război contra ţării (...), o subminare a economiei, subminarea politică sau a capacităţii de apărare a statului, aservirea faţă de o putere sau de o organizaţie străină, ajutarea unei puteri sau a unei organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi împotriva securităţii naţionale. Dacă nu ar fi o situaţie atât de gravă şi din păcate nu ar mai fi fost acest scenariu în 2015 chiar ar fi fost penibil'', a declarat Olguţa Vasilescu la Antena 3, respingând totodată toate acuzaţiile la adresa premierului.

Rovana Plumb, după plângerea penală a lui Orban împotriva premierului Dăncilă: PNL devine oficial o unealtă a unor interese oculte

Rovana Plumb a criticat, joi, decizia lui Ludovic Orban de a depune plângere penală împotriva premierului Dăncilă, ministrul Fondurilor Europene precizând că PNL devine "oficial o unealtă a unor interese oculte".

"PNL devine oficial şi indubitabil o unealtă a unor interese oculte prin plângerea penală depusă astăzi de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă. Asistăm la o tentativă de înlocuire a guvernării legitime a PSD după un scenariu similar cu cel din 2015, când a fost demis premierul Victor Ponta", transmite Rovana Plumb într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Rovana Plumb susţine că, la fel ca în 2015, Klaus Iohannis a cerut repetat şi insistent demisia premierului şi că a fost iniţiată începerea urmării penale a premierului.

"Acum, iată, o nouă acţiune gravă care calcă în picioare voinţa şi votul românilor, care vrea să schimbe o guvernare legitimă şi performantă, care a produs creştere economică şi a adus mai mulţi bani în buzunarele românilor. Este cel mai josnic gest al opoziţiei, un moment definitoriu care poate marca ieşirea sau rămânerea României în lumea statelor democratice", mai spune Rovana Plumb.

Vicepreşedintele PSD, despre plângerea penală a PNL: E o tentativă de lovitură de stat

Vicepreşedintele PSD, Doina Federovici a reacţionat, joi, la plângerea penală făcut de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă, spunând că această acţiune are toate elementele pentru a fi catalogată drept o tentativă de lovitură de stat.

"Este clar că s-au întrunit elementele constitutive ale unei tentative de lovitură de stat. Atunci când o minoritate încearcă, prin mijloace neconstituţionale, să răstoarne puterea aleasă de cetăţeni se numeşte lovitură de stat. Exact asta încearcă să facă acum domnul Orban şi PNL şi nu putem privi acest gest făcând abstracţie de ameninţarea pe care preşedintele a adresat-o doamnei premier. Sper ca alte instituţii ale statului să nu intre într-o astfel de complicitate care se situează în afara legii", a declarat Doina Federovici, potrivit unui comunicat de presă al PSD.

Vicepreşedintele PSD a mai adăugat că este inacceptabil ca preşedintele PNL să atragă numele Germaniei în războiul său politic hazardat din interior.

"Domnul Orban şi-a ales extrem de prost momentul de a face această plângere imediat după vizita sa din Germania, inducând astfel o percepţie falsă că acţiunea sa ar avea o legătură cu întâlnirile pe care le-a avut acolo. Sunt absolut convinsă că Germania nu agreează sub nicio formă astfel de acţiuni nebuneşti şi nedemocratice, prin care PNL încearcă să determine o schimbare de guvern în România", a precizat senatorul PSD, Doina Federovici.

Lider PSD: Plângerea penală depusă de Orban pe numele premierului, cea mai mare mizerie politică

Plângerea penală depusă de preşedintele PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dăncilă, reprezintă cea mai mare mizerie politică care s-a auzit vreodată în spaţiul european de când s-a înfiinţat UE, a declarat joi secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu.

”Plângerea penală depusă de preşedintele PNL, Ludovic Orban, pe numele prim-ministrului Viorica Dăncilă, în mod clar şi fără echivoc reprezintă cea mai mare mizerie politică care s-a auzit vreodată în spaţiul european de când s-a înfiinţat Uniunea Europeană. De altfel, nicăieri în lume, într-un stat democratic, nu a existat un act halucinant asemănător făcut parcă din dorinţa de a produce mari vulnerabilităţi propriei ţări. Pentru că gestul va crea şi confuzie, dar şi efecte negative pe plan economic, în momentul în care presa internaţională va titra că şeful unui partid de opoziţie, ca să-i facă pe plac preşedintelui ţării, acuză premierul de înaltă trădare, uzurparea de calităţi oficiale sau divulgare de informaţii nepublice”, a declarat Codrin Ştefănescu, potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX.

El este de părere că, începând de la investitorii străini mai mari sau mai mici şi sfârşind cu turiştii care îşi petrec vacanţele în România, este posibil ca aceştia să considere că în ţara noastră există o clasă politică ”total nesănătoasă şi cu apucături bizare, iar situaţia generală de la noi devine tot mai incertă”.

”Făcând un astfel de gest, total aberant, adevăratul trădător de ţară şi al intereselor naţionale devine chiar cel care a depus plangerea penală. Iar mizeria stalinistă din capul lui Orban aduce mari prejudicii de imagine României şi întregii naţiuni. Iar pentru asta, Ludovic Orban nu numai că trebuie să-şi dea demisia urgent din fruntea PNL, ci trebuie să dispară efectiv de pe scena politică, retrăgându-se, în cel mai bun caz, la firma din Mureş care l-a angajat pentru patru ore pe zi. Concluzionând, este incredibil cât de jalnic a ajuns PNL, partid istoric, dacă permite unui astfel de personaj să îl conducă şi să aibă astfel de reacţii iresponsabile în numele său”, a adăugat secretarul general adjunct al PSD.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

