S-a ţinut de cuvânt. Bogdan Lungu, românul "cu naveta de bere" care a pierdut pariul cu Liviu Dragnea, a PLECAT definitiv din România - FOTO cu gălăţeanul în străinătate

Românul Bogdan Lungu, care a pierdut pariul cu Liviu Dragnea, în urma căruia i-a dat o navetă de bere liderului PSD luni la sediul partidului din Kiseleff, a plecat în Statele Unite "aproape" definitiv, potrivit unei postări a gălăţeanului pe Facebook.

Share pe Facebook 2216 afişări

În postare Bogdan Lungu are scris mesajul "Aşa cum am spus...am plecat! Mândru că sunt Român!", însoţită e o fotografie în care acesta apare în faţa Empire State Building din New York, ţinând deaspura capului un drapel României.

În comentariile postării, gălăţeanul este întrebat dacă a părăsit definitiv România, iar replica sa este: "Aproape." Altcineva îi provoacă, spunându-i "pariu pe o naveta de bere ca te întorci anul viitor, în vara?", iar Bogdan Lungu îi răspunde "Bun pariu!Pariu că nu revin?!".

Gălăţeanul Bogdan Lungu a mers luni la sediul PSD cu o ladă de bere, după ce a pariat pe Facebook, la o postare a liderului PSD, că cel care scrie mesajele nu este Liviu Dragnea. A mizat pe o navetă de bere pe care o va da în cazul în care apare un selfie făcut de Liviu Dragnea în trafic, ceea ce s-a şi întâmplat ulterior. Bogdan Lungu a refuzat însă să mănânce mititeii pe care i-a adus liderul PSD, spunând că se rezumă la berea sa.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, după berea pe care a băut-o împreună cu gălăţeanul Bogdan Lungu, bărbatul care a pierdut un pariu cu liderul PSD, pe Facebook, că şi următorul pariu, privind construcţia a peste 150 km de autostradă, îl va câştiga.

Întrebat dacă l-a convins pe gălăţean să voteze cu PSD, după ce bărbatul a recunoscut că a participat la mitingurile anti-PSD, Liviu Dragnea afirmat că nu acesta a fost subiectul.

Cât priveşte următorul pariu, pe construcţia a 150 de km de autostradă până în 2020, Dragnea este convins că îl va câştiga şi pe acesta.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.