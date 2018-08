Şeful delegaţiei PSD din Parlamentul European: Grupul socialiştilor europeni „nu va apleca urechea” la „minciunile” europarlamentarului Cătălin Ivan

Şeful delegaţiei PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a transmis, miercuri, că „în mod cert” grupul socialiştilor europeni „nu va apleca urechea” la afirmaţiile europarlamentarului Cătălin Ivan care intenţionează să depună o solicitare de excludere a PSD din familia politică europeană.

„Este regretabil că domnul Ivan, probabil presat de apropierea alegerilor europarlamentare, încearcă să câştige capital electoral urmând bine-cunoscuta reţetă a Monicăi Macovei de a-i intoxica pe colegii de la Bruxelles cu minciuni despre România. Probabil că dânsul şi-a făcut un calcul meschin şi a ajuns la concluzia că demagogia este mai eficientă decât munca efectivă în Parlamentul European. Încă nu e prea târziu ca domnul Ivan să realizeze ridicolul în care se plasează de unul singur, pentru că în mod cert Grupul S&D nu va apleca urechea la minciunile proferate de acesta”, a transmis Dan Nica, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Liderul europarlamentarilor social democraţi a mai precizat că afirmaţiile lui Cătălin Ivan nu pot schimba faptul că România a avut cea mai mare creştere economică din Europa în trimestrul II faţă de trimestrul I.

„Creşterea economică în trimestrul 2, faţă de primul trimestru, plasează România pe primul loc în Europa, cu +1,4 % avans. De altfel, la nivelul întreg primului semestru al anului 2018, Guvernul PSD-ALDE a realizat o creştere economică de 4,2%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Sunt date obiective şi verificabile, date pe care nicio minciună de-a domnului Ivan nu le va putea schimba”, a conchis Dan Nica.

Europarlamentarul Cătălin Ivan a anunţat, marţi, că va depune în toamnă la grupul socialist din Parlamentul European o solicitare de excludere a PSD din rândurile socialiştilor europeni, cerere însoţită de un dosar privind „acţiunile acestui grup infracţional pus în apărarea corupţilor".

„După discuţii cu mai mulţi colegi din Parlamentul European, voi depune la începutul sesiunii de toamnă a Parlamentului European o solicitare de excludere a PSD-ului din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European. Voi înainta conducerii Grupului un dosar complet cu acţiunile acestui grup infracţional pus în apărarea corupţilor şi voi obţine sprijinul colegilor de bună credinţă din celelalte delegaţii naţionale. Dacă socialiştii europeni nu se dezic de Dragnea şi de partidul lui, atunci alegerile de anul viitor nu sună bine deloc”, a scris eurodeputatul PSD, Cătălin Ivan, marţi pe Facebook.

Acesta a adăugat, cu referire la PSD, că a decis să se angajeze total „în blocarea acestei structuri mafiote".

„După 15 ani de activitate politică, sperând permanent că va veni o generaţie care-l va reforma şi care va impune un nou mod de a face politică în România, generaţie care a venit dar nu a schimbat nimic, am decis să mă angajez total în blocarea acestei structuri mafiote, antiromâneşti, antidemocratice şi total aservite intereselor personale ale unui singur om. O fac cu conştiinţă împăcată că am făcut tot ce a depins de mine, din interior, că să nu se ajungă aici. Nu am putut din interior, am datoria de a face tot ce-mi stă în putere din afară sa", a precizat Ivan.

