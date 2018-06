Senatorii USR au părăsit luni sala de plen, în semn de protest faţă de ''abuzurile PSD''

Senatorii USR au ieşit din plenul de luni al Senatului, susţinând că PSD face abuzuri, pentru că preşedintele de şedinţă, senatorul PSD, Adrian Ţuţuianu, nu i-a lăsat să ia cuvântul şi a decis reluarea de trei ori a votului asupra unui proiect de lege.

Share pe Facebook 88 afişări

Senatorul USR, Radu Mihail, s-a arătat nemulţumit de faptul că nu i-a fost acordat dreptul de a lua cuvântul la dezbaterea iniţiativei legislative de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare, care ulterior a fost adoptată de Senat. Parlamentarul USR l-a acuzat de cenzură pe senatorul PSD, Adrian Ţuţuianu.

"Suntem supuşi la cenzură. Cenzura este cea mai gravă formă de a bloca democraţia. Faptul că nu ni se dă cuvântul conform regulamentului, este ce încercăm să combatem, Vrem să se respecte regulamentul (...) Am vrut să intervenim pentru că, în timp ce pentru noi nu se respectă regulamentul, domnul Ţuţuianu a făcut remarci absolut deplasate din poziţia sa de preşedinte al şedinţei, fără să spună că vorbeşte în nume prorpiu, şi când am fost să explic că e obligat să îmi dea cuvântul, am fost tratat cu un limbaj foarte ciudat, la per tu, cu băi, remarci absolut deplasate. Nivelul dezbaterii a coborât extrem de mult. De fapt nu mai este vorba de o dezbatere, este vorba de nişte insulte la care suntem supuşi şi nu putem continua în acest ritm în Senatul României", a susţinut parlamentarul USR, Radu Mihail.

Social-democratul Adrian Ţuţuianu i-a atras atenţia acestuia că se comportă ca pe ''maidan''.

''Aici e Parlament, nu maidan, te rog frumos să mergi în sală. Eşti lipsit de foarte multă educaţie, te rog frumos să mergi în sală'', a replicat Ţuţuianu.

Ulterior, deputatul USR, Adrian Prisnel, a explicat pe Facebook că PSD-ALDE a reluat de trei ori votul la Senat pe aceeaşi lege, deoarece aleşii Puterii nu întruneau voturile necesare pentru trecerea iniţiativei legislative.

''USR a părăsit sala de plen în semn de protest faţă de abuzurile PSD din Senat. Astăzi au reluat votul de trei ori pentru o lege care oferea posibilitatea de a închiria un spaţiu de 50ha din jurul clădirii Parlamentului unor diverse persoane. Fiind lege organică, PSD avea nevoie de 69 voturi pentru a putea aproba proiectul legislativ. S-a reluat votul de fiecare dată, disperaţi că senatorii PSD-ALDE nu intră în sală să voteze'', a scris, ulterior şedinţei Senatului, deputatul USR Adrian Claudiu Prisnel, pe pagina sa de Facebook.

La votul final, Senatul a respins proiectul de lege care prevede transmiterea unei părţi din Palatul Parlamentului, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în cea a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). Iniţiativa nu a întrunit cele 69 de voturi necesare adoptării unei legi organice. Votul a fost dat după ce senatorii USR deja părăsiseră sala.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.