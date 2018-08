Ştefănescu: Iohannis tace suspect pe tema tentativei de asasinat a lui Dragnea. Sunt două variante

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că tăcerea serviciilor secrete şi a preşedintelui Klaus Iohannis pe tema tentativei de asasinat acuzată de liderul PSD Liviu Dragnea înseamnă că „fie toţi ştiau şi nu au intervenit", fie nu ştiau şi e „la fel de grav”.

„Foarte mulţi ani în istoria recentă a României, serviciile secrete dar şi Parchetul General, DIICOT, SPP şi STS au tăcut mâlc în privinţa unor subiecte extrem de fierbinţi şi a unor fapte absolut ilegale şi neconstituţionale precum protocoale secrete, câmpul tactic, arestarea la ordin a unor politicieni şi afacerişti, dosare contrafăcute, judecători şantajaţi cu dosare SIPA. Astăzi, când subiectul legat de tentativa de asasinat la adresa lui Liviu Dragnea devine public, şi oamenii încep să-şi pună foarte multe întrebări, mă intrigă tăcerea absolut îngrozitoare a aceloraşi structuri de stat care refuză până şi a ieşi în spaţiul public cu un comunicat. Această temă, eveniment, dejucat absolut întâmplător, va atrage critici internaţionale pentru că nu este uşor să afli că liderul partidului de guvernare dintr-o zonă de Est a Europei este aproape de a-şi pierde viaţa la ordinul şi la comanda unor oameni foarte importanţi care-şi văd interesele din România atinse şi-şi văd buzunarul propriu puternic afectat", a declarat Codrin Ştefănescu pentru MEDIAFAX.

PSD aşteaptă ca toate instituţiile abilitate să transmită dacă există o anchetă oficială în acest sens, „dacă este un rezultat şi care este termenul la care opinia publică din România va fi informată", a adăugat secretarul general adjunct al formaţiunii social-democrate.

„Declaraţia lui Liviu Dragnea de aseară necesita de urgenţă ca şefii acestor instituţii, purtătorii de cuvânt ai acestor instituţi, să iasă obligatoriu şi de urgenţă cu declaraţii publice şi pentru români dar şi pentru presa internaţională. Faptul că toţi aceştia tac, inclusiv preşedintele Iohannis tace, şi tace într-un mod suspect, atrage ideea ca există doar două posibilităţi. Fie toţi ştiau de acest fapt fabulos de grav şi nu au intervenit, fie habar nu aveau de această situaţie şi atunci lucrurile sunt la fel de grave. Încă aşteptăm inclusiv o reacţie din partea lui Iohannis a cărei apartenenţă şi slujire vizavi de statul paralel deja nu mai e un secret pentru nimeni. Aşteptăm o replică oficială şi o detaliere vizavi de această situaţie, adică dacă există o anchetă oficială în acest sens, dacă este un rezultat şi care este termenul la care opinia publică din România va fi informată exact cu privire la aceste aspecte", a adăugat, pentru MEDIAFAX, Ştefănescu.

Serviciul de Pază şi Protecţie (SPP) a anunţat miercuri, într-un răspuns pentru MEDIAFAX, că instituţia nu a fost sesizată în niciun fel în legătură cu afirmaţiile făcute publice marţi, referitoare la un posibil atentat, de către preşedintele Camerei Deputaţilor. "Serviciul de Protecţie şi Pază nu a fost sesizat în nici un fel în legătură cu afirmaţiile făcute publice ieri, referitoare la un posibil atentat, de către preşedintele Camerei Deputaţilor. Serviciul de Protecţie şi Pază îşi păstează neutralitatea şi îşi desfăşoară activitatea conform legii", se arată în răspunsul transmis la solicitarea MEDIAFAX.

Serviciul Român de Informaţii (ARI) nu a primit nicio sesizare oficială din partea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, în legătură cu o presupusă ameninţare la integritatea să fizică, a precizat, miercuri, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Ovidiu Marincea.

"Serviciul Român de Informaţii nu are atribuţii legale privind pază şi protecţia demnitarilor români şi nu a primit nicio sesizare oficială din partea preşedintelui Camerei Deputaţilor în legătură cu o presupusă ameninţare la integritatea să fizică", a transmis Marincea. Ulterior, întrebat dacă nu a fost sesizată instituţia din alte surse şi dacă, la rândul ei a făcut vreo informare, Marincea a spus că "Serviciul nu are atribuţii în acest domeniu. Dar daca aflam informatii care intra in atributiile altei institutii suntem obligati sa le punem deindata la dispozitia lor. Nu este cazul aici". De aici rezultă că SRI nu a avut informaţii cu privire la o posibilă tentativă de asasinat a lui Liviu Dragnea.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) nu au în lucru vreun dosar referitor la o presupusă tentativă de asasinat asupra lui Liviu Dragnea. Totodată, reprezentanţii Biroului de informaţii şi relaţii publice al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) au precizat, pentru MEDIAFAX, că pe rolul Parchetului nu a existat şi nici nu există vreo anchetă referitoare la spusele preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, care a acuzat o tentativă de asasinat anul trecut. La fel au anunţat şi reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, marţi, că a existat o tentativă de asasinat la adresa sa, patru cetăţeni străini venind în România cu acesta scop, la iniţiativa unui om celebru în lume. "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. Nu vreau să povestesc, pentru că nu este cazul. Au venit patru străini în România, cazaţi la Athenee Palace, mă rog am scăpat. Dar asta nu înseamnă că o să îmi iau pază. Da (au ajuns la mine- n.r.)", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liderul social-democrat spune că ştie cine e în spatele acţiunii, dar nu a făcut public numele. "Suntem într-un stat mafiot. Statul paralel este o mafie. Ştiu că s-a cercetat, mai departe nu ştiu. Da, dar nu pot să spun asta (cine i-a plătit – n.r.). Da, un om foarte celebru în lume. Nu, nu mă gândesc la el (Soros – n.r). El se gândeşte la mine", a mai spus Dragnea.

