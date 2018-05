Talpeş, după decizia CEDO: Sunt jocuri care au cu totul alt conţinut. Nu a fost un centru de detenţie în România

Fostul consilier prezidenţial pe probleme de Securitate Naţională, Ioan Tapeş, a declarat, joi, referindu-se la decizia CEDO, că nu a fost un centru de detenţie al CIA în România şi a sugerat că ancheta şi decizia CEDO au fost influenţată de forţe care se opuneau intrării României în NATO.

”Continui să neg că în România a fost o închisoare. Şi dacă a fost şi ce s-a întâmplat, în niciun caz cetăţeni români n-au fost amestecaţi şi nici aşa activitate nu s-a făcut sub conducerea românilor sau a României. Deci este o aberaţie condamnarea”, a declarat Ioan Talpeş.

El a mai spus că România nu a aprobat deschiderea niciunei închisori pe teritoriul său.

”Dumneavoastră ştiţi vreo închisoare? Ce are una cu alta? Ce, am eu închisori? Nu am aprobat aşa ceva, este o aberaţie, nu se poate face aprobarea unei închisori în afara legilor statului. Cum să ştiu, de ce să ştiu? Dacă eram factor de decizie, probabil că nu mi-a spus nimeni. (...) Nu a fost un astfel de centru de detenţie în România sau nu am ştiut eu de el şi nu îmi pot imagina că a existat aşa ceva”, a adăugat fostul consilier prezidenţial.

El a ţinut să precizeze că autorităţile române ”nu au ştiut şi nu au făcut o închisoare sau că s-au promovat asemenea practici. Nu înţeleg care e discuţia sau cine a apărat interesele României (în procesul de la CEDO - n.r.)”.

”Asta mă întreb şi eu (pe baza căror probe s-a făcut condamnarea de la CEDO - n.r.) . Probabil vine de la cei care au fost foarte şocaţi şi au fost împotriva faptului că România intra în NATO", a precizat acesta.

Întrebat dacă putea exista altcineva care să fi aprobat înfiinţarea centrului de detenţie în România, Talpeş a spus: ”Nu era posibil aşa ceva. Eu în toate declaraţiile pe care le-am făcut am spus că s-a pus la dispoziţia CIA o locaţie, ceea ce e cu altceva. O locaţie în care se desfăşurau acţiuni speciale. România nu a participat la aşa ceva ce se invocă astăzi. (...) Orice (cetăţeanul să fi fost ţinut într-o astfel de locaţie - n.r.) este posibil, dar nu statul român. Întrebaţi-vă de ce i se impută asta statului român. Haideţi să încercăm că dincolo de ce se dau ăn astfel de decizii judecătoreşti, sunt jocuri care au cu totul alt conţinut. (...) Eu sunt sigur că dvs trăiţi într-o lume de care nu vreau să vă despart. Aceea că nimeni nu face nimic împotriva României. E frumos. Cine era împotriva intrării României în NATO. Îmi pare rău, dar lucrurile nu sunt aşa simple”, a conchis Ioan Talpeş.

CEDO a stabilit în cazul Al Nashiri v. România că ţara noastră este responsabilă pentru încălcarea drepturilor lui Al Nashiri, care timp de 18 luni a fost deţinut într-o închisoare secretă CIA găzduită de România.

Potrivit comunicatului dat publicităţii de instanţa europeană, România a găzduit o închisoare secretă CIA, cunoscută drept Centrul de detenţie NEGRU (Detention Site Black), în perioada septembrie 2003-noiembrie 2005.

CEDO a concluzionat că autorităţile române cunoşteau faptul că CIA va întreprinde acţiuni contrare drepturilor înscrise în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ale deţinutului Al Nashiri. Totodată, România a permis CIA să-l mute pe Al Nashiri într-un alt centru de detenţie, din Lituania sau Afganistan, unde a fost supus în continuare unui tratament necorespunzător.

CEDO a decis unanim în cazul Al Nashiri v. România că s-au înregistrat încălcări ale Articolului 3 (interzicerea torturii) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin complicitatea Guvernului român la acţiunile CIA, acesta fiind supus unui tratament necorespunzător. Instanţa europeană recomandă României să efectueze cât mai curând posibil o investigaţie completă în cazul Al Nashiri, şi dacă este necesar, să pedepsească orice oficial responsabil. Bucureştiul ar trebui să solicite asigurări din partea Statelor Unite că în cazul lui Al Nashiri nu se va aplica pedeapsa cu moartea.

