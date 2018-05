Tăriceanu îi cere lui Iohannis să se delimiteze de SESIZAREA lui Orban/ Liderul ALDE anunţă că partidul său va participa la un miting pro-Dăncilă

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, i-a cerut, duminică, şefului statului, Klaus Iohannis, să se delimiteze de sesizarea penală a liderului liberal, Ludovic Orban, astfel încât să nu poată fi considerată parte a unui plan.

”Mi s-ar părea normal ca în acest context în care plângerea penală făcută de Orban pare să fie rezultatul un ei prostii sau a unei nebunii, ca să nu se creadă că face parte dintr-un plan mai amplu, având în vedere că PNL este partidul prezidenţial, cred că ar fi nevoie din partea preşedintelui de o delimitare clară şi netă faţă de această acţiune care, altfel, poate să fie considerată ca făcând parte dintr-un plan de înlăturare a guvernului prin mijloace nedemocratice. Dacă se folosesc aceleaşi metode care s-au folosit şi în 2015 pentru înlăturarea guvernului prin punerea sub acuzare a primului ministru, prea seamănă metodele ca să nu ne ducă gândul că e vorba de un plan mai amplu, de o acţiune pusă la punct”, a declarat preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

El a susţinut că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să spună foarte clar că nu are nimic de-a face şi că nu susţine un asemenea demers.

El a mai spus că în sesizarea lui Ludovic Orban sunt ”cretinităţi scrise”, motiv pentru care DIICOT ar putea să nu ceară încuviinţarea începerii urmăririi penale a premierului Viorica Dăncilă.

Tăriceanu a mai afirmat că nu se pune problema de declanşarea procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Klaus Iohannis.

”Politica nu e chiar aşa cum vă imaginaţi dvs, dacă face un nebun, aruncă o piatră, toţi se aruncă după ea. Cred că am demonstrat şi noi, de la ALDE, şi cei de la PSD că avem experienţă politică, că avem înţelepciunea necesară pentru a considera că stabilitatea politică este o premisă necesară pentru ca România să poată să crească economic şi să putem asigura bunăstarea cetăţenilor. Acesta este principalul ţel al nostru, nu să ne jucăm de-a politica cu suspendări şi cu alte acţiuni, dar sigur că nu pot să nu ascund nu numai gustul amar pe care îl am în momentul în care văd astfel de demersuri făcute de partidul de opoziţie. Stau şi mă gândesc dacă nu sunt şi alte resorturi în spate şi de aceea cred că ar trebui o atitudine edificatoare a preşedintelui prin care să arate că este complet în afara oricăror suspiciuni legate de un posibil aranjament, joc, combinaţie de răsturnare nedemocratică a unui guvern legitim”, a conchis liderul ALDE.

Tăriceanu: Dacă va fi organizat un miting de susţinere a premierului Dăncilă, ALDE va participa

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, duminică, după Gala premiilor TLDE, că dacă PSD va organiza un miting de susţinere a premierului Viorica Dăncilă, atunci membrii ALDE vor participa la această manifestare.



”Eu cred că, nu ştiu dacă e neapărat nevoie de un miting, dar dacă cei de la PSD consideră că acest lucru este necesar, se poate face. Cred că în astfel de cazuri este cel puţin necesar, nu numai util, să existe voci puternice de din PSD şi nu numai de susţinere a premierului”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

El a precizat că, dacă va fi organizat un miting de susţinere a premierului Viorica Dăncilă, membrii ALDE vor participa la manifestare.

O rezoluţie de susţinere a Vioricăi Dăncilă a fost aprobată, sâmbătă, la Timişoara, de către reprezentanţii organizaţiilor judeţene PSD din Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara şi Arad, în urma plângerii penale făcute de Ludovic Orban împotriva premierului.

Preşedintele PSD Timiş, Călin Dobra, a declarat, sâmbătă, în timpul unei conferinţe de presă, că rezoluţia de susţinere a premierului Viorica Dăncilă, a echipei guvernamentale şi a conducerii partidului a fost aprobată într-o şedinţă organizată la Timişoara. La întâlnire au participat şi reprezentanţii organizaţiilor judeţene Caraş-Severin, Arad şi Hunedoara, precum şi vicepreşedinţii regionali PSD Mihai Fifor şi Natalia Intotero.

“Astăzi (n.r. sâmbătă), în cadrul comitetului executiv PSD Timiş am avut o întâlnire lărgită, regională. S-a aprobat, prin vot, o rezoluţie de susţinere a doamnei premier Viorica Dăncilă şi a conducerii PSD de la nivel naţional, pentru că s-a transmis un mesaj foarte clar şi din partea membrilor PSD Timiş şi din partea reprezentanţilor din regiune. Acel mesaj este că avem nevoie de stabilitate, că România nu-şi mai permite schimbarea primului ministrului şi a echipei guvernamentale. PSD, la nivel naţional, prin măsurile şi prin programul pe guvernare pentru care a fost votat de către oameni, este pe drumul cel bun, chiar dacă se încearcă prin toate mijloacele să se denatureze acest adevăr. Am transmis un mesaj foarte clar celor doi vicepreşedinţi regionali de a comunica conducerii naţionale că suntem pregătiţi inclusiv de a ieşi în stradă dacă va trebui să susţinem, pentru că nu cred că este normal şi corect ca PSD să piardă guvernarea atât timp că a fost ales în 2016 de oameni”, a declarat Călin Dobra.

De asemenea, Mihai Fifor, ministrul Apărării Naţionale, a afirmat că rezoluţia a fost aprobată pentru a transmite mesajul că nu se poate asista „pasiv cum se încearcă discreditarea" Vioricăi Dăncilă.

“Este prima întâlnire regională în formatul acesta după Congresul PSD. Am dorit să dăm în felul acesta un semnal că la Timişoara este o organizaţie foarte puternică, pe care o respectăm, şi o organizaţie în care ne-am dorit să fim prezenţi astăzi alături de preşedinţii organizaţiilor judeţene din regiunea vest. Tema cea mai importantă de dezbatere a fost aceea a situaţiei generate de plângerea penală depusă de Ludovic Orban împotriva premierului României, iar eu cred că unanimitatea cu care a fost votată rezoluţia spune totul despre faptul că organizaţiile din regiunea vest nu pot să dea decât un singur mesaj: că nu putem să asistăm pasivi la modul în care se încearcă discreditarea premierului României într-un moment ca acesta şi sigur PSD trebuie să dovedească solidaritate, unitate şi să ofere o replică extrem de coerentă, de riguroasă şi de susţinută la tentativa de a destabiliza din nou guvernarea României şi a destabiliza pe această cale ţara”, a precizat Mihai Fifor.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a dispus, joi, trimiterea plângerii depuse de Ludovic Orban contra premierului Viorica Dăncilă structurii de parchet competente, respectiv DIICOT, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

