Tăriceanu, despre plângerea lui Orban împotriva premierului: Este "rezultatul limitelor de gândire pe care le are" sau o "componentă care denotă o stare de nebunie"/ Preşedintele nu poate revoca prim-ministrul

Călin Popescu Tăriceanu a spus, joi, că demersul lui Ludovic Orban de a face plângere penală împotriva Vioricăi Dăncilă poate fi "rezultatul limitelor de gândire pe care le are" sau poate fi şi o "componentă care denotă o stare de nebunie".

Share pe Facebook 80 afişări

Tăriceanu, despre plângerea lui Orban împotriva premierului Dăncilă: Este "rezultatul limitelor de gândire pe care le are" sau o "componentă care denotă o stare de nebunie"

"Evident că este un demers deliberat din partea liderului PNL. Acum nu mă pot abţine să îmi pun întrebarea care este resortul acestui demers. Este rezultatul limitelor de gândire pe care le are şi aşa crede că se duce acţiunea politică. Este o componentă care denotă o stare de nebunie, că în momentul în care mintea îţi derapează grav sau este o acţiune care face parte dintr-un plan bine alcătuit ", a spus Călin Popescu Tăriceanu la Antena 3.

Tăriceanu a făcut comparaţie şi cu anul 2015, când procurori DNA i-a deschis dosar penal premierului de atunci în funcţie, Victor Ponta, determinându-l pe Klaus Ioahnnis să îi ceară demisia.

"Nu mă pot abţine să nu mă întorc cu gândul înapoi, în 2015, în iunie, la începutul luni iunie, dacă nu mă înşel, pe cinci sau pe opt iunie, când primul ministru de atunci, Ponta, a fost pus sub acuzare. La început, mi s-a părut că acuzaţiile sunt ridicole. Ei, bine, aduceţi-vă aminte că, în final, presiunile care s-au exercitat asupra prim-ministrului au dus la demisia lui. (...) Mă gândesc dacă nu cumva acest scenariu este o încercare de preluare a puterii, dar nedemocratic", a mai spus Tăriceanu.

Tăriceanu: Preşedintele nu poate revoca prim-ministrul

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, joi, că preşedintele Iohannis nu poate revoca prim-ministrul, însă nu exclude varianta ca Viorica Dăncilă să fie suspendată din funcţie după plângerea penală făcută de Ludovic Orban.

"În Constituţie sunt luate nişte măsuri de siguranţă. Preşedintele nu poate revoca prim-ministrul. N-are dreptul ăsta să nu creeze instabilitate. Dar nimeni nu s-a gândit la scheme de tip Orban", a spus Călin Popescu Tăriceanu la Antena 3.

Întrebat dacă se va încerca suspendarea premierului Dăncilă, Tăriceanu a spus: Eu nu vreau să mă gândesc la varianta. O să vedem, probabil că se gândesc. Eu nu vreau să avansez în direcţia asta dintr-un singur motiv, sigur că pentru mine este o ipoteză de lucru", a mai precizat Tăriceanu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.