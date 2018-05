Teodorovici: Scenarii cu privire la pensii, susţinute de cei care nu au habar, produc efecte negative

Ministrul de Finnaţe, Eugen Teodorovici, a declarat marţi, la Parlament, că scenariile privind pensiile, susţinute de oameni care nu ştiu cu ce se ocupă Guvernul, produc efecte negative. Ministrul a afirmat şi că la analiza anunţată de premier lucrează toate ministerele.

“Se lucrează la Ministerul Muncii, împreună cu alte ministere, Finanţe şi alte instituţii implicate, cei de la ASF şi nu numai”, a declarat ministrul Eugen Teodorovici, întrebat în legătură cu analiza Pilonului II de Pensii, care urmează să fie făcută de ministerul Muncii, nu de Finanţe, aşa cum a anunţat premierul.

"Transferul de contribuţii a dus, în acest an, la o reducere a deficitului pe fondul de pensii între şapte şi opt miliarde de lei, de la sume care au ajuns şi la 18 miliarde de lei în anii trecuţi. Aceasta arată un trend corect. Orice scenarii cu privire la sistemul de pensii susţinute de oameni care habar nu au despre ceea e normal, corect şi despre ce lucrează Guvernul produc efecte negative în costurile de împrumut pe care Ministerul Finanţelor trebuie să le plătească în piaţă. Trebuie să ne gândim dacă astfel de afirmaţii făcute de politicieni, care mai de care mai nejustificate, nu ar trebui să fie taxate conform legii', a mai afirmat Teodorovici.

Întrebat dacă se va suspenda virarea contribuţiilor, Eugen Teodorvici a afirmat că este o analiză pe toate scenariile posibile.

“Toţi cei cu care am discutat şi doamna prim-ministru, şi domnul Dragnea au spus foarte clar că se face o analiză, o discuţie pe toate posibilele scenarii. Ceea ce va ieşi din această discuţie, cu siguranţă va fi atractiv pentru cei ce contribuie. E prematur să discutăm înainte sau să facem fel de fel de scenarii, se face o analiză. (...) Rugămintea mea este să stăm, să analizăm şi discutăm atunci când Guvernul are un concept clar, îl prezintă în mod public, cu toţi actorii implicaţi. Nu are nimeni nicio intenţie de a face ceva pe ascuns, de a face o surpiză neplăcută cuiva”, a spus Teodorovici.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat luni că o analiză privind Pilonul II de pensii se face la Ministerul Muncii, dar că exclude desfiinţarea acestuia.

