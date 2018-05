Traian Băsescu, despre numirea Laurei Codruţa Kovesi ca şefă a DNA: A jucat în echipa naţională de baschet şi era şi femeie

Traian Băsescu a declarat, luni, că a ajuns să o numească pe Laura Codruţa Kovesi în funcţia de de Procuror General după ce a cerut mai multe cv-uri ale unor şefi de parchete din provincie, fostul preşedinte precizând că "am văzut că a jucat în echipa naţională de baschet şi era şi femeie".

"Am cerut Procurorului General să îmi dea lista şi cv-urile la toţi procurorii şefi de secţii de la DIICOT şi de la DNA din teritoriu. Am zis că aştia sunt din Bucureşti, or fi îmbârligaţi în tot felul de chestii, ia să aduc un şef din provincie. La Kovesi, vă spun şi criteriile. Mi-au venit cv-urile şi lista cu dosarele, am văzut că a jucat în echipa naţională de baschet şi era şi femeie. Am văzut şi cv-ul, a jucat baschet, înseamnă că e înaltă. Obţinuse condamnări pe cele 3-4 dosare pe care le-a avut. (...) Era cea mai tânără din toţi şefii de Parchete din teritoriu. Chemaţi-o de la Sibiu, vreau să o văd mâine. Am văzut-o mâine. Când a venit şi am văzut-o, mi-a plăcut", a declarat Traian Băsescu la TVR.

Fostul preşedinte al României a indicat şi momentul când a fost dezamăgit de Laura Codruţa Kovesi.

"Spectacolul din 2015 şi 2016 cu oameni purtaţi cu cătuşe prin faţa DNA-ului a fost dizgraţios", a completat Băsescu.

