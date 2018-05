Traian Băsescu, despre relaţia Ponta-Dragnea: Estea vorba de bătălia între doi oameni de proastă calitate umană

Traian Băsescu a declarat, luni, că partidul lansat de Victor Ponta va face opoziţie la Liviu Dragnea, fostul preşedinte fiind de părere că "e vorba de bătălia între doi oameni de proastă calitate umană".

Acum trebuie văzut ce întelege Ponta pentru Opoziţie. După părerea mea este o bătălie pentru putere, e opoziţie la Dragnea, nu pentru curentul socialist. Aici e vorba de bătălia între doi oameni de proastă calitate umană. Oameni de proastă calitate care se urăsc acum. Din păcate, sunt într-un partid care are un suport popular major, dar după mine nu va face un mare partid Ponta, şi nici nu îi va ieşi varianta <<stai să vedem ce va fi la proces şi vin în locul lui Dragnea>>. Este clar că unul dintre obiective poate fi redobândirea conducerii PSD pe care a dat-o tot de slugă", a spus Traian Băsescu la TVR.

Fostul prim-ministru, Victor Ponta, a lansat, luni, agenda platformei Pro România, anunţând că în toamna se va organiza un Congres în cadrul căruia se va desemna şi candidatul la alagerile prezidenţiale din 2019, candidat ce "este astăzi aici în sală".

La evenimentul organizat cu prilejiul lansării agendei politice a platformei Pro România a participat şi Ecaterina Andronescu, despre care s-a speculat în ultimele zile că ar putea demisiona din PSD pentru a se înscrie în partidul lui Ponta, pentru ca, ulterior, această să devină şi candidatul la alegerile prezidenţiale a noii formaţiuni poltice.

"''Poate fi (n.r - Ecaterina Andronescu candidat la prezidenţiale). Nu am discutat în mod direct şi nu am cum să anunţ eu nimic. O să spun doar că, dacă există pe partea dreaptă doi candidaţi foarte puternici, domnul Iohannis şi domnul Tăriceanu, este obligatoriu să avem şi în zona de centru, centru-stânga un candidat puternic şi, dacă PSD nu are candidat, avem noi un candidat pe care îl iubesc PSD-iştii. Este unul dintre candidaţii pe care i-am susţine din toată inima'', a declarat Victor Ponta.

