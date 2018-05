Traian Băsescu, despre revocarea lui Laurei Codruţa Kovesi: Preşedintele poate recurge la un tertip

Traian Băsescu a comentat, miercuri, decizia prin care Curtea Constituţională anunţă că preşedintele Klaus Iohannis urmează să emită decretul de revocare din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi, fostul şef al statului precizând că Iohannis nu are limită de timp pentru a lua o decizie.

"Nu are limită de timp. Preşedintele poate să reflecteze oricât are nevoie (...) Preşedintele nu are limită de timp, poate recurge la un tertip", a declarat Traian Băsescu la România Tv.

Întrebat dacă Laura Codruţa Kovesi trebuia să îşi dea demisia, Traian Băsescu a răspuns: "Dânsa putea să facă lucrul ăsta demult, se pare că nu bunul simţ este ceea ce o caracterizează pentru că l-ar fi scutit şi pe preşedinte să nu ajungă în această situaţie".

Fostul şef al statului consideră că decizia CCR este o "eroare gravă" şi nu face decât să distrugă instituţia prezidenţială.

"Cred că este o mare eroare care a creat premiesele distrugerii instituţiei Prezidenţiale (...) Aici discutăm despre distrugerea unei instituţii, care este Preşedinţia României. Care are rol executiv şi nu decorativ. Preşedintele României, începând de astăzi, intră sub autoritatea ministrului Justiţiei", a mai spus Traian Băsescu.

Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi.

Curtea Constituţională arată, în comunicatul oficial privind decizia de existenţă a conflictului instituţional între preşedinte şi ministrul Justiţiei, că şeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi.

"Preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Preşedintelui României, prim-ministrului Guvernului României şi Ministrului Justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul CCR.

