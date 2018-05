Tudorel Toader: A nu se înţelege că GRECO scrie legea din România. Sunt recomandări

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus, luni, că recomandările din partea GRECO nu sunt obligatorii şi că nu trebuie să se înţeleagă că gruparea face legea din România, ci doar arată „standardele sau direcţiile de evoluţie”.

„Sunt recomandări, niciodată, în limba română, o recomandare nu poate fi obligatorie. Acolo este vorba de recomandări în procedura prealabilă. Noi suntem în faza în care se dezbat legile, şi dânşii ne arată standardele spre care trebuie să ne îndreptăm. Nu vă imaginaţi că vine corpul de experiţi de la GRECO şi stabileşte nişte soluţii, după care Parlamentul se duce repede şi le pune în aplicare. Ei dau nişte recomandări, nişte direcţii de evoluţie a legislaţiei, după care vor reveni să vadă modul în care au fost transpuse, preluate. Uitaţi-vă în regulament, este un procent de 75%, alt procent de două treimi, s.a. Prin urmare, a nu se înţelege că legea din România o scrie GRECO. GRECO arată standardele, direcţiile de evoluţie. Iniţial s-a spus că există un comunicat oficial, care spune: recomandările sunt obligatorii. Eu am scris la GRECO: Daţi-mi şi mie acel comunicat. Nu există. A fost o corespondenţă. Ştiu corespondenţa aceea, am stăruit la două lucruri: Daţi-mi comunicat oficial de la GRECO, nu să-mi citească regulamentul, îl ştiu şi eu, îl ştiţi şi dumneavoastră., Daţi-mi comunicat cu o frază: aţi spus la media din România că recomandarea este obligatorie? „Nu, nu am spus. Regulamentul”. Ştim regulamentul şi-l respectăm”, a spus ministrul Tudorel Toader.

Tudorel Toader a anunţat, în 11 mai, că a cerut GRECO comunicatul oficial privind obligativitatea recomandărilor din ultimul raport, fiind informat de către organismul european că nu există un comunicat ofical, ci o corespondenţă electronică.

Reacţia ministrului Justiţiei a venit după ce, în spaţiul public, a apărut o adresă GRECO privind obligativitatea recomandărilor din raportul întocmit de Grupul Statelor împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO).

Tudorel Toader a declarat, cu câteva zile înainte, la "Ora Guvernului" în Senat, unde a fost chemat de Opoziţie să dea explicaţii despre raportul Greco, că acesta este un document facultativ.

