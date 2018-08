Deputatul PMP, Robert Turcescu, a catalogat drept "halucinant" faptul că prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, nu a informat-o pe Carmen Dan, ministrul de Interne, în legătură cu faptul că urma să semneze ordinul de intervenţie în forţă a Jandarmeriei la protestul din 10 august.

"E doar o abureală şi o bătaie de joc pentru ceea ce s-a întâmplat la protestele din 10 august. Cum adică prefectul Capitalei nu l-a anunţat pe ministrul de Interne că urmează să semneze ordinul respectiv? Par halucinant. E aproape halucinat că prefectul nu informează ministrullui de Interne. Mi-a spus că nu a semnat acel ordin, dar înţeleg că nu a existat un dialog între prefectul Capitalei şi ministrul de Interne. Era totuşi o situaţie de criză. Cum adică nu a existat o coordonare, dialog între cele două? Dar ce vorbeau o altă limbă?", a afirmat deputatul PMP, Robert Turcescu, la finalul şedinţei Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor, unde au venit să dea explicaţii Carmen Dan, maiorul Laurenţiu Cazan, fostul şef al Jandarmeriei, Sebastian Cucoş şi Raed Arafat.

Acesta a adăugat că i-a întrebat pe reprezentanţii Jandarmeriei de ce a fost trimisă o femeie la intervenţia de la Spring Time, însă explicaţiile l-au făcut să plece "mai nelămurit de la Comisie decât atunci când am intrat".

"Avem de a face cu o mistificare. Am întrebat de ce au trimis o femeie la intervenţia de la Spring Time? Şi au spus că sunt din 100 de candidaţi 75 sunt bărbaţi şi 25 femei şi nu au ce să facă, pentru că ar fi o discriminate. Plec mai nelămurit de la Comisie decât atunci când am intrat", a completat Turcescu.

Parlamentarul a mai precizat că în alte ţări forţele de ordine nu au obiceiul să alerge pe străzi şi să hăituiască oamenii.

"De vreo trei patru am întrebat despre episodul cu bărbatul care ridică mâinile şi e lovit de jandarmi. Mi s-a explicat că au acţionat încercând să împrăştie grupuri de huligani pe Iancu de Hunedoara şi acolo, mi-au zis că se ascund grupurile de huligani. Ceea ce din punctul meu de vedere nu e o explicaţie care stă în picioare. Nici în alte ţări nu există o hătuire a oamenilor, nu pleacă jandarmi la vânătoare pe străzi. Se crează o zonă tampon. Am întrebat de ce. Mi s-a spus că doamna Carmen Dan are încredere în felul în care Parchetul va pune cap la cap toate lucrurile", a mai spus deputatul PMP.

