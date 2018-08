Un senator PSD propune modificarea art. 192 din Codul Penal privind uciderea din culpă

Preşedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc (PSD), a anunţat, joi, că va propune în Parlament modificarea Codului Penal în sensul înăspririi pedepsei pentru infracţiunea de ucidere de culpă săvârşită de un şofer fără permis sau aflat sub influenţa băuturilor alcoolice.

„Există, de mai mult timp, dezbateri între specialiştii în drept despre forma de vinovăţie a celui care, beat sau fără permis, se urcă la volan şi produce un accident soldat cu pierderea de vieţi - dacă nu ne aflăm în situaţia unui omor şi nu doar a unei ucideri din culpă. Până la dezlegarea acestei chestiuni de drept, voi propune colegilor mei, senatori şi deputaţi, la începutul sesiunii parlamentare septembrie 2018, să modificăm articolul 192 din Codul penal referitor la uciderea din culpă, astfel încât, în situaţia săvârşirii acestei infracţiuni de către o persoană care conduce un autoturism fără a poseda permis de conducere sau sub influenţa băuturilor alcoolice, adică în concurs cu infracţiunea de conducere fără permis, sau cu infracţiunea de conducere sub influenţa alcoolului, să nu mai poată fi acordată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Fără a fi adeptul majorării limitelor de pedepsă ca formă de prevenire a săvârşirii de infracţiuni, am convingerea că soluţia legislativă propusă va putea contribui, prin aplicare şi popularizare cu sprijinul presei, la salvarea a sute de vieţi anual!”, a anunţat senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiţiei, joi pe Facebook.

Potrivit acestuia, numărul infracţiunilor rutiere se dublează de la un an la altul, ceea ce arată că „toleranţa trebuie sa aibă anumite limite”.

„Când iţi dai voie să te urci la volanul unui autoturism după ce până şi Bachus ar putea să te invidieze pentru dragostea faţă de alcool, trebuie să înţelegi că semenii tăi vor avea obligaţia să te educe cu privire la ce înseamnă libertatea atunci când pui în pericol vieţile altora”, a apreciat Cazanciuc.

Liderul comisiei Juridice din Senat a adăugat că opinia publică consideră ca fiind „prea blândă” o codamnare cu suspendare într-o asemenea situaţie.

„O ştire despre o beizadea care a produs un accident soldat cu pierderea unei vieţi omeneşti nu putea să nu aducă în discuţia publică şi modul de sancţionare al unor astfel de fapte. Nu ştiu dacă judecătorul care a pronunţat o pedeapsa cu suspendare era preocupat de amenda pe care riscă să o primească România din partea CEDO pentru supraaglomerarea din penitenciare sau condiţiile concrete din dosar îi permiteau sau chiar îl obligau la o asemenea soluţie. Ceea ce cunosc, însă, din dezbaterile la care am participat, este indignarea opiniei publice faţă de o asemenea abordare, considerată mult prea blândă în cazul curmării unor vieţi omeneşti de către o persoană care nu avea ce căuta pe şosele la volanul unui autoturism, fără permis de conducere ori în pragul unei come alcoolice”, a completat senatorul PSD.

