Ion Stelian, membru în Comisia specială pentru legile justiţiei, a declarat, miercuri, că preşedintele Klaus Iohannis ar putea să nu ţină cont de decizia CCR în cazul în care şeful statului ar putea fi obligat să o revoce pe Laura Codruţa Kovesi.

"Am aflat şi noi în urmă cu puţin timp în legătură cu decizia CCR mult aşteptată. În ceea ce ne priveşte, din păcate, nu putem spune că ne surprinde foarte tare. Am văzut în ultima perioadă o înşiruire întreagă de decizii CCR care par a ajuta consistent puterea actuală. Sunt obligatorii deciziile CCR, trebuie să le respectăm, dar putem să ne permitem să le şi comentăm şi putem să le aducem şi critici unei instituţii care pe zi ce trece arată tot mai clar că judecătorii CCR sunt numiţi politic. Până nu vedem motivarea, noi nu am găsit argumente decât în mod contrar. Ne aşteptam la o soluţie de respingere, nu vedem un conflict de natură constituţional şi nu vedem faptul că preşedintele şi-a exercitat puur şi simplu o prerogativă legală constituie o încălcare a Constituţiei. Se încearcă luare unor atribuţii importante ale preşedintelui, confiscarea, dacă vreţi, ale unor atribuţii", a spus deputatul USR, Ion Stelian.

Întrebat dacă preşedintele ar putea să refuze să pună în aplicare decizia CCR, Ion Stelias a spus: "Eu vă pot spune că un preşedinte foarte jucător, în momente atât de tulburi care afectează democraţia şi statul de drept în România poate lua în calcul şi o astfel de variantă pentru că are o legimitate Constituţională. (...) Nu există nicio cale de atac, dar la fel nu există nicio modalitate de constrângere a preşedintelui să se supună acestei decizii", a mai spus deputatul USR.

Curtea Constituţională a decis că există un conflict instituţional, după ce Guvernul a sesizat un posibil conflict între Executiv şi Preşedinţie, ca urmare a faptului că preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să o revoce pe Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al DNA.

Curtea Constituţională a admis, cu majoritate de voturi, că există un conflict înytre preşedinte şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, din cauza refuzului şefului statului de a o revoca din funcţie pe Laura Codruţa Kovesi.

