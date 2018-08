Vâlcov: Trebuie dezbătut dacă această gaură, prin neactualizarea preţului gazelor, de 2 miliarde de dolari urmează să fie anchetată sau nu

Darius Vâlcov a declarat sâmbătă că banii pierduţi prin neactualizarea preţului gazelor în perioada 2015-2017 reprezintă un fapt penal, iar actualizarea preţurilor trebuia făcută începând cu 4 martie 2015, ca urmare a unei sentinţe definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

„Tot ceea ce am făcut eu este ca în momentul în care am primit o astfel de informaţie din partea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) este să o pun la dispoziţia publicului, pentru că, din punctul meu de vedere este o faptă penală, şi aşa după cum prevede legea, în momentul în care ai luat cunoştinţă de o posibilitate a unei fapte penale trebuie să o anunţi. Eu acest lucru l-am făcut şi cred că trebuie dezbătut dacă această gaură de 2 miliarde de dolari urmează să fie anchetată sau nu sau va fi, sau se va trece, aşa cum ne-am obişnuit trecută în tăcere şi vom uita de aceşti bani pentru totdeauna”, a declarat Darius Vâlcov, la Antena 3.

„A fost o raportare la jumătatea anului, primul semestru din 2018, comparativ cu semestrul al doilea din 2017, pentru că de când există o nouă conducere la ANRM din februarie, preţul s-a actualizat, şi am vrut să vedem la nivelul Guvernului care au fost efectele. Iar acestea sunt următoarele: în primele şase luni, doar cinci luni s-a aplicat acest preţ, veniturile au fost 432,6 milioane, comparativ cu 315,6 milioane, adică cu 117 milioane mai mult faţă de cinci luni faţă de anul precedent. Deci 30 de milioane de dolari uitaţi că deja au venit în plus, doar pentru că s-a reactualizat acest ordin în 2018”, a mai adăugat Vâlcov.

De asemenea, consilierul pe probleme economice al premierului a mai precizat că hotărârea de actualizare a preţurilor gazelor trebuia luată în 2015, ca urmare a unei sentinţe date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

„În momentul în care am văzut situaţia, am spus dar acum haide să vedem în spate ce am pierdut pentru că nu am actualizat sau ce au făcut ceilalţi preşedinti care nu au actualizat, mai ales că din martie 2015, mai exact după 4 martie 2015 există o hotărâre, o sentinţă definitivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care spune că acest preţ trebuia reactualizat”, a precizat Vâlcov.

Darius Vâlcov a publicat, vineri, patru anexe ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Mine (ANRM) pentru a arăta banii pierduţi de stat între 2015-2017 prin neactualizarea preţului la gaze. Anterior, consilierul preciza că s-au pierdut 2 miliarde de dolari în ultimii 12 ani, în această manieră.

