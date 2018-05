Varujan Vosganian: Dacă CCR nu e un reper de necontestat, trăim într-o stare de imponderabilitate constituţională/ Ce spune vicepreşentele ALDE despre prima măsură pe care trebuia să o ia preşedintele

Vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, că CCR este acea ultimă instanţă de necontestat, iar deciziile ei trebuie respectate, considerând că preşedintele Klaus Iohannis trebuia să ia imediat decizia de revocare a Laurei Codruţa Kovesi.

Share pe Facebook 85 afişări

"Am luat act de decizia CCR, care a acţionat în virtutea prerogativelor sale. Nu este prima dată când soluţionează un conflict instituţional. Întotdeauna am respectat decizii CCR, chiar şi atunci când ele se opuneau voinţei a milioane de români, amintesc momentul referendumului de suspendare a preşedintelui Băsescu. Am mers pe ideea că trebuie să existe o instanţă ultimă a democraţiei. Un reper de necontestat, pentru că, dacă nu există un reper, trăim, nu într-un sistem constituţional, ci într-o stare de imponderabilitate constituţională, lipsită de repere", a declarat Varujan Vosganian, vicepreşedinte ALDE, pentru MEDIAFAX.

"A contesta deciziile CCR, a sugera că CCR nu acţionează în virtutea Constituţiei, este cel mai mare pericol pentru democraţie. Dacă pot să mă exprim plastic, în croirea veşmântului democratic al României, CCR este nodul la aţă ",a mai spus Varujan Vosganian.

Vicepreşedintele ALDE spune că preşedintele Klaus Iohannis trebuia să ia imediat decizia de revocare a procurorului şef al DNA.

"În clipa în care CCR ia o decizie, ea devine executorie. Deciziile Curţii situează o anumită cauză în interiorul sau în afara prevederilor constituţionale. A fi în afară nu începe peste o lună, 3 sau şase luni de la decizie. Nu este un termen rezonabil în care prevederile devin efective, decât în situaţia în care Curtea Constituţională prevede în mod expres acest lucru. Decizia CCR a statuat că a menţine un şef de parchet în astfel de procedură e un atac la adresa autorităţii ministrului Justiţiei. Nu ştiu dacă preşedintele vrea cu tot dinadinsul să fie suspendat sau nu, dar vă spun că nu merită să fie suspendat", a afirmat, pentru MEDIAFAX, vicepreşedintele ALDE.

Curtea Constituţională arată, în comunicatul oficial privind decizia de existenţă a conflictului instituţional între preşedinte şi ministrul Justiţiei, că şeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi.

"Preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Preşedintelui României, prim-ministrului Guvernului României şi Ministrului Justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul Curţii Constituţionale.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.