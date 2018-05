Vicepreşedinte PNL, după anunţarea mitingului PSD: O idee mai ridicolă nu am auzit în viaţa mea. Ne întoarcem pe vremea lui Ceauşescu

Vicepreşedintele PNL, Dan Vîlceanu a declarat, luni, cu privire la anunţarea mitingului PSD pentru susţinerea premierului Dăncilă, că este o idee ridicolă, pe care a mai văzut-o doar pe vremea lui Ceauşescu.

''Eu o idee mai ridicolă nu am auzit în viaţa mea, mitingurile de susţinere sunt mitinguri pe care le-am mai văzut pe vremea lui Ceauşescu. De atunci eu nu am mai văzut aţa ceva. E primul partid care ar trebui să guverneze, care a generat nemulţumiri şi care a trebuit să îndure mitinguri împotriva măsurilor pe care le-a luat guvernul. Nu poţi să faci un miting de susţinere a guvernării şi practic, implicit împotriva opoziţiei. Aşa ceva este de domeniul unei idili bolnave.(...) Pur şi simplu devine totul ridicol. Există un site specializat în promisiunile Guvernului realizate, 14-15% are Guvernul. .În condiţiile astea, Guvernul se gândeşte să facă un miting pentru susţinerea doamnei Dăncilă, mi se pare că ne întoarcem pe vremea lui Ceauşescu, când erau chemaţi oamenii din fabrici, din uzine să îl laude pe marele conducător'', a declarat Dan Vîlceanu pentru Digi24.

Partidul Social Democrat va anunţa marţi data mitingului de susţinere a premierului Viorica Dăncilă, ce mai probabil acesta urmând să fie în data de 9 iunie, aşa cu, vor mai mulţi lideri PSD, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

În teritoriu, organizaţiile PSD au început să se mobiliezeze pentru mitingul de susţinere a premierului Viorica Dăncilă, mai mulţi lideri declarând, pentru MEDIAFAX, că vor aduce oameni la Bucureşti pentru a demonstra că Executivul are tot sprijnul, în ciuda acţiunilor preşedintelui şi a Opoziţiei.

Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susţine că preşedintele Klaus Iohannis, dar şi liderii Pro România şi PNL, Victor Ponta şi Ludovic Orban, vizează, prin acţiunile lor, răsturnarea Guvernului, astfel că filiala pe care o conduce va mobiliza 2.000 – 3.000 de persoane pentru mitingul de la Bucureşti.

„Există o acţiune concertată a preşedintelui Iohannis, a lui Victor Ponta şi a lui Ludovic Orban care vizează subminarea majorităţii parlamentare şi răsturnarea Guvernului. Acesta este motivul pentru care PSD a decis organizarea unui miting la Bucureşti, deoarece agenda celor menţionaţi nu coincide deloc cu cea a populaţiei şi să vedem cum va răspunde populaţia. Vom vedea cu ocazia mitingului dacă o mare parte a populaţiei va răspunde chemării noastre. Foarte mulţi susţinători ai noştri sunt dispuşi să meargă pe cont propriu, într-un cadru organizat, la Bucureşti, şi după estimările noastre putem trimite de la Vaslui 2.000-3.000 de persoane la miting, cu autocare, maşini persoanale, microbuze”, a spus Buzatu.

