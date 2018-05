Administrator: Un ilfovean care munceşte în Capitală stă mai mult timp în trafic decât în familie

Administratorul public al judeţului Ilfov, Irinel Scrioşteanu, avertizează asupra întârzierii aplicării soluţiilor pentru creşterea mobilităţii în regiunea Bucureşti-Ilfov, precizând că acum un bucureştean sau un ilfovean care munceşte în Capitală petrece mai mult timp în trafic decât în familie.

"Am fost invitat de către reprezentanţii firmei Makita, din Brăneşti, judeţul Ilfov, la punerea pietrei de temelie pentru o nouă unitate de producţie. Principalele probleme ale dezvoltării pe care le ridicau investitorii din Japonia au fost mobilitatea şi somajul din zona Bucureşti-Ilfov care este aproape de zero. Noi, Consiliul Judeţean Ilfov, am avut nenumărate discuţii cu japonezii şi cu ambasada Japoniei pentru relocarea producţiei din Marea Britanie în România (datorită brexit-ului îşi vor reduce substanţial producţia în următoarea perioadă), urmând ca ei să aleagă între România şi Polonia", a declarat Irinel Scrioşteanu, la dezbaterea "Viitorul Mobilităţii Urbane în România -2018".

Acesta a mai precizat că, în anii 2013-2014, Guvernul, prin Ministerul Dezvoltării, pe fonduri europene, a comandat opt planuri PMUD pentru cei 7 poli de creştere plus Bucureşti.

"La data când au fost adunate datele pentru a se lucra la acest document, în 2014, Bucureştiul era cea mai aglomerată Capitală europeană şi pe locul 8 în lume în rândul marilor metropole. După 3 ani am ajuns pe locul 5 în lume, privind aglomeraţia. După analizele specialiştilor, astăzi, un bucureştean sau un ilfovean care lucrează în Bucureşti, petrece mai mult timp în trafic decât în familie", a mai spus Scrioşteanu.

Administratorul public al judeţului Ilfov susţine că rezolvarea mobilităţii persoanelor s-ar putea realiza prin Planul de mobilitate urbană durabilă Bucureşti - Ilfov. Potrivit acestuia, punerea în aplicare unitară a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti-Ilfov va conduce la reducerea numărului de maşini din trafic, la un transport public de călători eficient, la creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea calităţii aerului respirat.

