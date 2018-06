Câteva mii de persoane protestează, duminică seara, în Piaţa Victorie, faţă de decizia CCR de revocare a Codruţei Kovesi, de naţionalizarea Pilonului II de pensie, dar şi faţă de mitingul PSD care a avut loc sâmbătă seara.

Câteva mii de protestatari #rezist cântă Imnul României în Piaţa Victoriei şi au aprins lanternele de la telefoane în semn de protest faţă de acţiunile Guvernului.

Aproximativ 2.000 de protestatari s-au strâns în faţa guvernului pentru a-şi arăta nemulţumirea cu privire la deciziile luate de CCR, dar şi faţă de mitingul PSD.

Ei scandează "Noaptea, hoţi! Ziua, mafioţi", "Jos Tăriceanu, Dragnea şi Dorneanu!", "Dragnea, nu uita, aşteptăm şi cartea ta!".

"Am venit să-mi exprim dezamăgirea şi indignarea faţă de cei care ne conduc, care vor să ne fure zi de zi. Fac legi doar pentru ei, pentru grupul lor, nu pentru toţi românii. Nu se mai poate să acceptăm aşa ceva, trebuie să ieşit cât mai mulţi în stradă", a spus Costin Ionescu, 41 de ani.

"Dacă ei (susţinătorii PSD - n.r.) au venit ieri, trebuie să ne strângem şi noi azi. Doar că noi venim cu sufletul, nu suntem aduşi de către cineva. Ce au lăsat ieri în urma lor este foarte ruşinos. Au încercăt să imite ce am făcut noi cu luminiţele la Ordonanţă, dar nu le-a ieşit. În urma lor au rămas munţi de gunoaie", a precizat Alina.

Protestatarii spun că se simt ruşinaţi de mitingul organizat de PSD.

"Particip la aproape toate mitingurile din ultimii doi ani. Am vrut să vin şi aseara, să vorbeasc cu oamenii care erau in Piaţă, după ce am văzut cât de jalnic se comportă. Şi-au vândut demnitatea, iar după ce am văzut mizeria lăsată în urma lor, nu am mai dormit toată noaptea de nervi", a spus Bogdan, 42 de ani.

Pe pagina de Facebook "Corupţia Ucide", organizatorii au anunţat motivele pentru care au ieşit, din nou, în stradă:

"De ce iesim duminica ?

Pentru ca Rosia Montana NU este de vanzare!

Pentru ca CCR, cel mai important forum, a ajuns sa fie subordonat politic, sa raspunda la ordine politice. Iar CCR-ul, garantul constitutiei, a ajuns sa incalce constitutia

Pentru ca vor sa nationalizeze si sa fure Pilonul II de pensii

Pentru ca 9 miliarde de lei o sa fie furate. Fondul este practic o conductă de bani prin care PSD ar putea sifona nişte miliarde bune. Nu există control asupra gestionării banilor, în afară de cel de la Partid. Nu există o analiză făcută de Eurostat pe impactul bugetar. Practic este sacul cu bani al ţării

Pentru ca atunci cand un partid politic organizeaza un miting cu Japca, unde obliga lumea sa participe la evenimentul lor, urmatorul pas este dictatura!

Pentru ca unicul lor interes este sa isi voteze pensii speciale, nu bunastarea cetatenilor

Pensiile speciale trebuie desfiintate!"

Iniţial, organizatorii au anunţat pe Facebook un protest în acelaşi timp cu mitingul PSD organizat sâmbătă seara. Dar pentru că legea nu permite două manifestări publice simultane, protestatarii de la Corupţia Ucide au anunţat că vor muta evenimentul pentru duminică după-amiaza.

Chiar şi aşa, sâmbătă, cu puţin timp înainte de începerea mitingului PSD, un grup de 100 de protestari #rezist au încercat să treacă de cordoanele jandarmilor şi să intre în Piaţa Victoriei, unde erau deja câteva zeci de mii de susţinători social democraţi.

