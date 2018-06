Autoturismul unui jurnalist din Timişoara, editor şef la pressalert.ro, a fost incendiat de un necunoscut

Autoturismul jurnalistului Dragoş Boţa din Timişoara, editor şef la pressalert.ro, a fost incendiat în timpul nopţii de un necunoscut.

Share pe Facebook 479 afişări

Incendiul la autoturismul jurnalistului a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2:40. Un vecin a observat flăcările şi a sunat la 112. Imediat, la faţa locului s-au deplasat două autospeciale şi şapte subofiţeri, care au reuşit să stingă incendiul. Focul a început în partea din spate a maşinii, iar interiorul A ARS COMPLET. Pompierii au constatat că geamul din dreapta spate al autoturismului a fost spart şi, cel mai probabil, incendiul a fost provocat INTENŢIONAT de o persoană încă neidentificată. La locul producerii incendiului s-au deplasat şi mai mulţi poliţişti, care au început o anchetă.

“S-a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă şi se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauza”, au declarat reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş.

„Această acţiune de tip MAFIOT mă face să cred că investigaţiile pe care le-am făcut de-alungul timpului şi dezvăluirile publicate pe pressalert.ro au deranjat. Acţiunea din această noapte nu mă face nicio secundă să mă opresc din a-mi face meseria de jurnalist. Cred că este momentul să ne întrebăm cu toţii dacă acceptăm ca Timişoara să se transforme într-o Sicilie în care tăcerea complice şi cumetriile pe sub masă sunt mai importante decât orice”, a declarat jurnalistul DRAGOŞ BOŢA, editor-şef la Pressalert.ro.

Foto: ISU Timiş

Primarul Timişoarei anunţă măsuri după ce maşina unui jurnalist a fost incendiată

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a anunţat, sâmbătă, că a solicitat Poliţiei Locale să-şi folosească “toate capacităţile” pentru găsirea celui care a incendiat maşina unui jurnalist din oraş. Mai multe camere de supraveghere video vor fi montate în oraş, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Nicolae Robu a postat, sâmbătă, un mesaj pe pagina sa de Facebook, în urma incendierii autoturismului unui jurnalist din Timişoara, că a cerut Poliţiei Locale Timişoara să ia măsuri astfel încât făptaşul să fie identificat.

“Astă noapte (vineri spre sâmbătă - n.r,) s-a întâmplat un lucru extrem de grav în oraşul nostru: o maşină a fost incendiată voit de cineva. Nu contează a cui, nu contează de ce, nu contează nici măcar că, se pare, era o maşină nefolosită de mult - se vorbeşte că de circa un an şi jumătate!-. Faptul în sine că un bun al cuiva a fost incendiat este extrem de grav în sine! Am cerut Poliţiei Locale să-şi folosească toate capacităţile alături de instituţiile abilitate ale statului, pentru identificarea făptaşului. Ar fi o mare bilă neagră pentru oraşul nostru ca în el să se întâmple aşa ceva şi vinovatul să nu fie prins! Timişoara are şi trebuie să-şi păstreze faima de oraş sigur, de oraş al legalităţii, al libertăţii de manifestare, dar în acelaşi timp şi al ordinii publice desăvârşite! Am mare încredere că instituţiile statului vor rezolva cu celeritate cazul, dovedindu-şi o dată-n plus competenţa şi buna credinţă”, a scris Nicolae Robu pe reţeaua de socializare.

Pe de altă parte, primarul Timişoarei l-a catalogat pe jurnalistul a cărui maşină a fost incendiată ca fiind un om “de cea mai joasă speţă”, revenind la discursul avut la începutul lunii martie, când declara că jurnaliştii din oraş “trăiesc din taxă de protecţie şi de asmuţire”. În semn de protest, ziariştii au redactat o scrisoare deschisă şi au plecat din două conferinţe de presă organizate de Nicolae Robu.

“Proprietarul maşinii incendiate este “jurnalistul” Dragoş Boţa, un om care mă calomniază de ani de zile aproape zilnic, un om, în opinia mea, de cea mai joasă speţă. Eu am spus în mai multe rânduri, fără a personaliza -şi n-am personalizat şi nu personalizez pentru că nu pot susţine cu probe juridice ce ştiu, nu pot pentru că cei ce-mi dau informaţiile nu vor să-şi complice existenţa!- şi asum ce-am spus: unii indivizi doar se pretind jurnalişti, dar de fapt n-au nimic în comun cu jurnalismul, cu această extrem de importantă profesie a cărei slujitori adevăraţi au tot respectul meu, reiau ideea: unii indivizi doar se pretind jurnalişti, dar în fapt sunt nişte paraziţi sociali ce trăiesc din taxă de protecţie şi taxă de asmuţire! Astfel de oameni sunt capabili să se dedea la orice, la absolute orice”, a afirmat Nicolae Robu.

Primarul Timişoarei este revoltat de faptul că, într-o intervenţie la un post de televiziune, Dragoş Boţa a catalogat incidentul ca fiind “o acţiune de intimidare, un mesaj în stil mafiot” după ce a publicat materiale despre modul în care se desfăşoară lucrurile şi legăturile unor lideri interlopi în Timişoara, chiar şi cu consilierul primarului Nicolae Robu”.

Nicolae Robu a mai precizat, în postarea sa, că, în urma incendierii maşinii jurnalistului timişorean, vor fi accelerate măsurile de creştere a securităţii în oraş, prin montarea mai multor camere de supraveghere video.

“Pentru a nu fi greşit înţeles, insist: nimeni, de la cel mai cinstit şi cumsecade om, până la cel mai ticălos, cel mai penal, inclusiv, nu trebuie să ajungă să i se atenteze la bunuri sau, şi mai grav, la integritatea corporală. Cine se dedă la astfel de fapte, oricine ar fi, trebuie prins şi pedepsit exemplar! În cazul în speţă, neprinderea făptaşului ar aduce nu numai prejudicii de imagine oraşului nostru, cunoscut până acum ca un oraş extrem de sigur, în care lumea îşi are un obicei în a se plimba relaxată pe străzi, prin superbele pieţe şi parcuri, pe minunatul mal al Begăi, până târziu în noapte, dar şi aureolă pentru un om de nimic, cum este acest personaj aflat acum în postura de victimă. Voi accelera măsurile de creştere a securităţii în oraş prin generalizarea supravegherii video. Avem două subsisteme performante în prezent, vom realiza urgent altele pe lângă ele, atâtea câte se vor dovedi necesare! Răufăcătorii n-au ce căuta în Timişoara, n-au nicio şansă să-şi facă de cap în oraşul nostru”, a declarat Nicolae Robu.

Incidentul a fost comentat şi de fostul premier Sorin Grindeanu, pe Facebook, care consideră că acesta reprezintă “un atac la libertatea de exprimare”.

“Timişoara a fost noaptea trecută scena unui incident extrem de grav: maşina jurnalistului Dragoş Boţa a fost incendiată. Este, fără doar şi poate, o încercare de intimidare, un atac la libertatea de exprimare. Astfel de fapte sunt condamnabile şi sper ca organele de anchetă să îi aducă în faţa instanţelor de judecată pe autori. Nu mi-am imaginat vreodată că în Timişoara se poate ajunge la astfel de gesturi, la ameninţări mai mult decât evidente, la incendieri de maşini sau altfel de fapte reprobabile”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Autoturismul jurnalistului Dragoş Boţa din Timişoara, a fost incendiat în timpul nopţii de un necunoscut. Focul a început în partea din spate a maşinii, iar interiorul a ars complet.

Pompierii au constatat că geamul din dreapta spate al autoturismului a fost spart şi, cel mai probabil, incendiul a fost provocat intenţionat de o persoană încă neidentificată. La locul producerii incendiului s-au deplasat şi mai mulţi poliţişti, care au început o anchetă, fiind deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.